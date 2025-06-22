Познакомьтесь с Собором Святого Марка и Дворцом дожей без толпы во время экскурсии после закрытия. Насладитесь эксклюзивностью исследования обоих знаковых мест в тишине и покое.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Откройте для себя собор Святого Марка и Дворец дожей в Венеции во время эксклюзивной экскурсии после закрытия. Насладитесь тишиной и спокойствием, исследуя эти знаковые достопримечательности без толпы и шума дня. Встретьтесь с гидом на площади Святого Марка для этого особого посещения собора Святого Марка после закрытия. С захватывающими анекдотами и лихими историями откройте для себя увлекательную историю Венеции и собора Святого Марка. Наслаждайтесь эксклюзивным доступом, когда смотритель откроет двери собора, чтобы вы вошли. Внутри вы увидите собор Святого Марка так, как почти никто другой не мог, кроме самого дожа. Избегайте стоять локтем к локтю с другими туристами и шума толпы. В тишине и покое посетите места, которые обычно закрыты для посещения в течение дня. Посмотрите на склеп, где, как говорят, хранятся кости Святого Марка, и стены, окрашенные прошлыми наводнениями, опустошившими Венецию. Полюбуйтесь подсвеченными мозаиками, мерцающими и сверкающими в темноте. Если вы выберете вариант Дворца дожей, войдите во дворец сразу после его закрытия, чтобы узнать больше о центре власти во времена Венецианской республики. Посетите роскошные покои венецианских правителей и Зал Большого совета с его потрясающими фресками Веронезе и Тинторетто. Важная информация:
- К сожалению, из-за характера этого тура он не подходит для гостей с ограниченными возможностями передвижения или с инвалидными колясками или детскими колясками.
- Из-за религиозного характера базилики все лица, независимо от пола, должны прикрывать плечи и колени. Шарф или шаль приемлемы • Возврат средств не производится, если прилив помешает определенным частям тура, но будут внесены изменения в маршрут для безопасности и комфорта клиентов.
- Если доступ ограничен из-за частных мероприятий внутри базилики Святого Марка и/или Дворца дожей, мы не можем нести ответственность. Эта ситуация находится вне нашего контроля. Возврат средств не производится.
- Эта экскурсия проводится на английском языке.
• Это пешеходная экскурсия. Гости должны иметь возможность ходить в умеренном темпе без затруднений. Запрещено:
• Шорты • Детские коляски • Короткие юбки • Рюкзаки • Инвалидные коляски с электроприводом Возьмите с собой:
• Брюки • Рубашка с длинным рукавом Не подходит для:
Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святого Марка
- Дворец Дожей
Что включено
- Вход в Собор Святого Марка после закрытия
- Путеводитель
- Вход во Дворец Дожей после закрытия (если выбрана соответствующая опция)
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка в отеле
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 52, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- К сожалению, из-за характера этого тура он не подходит для гостей с ограниченными возможностями передвижения или с инвалидными колясками или детскими колясками
- Из-за религиозного характера базилики все лица, независимо от пола, должны прикрывать плечи и колени. Шарф или шаль приемлемы
- Возврат средств не производится, если прилив помешает определенным частям тура, но будут внесены изменения в маршрут для безопасности и комфорта клиентов
- Если доступ ограничен из-за частных мероприятий внутри базилики Святого Марка и/или Дворца дожей, мы не можем нести ответственность. Эта ситуация находится вне нашего контроля. Возврат средств не производится
- Эта экскурсия проводится на английском языке
- Это пешеходная экскурсия. Гости должны иметь возможность ходить в умеренном темпе без затруднений
- Запрещено:
- Шорты
- Детские коляски
- Короткие юбки
- Рюкзаки
- Инвалидные коляски с электроприводом
- Возьмите с собой:
- Брюки
- Рубашка с длинным рукавом
- Не подходит для:
- Люди с ограниченными возможностями передвижения
- Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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