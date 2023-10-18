18 век богат на известнейшие имена венецианцев — Казанова, Вивальди, да Понте, Гольдони… Вы пройдёте по местам их рождения и приключений, поймёте секреты их успеха и узнаваемости. Полюбуетесь прекрасной венецианской архитектурой и услышите, что писали в очерках после посещения города Моцарт и Гёте.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите дом, где родился авантюрист и путешественник Джакомо Казанова, и услышите, как сбежал из тюрьмы. Рассмотрите фасад оперного театра «Ла Фениче» и дворец, в котором жил поэт Джордж Баффо. Я покажу, где в районе Сан-Марко были театры и казино, зачитаю очерки Вольфганга Моцарта и Иоганна Гёте и расскажу, где они останавливались в Венеции. И упомяну других известных венецианцев — Гоцци, Марчелло, Галуппи и прочих.

По желанию вы зайдёте в одну из церквей 18 века с фресками Джованни Тьеполо и бывшие здания театров и казино. И, если захотите, поплаваете на гондоле по Большому каналу.

Организационные детали

По запросу могу встретить вас возле отеля.

Дополнительные расходы