Прогулка по самым фотогеничным локациям Дохи + угощение на набережной
Вы откроете для себя яркую и изысканную архитектуру Катара.
Посетите район Мина, культурную деревню, парк МИА — ключевые локации, идеально подходящие для создания выразительных и атмосферных фото. При желании — в красивых нарядах напрокат.
Описание экскурсии
Парк МИА (MIA Park) — зелёное пространство на берегу моря. Здесь получаются особо эффектные кадры в развевающихся платьях или традиционной одежде на фоне панорамных видов города, где силуэты небоскрёбов гармонично сочетаются с элементами арабской архитектуры.
Культурная деревня Катара (Katara Cultural Village) — и фотографии на художественно оформленных лестницах, отражающих богатое наследие Катара.
Район Мина (Mina District) — живописный прибрежный район с яркими фасадами зданий, яхтенной мариной и средиземноморской атмосферой. Идеально подходит для расслабленной стильной фотосъёмки.
На каждой локации мы расскажем вам ключевые факты о ней и поможем с фотографированием. А также угостим финиками, традиционным чаем и горячей лепёшкой на набережной.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Suzuki Swift, угощение финиками и лепёшкой
Снимки вы делаете на свою камеру/телефон. При необходимости гид поможет с фотографированием
Вы можете взять напрокат арабские одеяния разных оттенков или парящие платья — стоимость по запросу
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 814 туристов
Я живу в Катаре уже более 20 лет. Говорю на нескольких языках и имею лицензию гида Министерства туризма Катара. Вместе со своей командой влюбляю гостей в наш волшебный арабский мир. Мы принимаем путешественников со всех уголков мира. Встречаем их традиционными чаем, королевскими финиками и горячими местными лепёшками.
