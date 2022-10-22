Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

Что вас ожидает:

Увлекательное путешествие в сердце Иерусалима.

По Еврейской традиции — на этом месте Авраам пытался принести в жертву своего единственного законнорождённого сына Ицхака или Исаака, когда Господь решил испытать силу веры Авраама. А по каббалистической традиции на этом месте возвели жертвенник Господу Адам и Ева после изгнания из рая. Не случайно, именно это место станем местом, которое выберет себе Господь для Дома Своего, и про который скажет пророк Ийшаягу (Исаия):

«Дом Мой домом молитвы назовется для всех народов!»

Посещение Храмовой горы ограничено по времени. Не мусульманам можно подняться на Храмовую гору только в часы, когда нет молитв. Часы молитв отличаются по времени зимой и летом. Лучше всего начинать путешествие утром. (В летнее время — это примерно с 7.00, в зимнее — с 8.00). Да, есть определенные ограничения, но посещение Храмовой горы останется одним из самых ярких ваших воспоминаний об Иерусалиме! По желанию, мы можем продолжить путешествие, включив в него посещение археологического парка центра Давидсон, или пройти по Виа Долороза. До встречи, друзья!

Важная информация:

Форма одежды — скромная. У женщин должны быть полностью закрыты руки и ноги (можно брюки). Шорты нельзя, как женщинам, так и мужчинам. Максимум вам предложат одеть специальную одежды прямо на Храмовой горе. Нельзя брать с собой оружие и даже священные книги. Храмовая гора закрыта по пятницам и субботам, а также в мусульманские и еврейские праздники.