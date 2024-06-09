Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас

В основе этой экскурсии лежит страсть к оперному искусству и желание поделиться историей легендарной певицы и знакового театра под открытым небом. На Арене-ди-Верона состоялся незабываемый дебют Марии Каллас, который навсегда

изменил оперный мир. Погружение в невероятные события, дом певицы, её жизнь, карьера и секреты оперного фестиваля - всё это ждёт вас. Вы увидите античный амфитеатр Арена-ди-Верона, дом Марии Каллас, секретные уголки Вероны, площадь Бра и бар, где до сих пор собираются звёзды оперы. Обсудим оперное искусство как часть наследия ЮНЕСКО, историю оперного фестиваля, жизнь и карьеру Марии Каллас, правила посещения оперы. В завершение экскурсии узнаете, какой арией можно завоевать сердца веронцев

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

Античный амфитеатр Арена-ди-Верона — сердце оперного фестиваля. Узнаете тайны организации этого мероприятия и уникальные факты бэкстейджа.

— сердце оперного фестиваля. Узнаете тайны организации этого мероприятия и уникальные факты бэкстейджа. Дом Марии Каллас . Окунётесь в личную жизнь дивы, увидите, где она жила и находила вдохновение.

. Окунётесь в личную жизнь дивы, увидите, где она жила и находила вдохновение. Секретные уголки Вероны . Пройдёте по малоизвестным местам — любимым у Марии Каллас. Посмотрите на отель «Академия», консерваторию, музыкальную академию.

. Пройдёте по малоизвестным местам — любимым у Марии Каллас. Посмотрите на отель «Академия», консерваторию, музыкальную академию. Площадь Бра и бар. Выпьете кофе в любимом заведении Каллас, где до сих пор собираются звёзды оперы.

Мы обсудим:

Оперное искусство как часть наследия ЮНЕСКО

Историю оперного фестиваля в Вероне

Жизнь и карьеру Марии Каллас

Правила посещения оперы: билеты, дресс-код, этикет в театре под открытым небом

И в завершение, перед тем как мы расстанемся, я обещаю не петь — чтобы не испортить вам впечатление от экскурсии 🙂 Но зато поделюсь секретом, какой арией можно завоевать сердца веронцев — и это будет не Libiamo ne’lieti calici из «Травиаты».

Организационные детали