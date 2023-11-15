Представьте себя путешественником во времени, прогуливаясь по историческим улочкам Венеции, где каждый камень хранит тайны прошлого.
Ваш гид раскроет страницы жизни знаменитых венецианцев 18 века, таких как Джакомо Казанова, Антонио Вивальди
Ваш гид раскроет страницы жизни знаменитых венецианцев 18 века, таких как Джакомо Казанова, Антонио Вивальди
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю 18 века
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🎻 Узнаете о великих венецианцах
- 🛶 Возможность покататься на гондоле
- 📚 Интересные рассказы и факты
Что можно увидеть
- Дом Джакомо Казановы
- Оперный театр «Ла Фениче»
- Дворец Джорджа Баффо
- Район Сан-Марко
- Церкви с фресками Джованни Тьеполо
Описание экскурсии
Вы увидите дом, где родился авантюрист и путешественник Джакомо Казанова, и услышите, как сбежал из тюрьмы. Рассмотрите фасад оперного театра «Ла Фениче» и дворец, в котором жил поэт Джордж Баффо. Я покажу, где в районе Сан-Марко были театры и казино, зачитаю очерки Вольфганга Моцарта и Иоганна Гёте и расскажу, где они останавливались в Венеции. И упомяну других известных венецианцев — Гоцци, Марчелло, Галуппи и прочих.
По желанию вы зайдёте в одну из церквей 18 века с фресками Джованни Тьеполо и бывшие здания театров и казино. И, если захотите, поплаваете на гондоле по Большому каналу.
Организационные детали
По запросу могу встретить вас возле отеля.
Дополнительные расходы
- Переправа на гондоле — €2/чел.
- Посещение бывших зданий театра или казино и церкви — €3/чел. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Живу в Венеции с 1998 года. Собрала приличную библиотеку, работала в коммерции, но страсть к книгам взяла своё и после годичных курсов по истории искусства во Флоренции получила официальную лицензию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке.
Очень удобной особенностью нам показалась опция старта от отеля. Т. к. город для нас новый,
Очень удобной особенностью нам показалась опция старта от отеля. Т. к. город для нас новый,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Венеция: отражение 18 века»
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогуляться по узким улочкам Венеции, а также проплыть по каналам (с доплатой за катер)
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €168
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
12 авг в 07:30
14 авг в 07:30
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Венецией
Экскурсия по Венеции для тех, кто хочет узнать город глубже. Посетите знаковые места и узнайте их историю
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
от €160 за экскурсию