Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас

В основе этой экскурсии лежит страсть к оперному искусству и желание поделиться историей легендарной певицы и знакового театра под открытым небом. На Арене-ди-Верона состоялся незабываемый дебют Марии Каллас, который навсегда
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в мир оперы
- 🏛 Посещение Арены-ди-Верона
- 🏠 Визит в дом Марии Каллас
- 🔍 Открытие секретных уголков Вероны
- ☕ Кофе в любимом баре Каллас
Что можно увидеть
- Античный амфитеатр Арена-ди-Верона
- Дом Марии Каллас
- Секретные уголки Вероны
- Площадь Бра
- Бар
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Античный амфитеатр Арена-ди-Верона — сердце оперного фестиваля. Узнаете тайны организации этого мероприятия и уникальные факты бэкстейджа.
- Дом Марии Каллас. Окунётесь в личную жизнь дивы, увидите, где она жила и находила вдохновение.
- Секретные уголки Вероны. Пройдёте по малоизвестным местам — любимым у Марии Каллас. Посмотрите на отель «Академия», консерваторию, музыкальную академию.
- Площадь Бра и бар. Выпьете кофе в любимом заведении Каллас, где до сих пор собираются звёзды оперы.
Мы обсудим:
- Оперное искусство как часть наследия ЮНЕСКО
- Историю оперного фестиваля в Вероне
- Жизнь и карьеру Марии Каллас
- Правила посещения оперы: билеты, дресс-код, этикет в театре под открытым небом
И в завершение, перед тем как мы расстанемся, я обещаю не петь — чтобы не испортить вам впечатление от экскурсии 🙂 Но зато поделюсь секретом, какой арией можно завоевать сердца веронцев — и это будет не Libiamo ne’lieti calici из «Травиаты».
Организационные детали
- Вы можете создать себе особое настроение и прийти на экскурсию в вечернем платье, будто идёте на оперное представление
- Все объекты на маршруте осматриваются только снаружи
- Кофе оплачивается дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У амфитеатра Арена-ди-Верона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Вероне
Провёл экскурсии для 2200 туристов
Официальный гид по Вероне и озеру Гарда. Член литературного общества Вероны. Дипломированный сомелье (AIS). Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии. Почётный член Итальянской Ассоциации Церемониймейстеров (ANCEP). Эксперт по столовому этикету. Консультант рестораторов. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Италии. Замужем за итальянцем. Мама двоих счастливых детей!Задать вопрос
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