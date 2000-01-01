Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

От Иерусалима до Мертвого Моря 🌊 всего полчаса на машине. Однако, это одно из самых удивительных путешествий в Израиле. Мы отправляемся строго на восток.

Сразу за Масличной горой Вы попадаете совсем в другой мир, ведь именно Масличная гора защищает Иерусалим от пагубного зноя Иудейской пустыни. Наша дорога стремительно несет нас вниз через красивейшие 🤩 и величественные горы ⛰️ пустыни, где только бедуинские палатки и одинокие отары овец напоминают нам об обитаемости этих пустынных пейзажей. Температура воздуха за бортом стремительно растет, ведь здесь уже другая климатическая зона, воздух стал суше, о зелени можно только вспоминать. Мы останавливаемся на несколько минут на нулевой отметке — это уровень поверхности мирового океана, однако воды Вы не увидете. Для этого нам придется скатиться ещё ниже.

Вниз и вниз стелется дорога, и вдруг…. горы Иудейской пустыни раздвигаются, и перед нами, открывается захватывающий вид на глыбу сине-зеленой воды, покоящейся в диковинной чаше — Мертвое Море.