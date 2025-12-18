Это путешествие — возможность увидеть Доху во множестве её лиц: от древних рынков до футуристических кварталов из стекла и света. Вы увидите, как маленький город торговцев жемчугом стал одной из самых современных столиц мира.
Почувствуете душу Дохи, поймёте, чем живёт столица Катара сегодня, и ощутите, как здесь переплетаются прошлое, настоящее и будущее.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с Дохой от и до
- Национальный музей Катара — как ожившая история страны
- Район Мина и старинный базар Сук Вакиф — настоящий вкус и дух Востока
- Набережная Корниш — панорама небоскрёбов и Персидского залива
- Современный район Мушериб — архитектура будущего, где традиции встречаются с инновациями
Вы узнаете:
- как страна, ещё полвека назад жившая ловлей жемчуга, превратилась в центр современного Ближнего Востока
- где живёт шейх и как строили город будущего — Мушериб
- что символизирует здание Национального музея в форме розы пустыни
И многое другое!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером. Для каждого путешественника предусмотрена бутылка воды
- Продолжительность экскурсии — 3–4 ч (в зависимости от трафика и времени выезда)
- Дополнительно оплачивается входной билет в Национальный музей: взрослый — $14, дети до 16 лет включительно бесплатно
- Экскурсия проводится на русском языке. Если вам нужен англоговорящий гид — напишите об этом до бронирования
в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натали — ваш гид в Дохе
На экскурсии со мной вы узнаете о становлении Катара, услышите исторические факты, особенности жизни разных слоев населения. Каждая экскурсия уникальна, так как всегда ориентирована на темп и пожелания гостей. Как опытный путешественник, понимаю интерес людей к новой стране — увидеть и сфотографировать много красивых локаций, попробовать традиционную еду и напитки, пообщаться с местными.
