Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

Храмовая гора

На месте Храмовой горы стоял Храм Соломона

На месте Храмовой горы стоял Храм Соломона, на этом же месте евреи отстроили Второй Храм по прибытию из Вавилонского плена, Ирод Великий перестроил Храм за что и получил прозвище — Великий.

Будущее разрушение Храма предвидел и оплакивал с Масличной горы самый знаменитый паломник — Иисус Христос. Впоследствии мусульмане построили здесь Купол Скалы и связали это место с «прыжком» Мухамеда.

В исламе — это третья по значимости Святыня после Мекки и Медины, однако, это самая древняя мусульманская постройка в мире!
Храмовая гора
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Описание

Что вас ожидает:

Увлекательное путешествие в сердце Иерусалима.
По Еврейской традиции — на этом месте Авраам пытался принести в жертву своего единственного законнорождённого сына Ицхака или Исаака, когда Господь решил испытать силу веры Авраама. А по каббалистической традиции на этом месте возвели жертвенник Господу Адам и Ева после изгнания из рая. Не случайно, именно это место станем местом, которое выберет себе Господь для Дома Своего, и про который скажет пророк Ийшаягу (Исаия):
«Дом Мой домом молитвы назовется для всех народов!»
Посещение Храмовой горы ограничено по времени. Не мусульманам можно подняться на Храмовую гору только в часы, когда нет молитв. Часы молитв отличаются по времени зимой и летом. Лучше всего начинать путешествие утром. (В летнее время — это примерно с 7.00, в зимнее — с 8.00). Да, есть определенные ограничения, но посещение Храмовой горы останется одним из самых ярких ваших воспоминаний об Иерусалиме! По желанию, мы можем продолжить путешествие, включив в него посещение археологического парка центра Давидсон, или пройти по Виа Долороза. До встречи, друзья!

Важная информация:

Форма одежды — скромная. У женщин должны быть полностью закрыты руки и ноги (можно брюки). Шорты нельзя, как женщинам, так и мужчинам. Максимум вам предложат одеть специальную одежды прямо на Храмовой горе. Нельзя брать с собой оружие и даже священные книги. Храмовая гора закрыта по пятницам и субботам, а также в мусульманские и еврейские праздники.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Вход свободный
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр.)
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — скромная. У женщин должны быть полностью закрыты руки и ноги (можно брюки). Шорты нельзя
  • Как женщинам
  • Так и мужчинам. Максимум вам предложат одеть специальную одежды прямо на Храмовой горе. Нельзя брать с собой оружие и даже священные книги. Храмовая гора закрыта по пятницам и субботам
  • А также в мусульманские и еврейские праздники
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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