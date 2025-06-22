Что вас ожидает: Откройте для себя собор Святого Марка и Дворец дожей в Венеции во время эксклюзивной экскурсии после закрытия. Насладитесь тишиной и спокойствием, исследуя эти знаковые достопримечательности без толпы и шума дня. Встретьтесь с гидом на площади Святого Марка для этого особого посещения собора Святого Марка после закрытия. С захватывающими анекдотами и лихими историями откройте для себя увлекательную историю Венеции и собора Святого Марка. Наслаждайтесь эксклюзивным доступом, когда смотритель откроет двери собора, чтобы вы вошли. Внутри вы увидите собор Святого Марка так, как почти никто другой не мог, кроме самого дожа. Избегайте стоять локтем к локтю с другими туристами и шума толпы. В тишине и покое посетите места, которые обычно закрыты для посещения в течение дня. Посмотрите на склеп, где, как говорят, хранятся кости Святого Марка, и стены, окрашенные прошлыми наводнениями, опустошившими Венецию. Полюбуйтесь подсвеченными мозаиками, мерцающими и сверкающими в темноте. Если вы выберете вариант Дворца дожей, войдите во дворец сразу после его закрытия, чтобы узнать больше о центре власти во времена Венецианской республики. Посетите роскошные покои венецианских правителей и Зал Большого совета с его потрясающими фресками Веронезе и Тинторетто. Важная информация:

К сожалению, из-за характера этого тура он не подходит для гостей с ограниченными возможностями передвижения или с инвалидными колясками или детскими колясками.

Из-за религиозного характера базилики все лица, независимо от пола, должны прикрывать плечи и колени. Шарф или шаль приемлемы • Возврат средств не производится, если прилив помешает определенным частям тура, но будут внесены изменения в маршрут для безопасности и комфорта клиентов.

Если доступ ограничен из-за частных мероприятий внутри базилики Святого Марка и/или Дворца дожей, мы не можем нести ответственность. Эта ситуация находится вне нашего контроля. Возврат средств не производится.

Эта экскурсия проводится на английском языке.

• Это пешеходная экскурсия. Гости должны иметь возможность ходить в умеренном темпе без затруднений. Запрещено:

• Шорты • Детские коляски • Короткие юбки • Рюкзаки • Инвалидные коляски с электроприводом Возьмите с собой:

• Брюки • Рубашка с длинным рукавом Не подходит для:

Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.