Найдено 3 экскурсии в категории « Музыкальные теплоходы » в Венеции на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Музыкальные теплоходы 1 час 5 отзывов Билеты Концерт Вивальди «Времена года» и посещение музыкального музея Начало: Кампо С. Видал, 2862, 30124 Венеция ВЭ, Италия «Историческая сцена и музыка как живая Сан-Видаль — церковь с богатой историей, расположенная между Галереей Академии и площадью Сан-Марко» Расписание: См. календарь €39 за билет Пешая Музыкальные теплоходы 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Венеция: отражение 18 века Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй €160 за всё до 6 чел. Пешая Музыкальные теплоходы 1.5 часа 4 отзыва Билеты Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль Начало: Кампьелло С. Видаль, 2862, 30124 Венеция ВЕ, Итали... «Путешествие в музыку XVIII века Познакомьтесь с композиторами, стоявшими у истоков венецианской музыкальной эпохи XVIII века» Расписание: См. календарь €32 за билет Другие экскурсии Венеции

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