Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $353 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $453 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения26 ноября 2025Экскурсия - топ, понравилось все: сами храмы!!! Гид-камбоджийка Валя, свободно владеющая русским языком и максимально детально -материалом. Просто круто фотографирует
- ДДенис26 ноября 2025Недавно были на экскурсии в Ангкор-Ват — и хочу оставить отзыв, потому что всё прошло действительно хорошо. Учли все наши
