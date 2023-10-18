Пройти по следам литераторов, музыкантов и ловеласов и увидеть, где раньше были театры и казино
18 век богат на известнейшие имена венецианцев — Казанова, Вивальди, да Понте, Гольдони… Вы пройдёте по местам их рождения и приключений, поймёте секреты их успеха и узнаваемости.
Полюбуетесь прекрасной венецианской архитектурой и услышите, что писали в очерках после посещения города Моцарт и Гёте.
Полюбуетесь прекрасной венецианской архитектурой и услышите, что писали в очерках после посещения города Моцарт и Гёте.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите дом, где родился авантюрист и путешественник Джакомо Казанова, и услышите, как сбежал из тюрьмы. Рассмотрите фасад оперного театра «Ла Фениче» и дворец, в котором жил поэт Джордж Баффо. Я покажу, где в районе Сан-Марко были театры и казино, зачитаю очерки Вольфганга Моцарта и Иоганна Гёте и расскажу, где они останавливались в Венеции. И упомяну других известных венецианцев — Гоцци, Марчелло, Галуппи и прочих.
По желанию вы зайдёте в одну из церквей 18 века с фресками Джованни Тьеполо и бывшие здания театров и казино. И, если захотите, поплаваете на гондоле по Большому каналу.
Организационные детали
По запросу могу встретить вас возле отеля.
Дополнительные расходы
- Переправа на гондоле — €2/чел.
- Посещение бывших зданий театра или казино и церкви — €3/чел. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на кампо Сан-Самуэле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Венеции
Живу в Венеции с 1998 года. Собрала приличную библиотеку, работала в коммерции, но страсть к книгам взяла своё и после годичных курсов по истории искусства во Флоренции получила официальную лицензию гида. Зимую вот уже 12 лет в Риме, так что я — живое воплощение знатока гранд-тура. Могу показать многое в обязательной программе путешествия в Италию, любимой аристократами ещё с 17 века.
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