Улицы обворожительной Вероны полнятся увлекательными историческими сюжетами. Самые интересные вы услышите на нашей прогулке.
Вас ждут страсти внушительной Арены, средневековые амбиции династии делла Скала и шекспировский романтический миф.
И наконец дегустация амароне и рипассо — вы убедитесь, что их вкус так же многослоен, как и сам город.
Описание экскурсии
Античная Верона. Вы узнаете, как город заявлял о своих амбициях на гигантской арене и зачем сюда стекались легионеры и торговцы.
Готические усыпальницы Скалигеров и башня Ламберти. Вы услышите о самых могущественных и богатых веронских фамилиях. И поймёте, как архитектура средневековья транслировала их амбиции.
Шекспировский миф. Во дворике дома Капулетти увидите знаменитый балкон Джульетты. И выясните, как Верона стала мировой столицей романтики задолго до туристической эпохи. А ещё мы покажем вам готический дом Монтекки.
Площадь Трав (Пьяцца Эрбе) — оживлённый городской квартал на месте древнеримского форума.
Дегустация вин Вальполичеллы. Вы выясните, чем апассименто отличается от обычной ферментации, и насладитесь вкусом местных вин.
Организационные детали
- Дегустация 3 видов вина для путешественников 18+ входит в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€87
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Бра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 55 туристов
Я итальянец по происхождению, но провожу экскурсии на русском языке и не только. Я искусствовед, и моё страстное увлечение культурой и историей Италией воплотилось в профессии гида. Главное кредо — это семья
