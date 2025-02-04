читать дальше

отлично знал материал и отвечал на все вопросы, делая повествование живым и увлекательным. Маршрут продуман так, что время пролетело незаметно, и в конце осталось приятное ощущение, что узнали много нового. Спасибо за прекрасный опыт! 😊