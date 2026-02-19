Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
Насладитесь захватывающим сафари на джипах и откройте для себя уникальные виды, где пустыня встречается с морем. Незабываемое приключение в Дохе ждёт вас
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$340
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дальше туристических маршрутов: сафари и секретный закат у внутреннего моря
Сбежать из Дохи в пустыню - за эмоциями и драйвом
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита19 февраля 2026Sajjad was great experience to our guide. I am so happy with Sajjad
Thank you Sajjad handsome boy 😄
- ААнна12 января 2026Отдыхали в Катаре в начале декабря 2025 года. Экскурсия понравилась) Нас встретили из отеля и привезли обратно, отдельно попросила чтобы
- ААркадий7 января 2026Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все прошло отлично. И даже
- ККсения28 сентября 2025Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель. Очень приятный водитель, покатались на верблюде, покатались на доске, встретили закат, погоняли по пескам, в общем все как заявлено.
- ООлег9 мая 2025Списался с Акгуль за день до экскурсии. Оперативно ответила и организовала сафари в путыню на ближайшее утро с учётом пожеланий. Водитель отличный, вежливый! Машина Тойота хорошая! Рекомендую!
- ССветлана10 апреля 2025Незабываемая экскурсия, это надо увидеть!!!
- ААлена15 марта 2025Спасибо большое Ахмету!!
Отличный водитель, супер круто водит - профессионал!!!
- ААлександра12 февраля 2025Щекочет нервы)))
- ААлексей14 января 2025Первый опыт Сафари по пустыне, возможно отзыв будет не объективным, но я опытный путешественник, был в разных частях мира, и,
- VVadim10 января 2025Водитель попался отличный, ездит быстро и аккуратно, чувствует клиента.
От души покатал по барханам. Рассказал по дороге, что проезжаем. Угостил вкусным чаем (карак) на стоянке, где спускали шины. Помог с фотографиями.
На обратном пути отвёз, куда попросили, и подсказал, куда сходить.
