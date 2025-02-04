Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Тель-Авиве

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яффо - шкатулка с секретами
Пешая
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Полюбить настоящий Тель-Авив
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €129 за человека
Бней-Брак. Знакомство с ортодоксальным укладом жизни Израиля
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 10 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
Пешая
3 часа
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
21 дек в 15:00
28 дек в 15:00
€52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элеонора
    4 февраля 2025
    Тель-Авив, каким вы его не видели
    Экскурсия была замечательной! Всё было организовано на высшем уровне — информация подавалась интересно и доступно, без лишней перегрузки фактами. Гид
    читать дальше

    отлично знал материал и отвечал на все вопросы, делая повествование живым и увлекательным. Маршрут продуман так, что время пролетело незаметно, и в конце осталось приятное ощущение, что узнали много нового. Спасибо за прекрасный опыт! 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Уникальный опыт»

Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в декабре 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 450. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
