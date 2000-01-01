Удивительная по силе восприятия и энергетического воздействия экскурсия ⛳ в три сакральных места.

Вифлеем, где свершилось чудо рождения Сына Божьего. Пред вами откроется Ясельная площадь, украшенная величайшей святыней человечества — Храмом Рождества Христова, куда вы, как и полагается, низко склонившись, войдете чрез Врата Смирения.

Замрете пред чудотворной Вифлеемской Иконой Божией Матери, с озаренным светлой улыбкой радости и счастья лицом Девы Марии.

Узнаете о том, что здесь же, в Вифлееме родился и великий правитель царства Израильского. Победитель Голиафа, автор стихов и библейских псалмов. Отец мудрого Соломона, реальный значимый библейский персонаж, признаваемый основными религиями мира — царь Давид.

Каср-эль-Яхуд — святое место крещения Иисуса в водах Иордана, протекающих в сердце Иудейской пустыни. У вас будет замечательно редкая возможность омыться в святых водах, облачившись в особое одеяние — длинную белую рубаху. Впоследствии эта рубаха будет служит в качестве оберега, помогающего при болезнях, возвращающего силы, укрепляющего дух.

Иерусалим великий и непокоренный — золотой город 🏙️, врата между миром земным и небесным, портал соприкосновения душ человеческих с высшим разумом.

Основная цель экскурсии 🧭 — прохождение пяти остановок Крестного Пути до великой святыни мира христианского — Храма Гроба Господня. В Храме вы сможете освятить свои нательные кресты, ладанки, иконы, зажечь от благодатного огня свечи.

А еще, закрыть глаза и ощутить, прочувствовать сильнейшее энергетическое воздействие этой замечательной экскурсии с потрясающим послевкусием, переосмысливанием жизни, веры, надежды, любви…