Венеция: отражение 18 века

Пройти по следам литераторов, музыкантов и ловеласов и увидеть, где раньше были театры и казино

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О гиде
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Ответы на вопросы
18 век богат на известнейшие имена венецианцев — Казанова, Вивальди, да Понте, Гольдони… Вы пройдёте по местам их рождения и приключений, поймёте секреты их успеха и узнаваемости.

Полюбуетесь прекрасной венецианской архитектурой и услышите, что писали в очерках после посещения города Моцарт и Гёте.
Венеция: отражение 18 века
Венеция: отражение 18 века
Венеция: отражение 18 века
Венеция: отражение 18 века
Венеция: отражение 18 века
Венеция: отражение 18 века
Венеция: отражение 18 века
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите дом, где родился авантюрист и путешественник Джакомо Казанова, и услышите, как сбежал из тюрьмы. Рассмотрите фасад оперного театра «Ла Фениче» и дворец, в котором жил поэт Джордж Баффо. Я покажу, где в районе Сан-Марко были театры и казино, зачитаю очерки Вольфганга Моцарта и Иоганна Гёте и расскажу, где они останавливались в Венеции. И упомяну других известных венецианцев — Гоцци, Марчелло, Галуппи и прочих.

По желанию вы зайдёте в одну из церквей 18 века с фресками Джованни Тьеполо и бывшие здания театров и казино. И, если захотите, поплаваете на гондоле по Большому каналу.

Организационные детали

По запросу могу встретить вас возле отеля.

Дополнительные расходы

  • Переправа на гондоле — €2/чел.
  • Посещение бывших зданий театра или казино и церкви — €3/чел. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на кампо Сан-Самуэле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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