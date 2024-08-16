Нонна — ваш гид в Венеции

Провела экскурсии для 148 туристов

читать дальше неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда я задумываюсь над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хочу показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, я открываю нетуристическую жизнь города, его истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Мои экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Добрый день! Меня зовут Нонна. Я гид с лицензией. Провожу экскурсии по городам северной Италии, так как сама увлечена историей искусства. Для меня быть гидом — значит постоянное самосовершенствование и