Представьте себя путешественником во времени, прогуливаясь по историческим улочкам Венеции, где каждый камень хранит тайны прошлого.Ваш гид раскроет страницы жизни знаменитых венецианцев 18 века, таких как Джакомо Казанова, Антонио Вивальди

и многих других. Откройте для себя места, где они жили, творили и вдохновлялись, исследуйте архитектурные шедевры, в которых они находили убежище. Почувствуйте дух эпохи, проследив путь великих композиторов и писателей, и возможно, их музыка и слова заговорят с вами. Возможность посетить церкви с фресками Тьеполо и бывшие здания театров добавит вашему путешествию особенную изюминку. А плавание на гондоле по Большому каналу станет незабываемым завершением экскурсии, позволяя вам ощутить весь колорит водных путей Венеции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите дом, где родился авантюрист и путешественник Джакомо Казанова, и услышите, как сбежал из тюрьмы. Рассмотрите фасад оперного театра «Ла Фениче» и дворец, в котором жил поэт Джордж Баффо. Я покажу, где в районе Сан-Марко были театры и казино, зачитаю очерки Вольфганга Моцарта и Иоганна Гёте и расскажу, где они останавливались в Венеции. И упомяну других известных венецианцев — Гоцци, Марчелло, Галуппи и прочих.

По желанию вы зайдёте в одну из церквей 18 века с фресками Джованни Тьеполо и бывшие здания театров и казино. И, если захотите, поплаваете на гондоле по Большому каналу.

Организационные детали

По запросу могу встретить вас возле отеля.

Дополнительные расходы