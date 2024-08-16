Вечерняя экскурсия по Венеции в мини-группе

Присоединяйтесь к вечерней экскурсии по Венеции в мини-группе и узнайте тайны города. Полюбуйтесь каналами, мостами и историческими зданиями
Исследуйте Венецию вечером, когда туристов становится меньше и город раскрывает свою настоящую атмосферу. Прогулка по живописным каналам и мостам, посещение старинных церквей и дворцов. Гид расскажет о древних архитекторах, Наполеоне, местной живописи и архитектуре.

Вы узнаете о покровителях города, суевериях венецианцев, знаменитых лестницах и мостах, а также о венецианских масках и истории Венецианской республики. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Вечерняя атмосфера Венеции
  2. 🏛 Посещение исторических мест
  3. 🎨 Узнаете о местной живописи
  4. 🕍 Полюбуетесь старинными церквями
  5. 🌉 Прогулка по живописным мостам
Вечерняя экскурсия по Венеции в мини-группе
Вечерняя экскурсия по Венеции в мини-группе
Вечерняя экскурсия по Венеции в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30

Что можно увидеть

  • Площадь Святого Марка
  • Остров-монастырь Святого Георгия
  • Мост Академии
  • Лестница палаццо Контарини-дель-Боволо
  • Церковь Сан-Видал
  • Церковь Санта-Мария-деи-Фрари
  • Большой канал
  • Мост Босоногих

Описание экскурсии

За 2,5 часа вы:

  • Посетите площадь Святого Марка и узнаете о двух покровителях города
  • Полюбуетесь островом-монастырём Святого Георгия и услышите о странных суевериях венецианцев
  • Увидите мост Академии и легендарную лестницу палаццо Контарини-дель-Боволо
  • Оцените архитектуру церкви Сан-Видал, где проходят камерные скрипичные концерты
  • Посмотрите на францисканскую готическую церковь Санта-Мария-деи-Фрари, где похоронен Тициан
  • Насладитесь шикарным видом на Большой канал с моста Босоногих

А также узнаете:

  • Где находилось «наполеоновское крыло» и что связывало с Венецией принцессу Сисси
  • Какое здание города называют «венецианской сикстинской капеллой» и почему
  • Как огромный монастырь превратился в один из самых богатых музеев живописи мира
  • Каковы история происхождения и традиции ношения венецианских масок
  • Как, когда и почему горел «венецианский Феникс»
  • Что привело к падению Венецианской республики

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

ежедневно в 17:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеНа выходныеСан-МаркоПопулярные местаГранд-каналДворец ДожейДворцы, замки и особнякиСамое главноеВечерние

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