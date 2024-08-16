Исследуйте Венецию вечером, когда туристов становится меньше и город раскрывает свою настоящую атмосферу. Прогулка по живописным каналам и мостам, посещение старинных церквей и дворцов. Гид расскажет о древних архитекторах, Наполеоне, местной живописи и архитектуре.
Вы узнаете о покровителях города, суевериях венецианцев, знаменитых лестницах и мостах, а также о венецианских масках и истории Венецианской республики. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Вы узнаете о покровителях города, суевериях венецианцев, знаменитых лестницах и мостах, а также о венецианских масках и истории Венецианской республики. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Вечерняя атмосфера Венеции
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🎨 Узнаете о местной живописи
- 🕍 Полюбуетесь старинными церквями
- 🌉 Прогулка по живописным мостам
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30
Что можно увидеть
- Площадь Святого Марка
- Остров-монастырь Святого Георгия
- Мост Академии
- Лестница палаццо Контарини-дель-Боволо
- Церковь Сан-Видал
- Церковь Санта-Мария-деи-Фрари
- Большой канал
- Мост Босоногих
Описание экскурсии
За 2,5 часа вы:
- Посетите площадь Святого Марка и узнаете о двух покровителях города
- Полюбуетесь островом-монастырём Святого Георгия и услышите о странных суевериях венецианцев
- Увидите мост Академии и легендарную лестницу палаццо Контарини-дель-Боволо
- Оцените архитектуру церкви Сан-Видал, где проходят камерные скрипичные концерты
- Посмотрите на францисканскую готическую церковь Санта-Мария-деи-Фрари, где похоронен Тициан
- Насладитесь шикарным видом на Большой канал с моста Босоногих
А также узнаете:
- Где находилось «наполеоновское крыло» и что связывало с Венецией принцессу Сисси
- Какое здание города называют «венецианской сикстинской капеллой» и почему
- Как огромный монастырь превратился в один из самых богатых музеев живописи мира
- Каковы история происхождения и традиции ношения венецианских масок
- Как, когда и почему горел «венецианский Феникс»
- Что привело к падению Венецианской республики
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
ежедневно в 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 148 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я гид с лицензией. Провожу экскурсии по городам северной Италии, так как сама увлечена историей искусства. Для меня быть гидом — значит постоянное самосовершенствование иЗадать вопрос
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