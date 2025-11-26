Мои заказы

Музеи и искусство Сиема-Реапа

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $174. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Ангкора
На машине
8 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
На машине
8 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $353 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
На машине
На мотоцикле
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $453 за всё до 4 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    26 ноября 2025
    Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
    Экскурсия - топ, понравилось все: сами храмы!!! Гид-камбоджийка Валя, свободно владеющая русским языком и максимально детально -материалом. Просто круто фотографирует
    читать дальше

    по собственной инициативе, ставит кадр👌🏼 Рассказывает увлекательно, понятно, очень приятная в общении. Маршрут для одного дня максимально насыщенный.
    Логистика организована безупречно, отдельное спасибо водителю Александру.

  • Д
    Денис
    26 ноября 2025
    Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
    Недавно были на экскурсии в Ангкор-Ват — и хочу оставить отзыв, потому что всё прошло действительно хорошо. Учли все наши
    читать дальше

    пожелания по экскурсии. Организация оказалась очень удобной: нас забирали всегда вовремя, и из аэропорта, и в отель, и между разными точками. Не пришлось ни искать машину, ни ждать — это сильно экономило силы и время. Водитель Александр.

    Отдельно хочу отметить гида по имени Лин. Очень приятный человек, спокойно всё объяснял, показывал интересные места, рассказывал то, что сам знает, а не заученный текст. Благодаря этому ходили не просто “посмотреть храм”, а действительно понимали, что и зачем видим.

    В целом поездкой остались довольны. День прошёл спокойно, без напряжения, и мы увидели всё, что хотели. Хороший сервис и нормальные люди, которые стараются — за это отдельное спасибо.

