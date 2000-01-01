Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

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Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю

Lena C.
Lena C. – Гид из Иерусалима
Маршрут от Масличной горы ⛰️ до Мертвого моря 🌊 — один из самых живописных в Израиле.

Мы пересечем Иудейскую пустыню, между скал и холмов которой скрываются удивительные природные и рукотворные достопримечательности 🏛️.

Проедем вниз по извилистой дороге, чтобы спуститься на 430 метров ниже уровня мирового океана — к побережью самого соленого моря.

В пути предусмотрены остановки, во время которых вы сможете сделать множество красивых 🤩 снимков.
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Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
От Иерусалима до Мертвого Моря 🌊 всего полчаса на машине. Однако, это одно из самых удивительных путешествий в Израиле. Мы отправляемся строго на восток.
Сразу за Масличной горой Вы попадаете совсем в другой мир, ведь именно Масличная гора защищает Иерусалим от пагубного зноя Иудейской пустыни. Наша дорога стремительно несет нас вниз через красивейшие 🤩 и величественные горы ⛰️ пустыни, где только бедуинские палатки и одинокие отары овец напоминают нам об обитаемости этих пустынных пейзажей. Температура воздуха за бортом стремительно растет, ведь здесь уже другая климатическая зона, воздух стал суше, о зелени можно только вспоминать. Мы останавливаемся на несколько минут на нулевой отметке — это уровень поверхности мирового океана, однако воды Вы не увидете. Для этого нам придется скатиться ещё ниже.
Вниз и вниз стелется дорога, и вдруг…. горы Иудейской пустыни раздвигаются, и перед нами, открывается захватывающий вид на глыбу сине-зеленой воды, покоящейся в диковинной чаше — Мертвое Море.
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристом
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lena C.
Lena C.
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