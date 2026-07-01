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Концерт Вивальди «Времена года» и посещение музыкального музея
Начало: Кампо С. Видал, 2862, 30124 Венеция ВЭ, Италия
«Историческая сцена и музыка как живая Сан-Видаль — церковь с богатой историей, расположенная между Галереей Академии и площадью Сан-Марко»
Расписание: См. календарь
€39 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: отражение 18 века
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Билеты
Концерт классической музыки в церкви Сан-Видаль
Начало: Кампьелло С. Видаль, 2862, 30124 Венеция ВЕ, Итали...
«Путешествие в музыку XVIII века Познакомьтесь с композиторами, стоявшими у истоков венецианской музыкальной эпохи XVIII века»
Расписание: См. календарь
€32 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Музыкальные теплоходы»
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