Утренние – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Дохе на русском языке, цены от $260, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
На машине
Джиппинг
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
Насладитесь захватывающим сафари на джипах и откройте для себя уникальные виды, где пустыня встречается с морем. Незабываемое приключение в Дохе ждёт вас
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
На машине
Джиппинг
На верблюдах
4 часа
-
20%
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$340$425 за всё до 6 чел.
Дальше туристических маршрутов: сафари и секретный закат у внутреннего моря
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дальше туристических маршрутов: сафари и секретный закат у внутреннего моря
Сбежать из Дохи в пустыню - за эмоциями и драйвом
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
$260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    19 февраля 2026
    Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
    Sajjad was great experience to our guide. I am so happy with Sajjad
    Thank you Sajjad handsome boy 😄
  • А
    Анна
    12 января 2026
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Отдыхали в Катаре в начале декабря 2025 года. Экскурсия понравилась) Нас встретили из отеля и привезли обратно, отдельно попросила чтобы
    читать дальше

    нас сопровождал русскоязычный гид. Было очень интересно, веру экстремально) Младшая 4 года выдержала дрифт по пустыне, но не каждый ребенок такого возраста справится. Виды красивые, сделали фото с верблюдом и соколом. А в пустыне даже нашли местные цветы. Рекомендую экскурсию и Альбину как гида!

  • А
    Аркадий
    7 января 2026
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Огромное спасибо гиду Ибрагиму! Он нас встретил в аэропорту и вернул после экскурсии в отель. Все прошло отлично. И даже
    читать дальше

    с учетом того, что с нами был ребенок 5 лет. Нам хватило Английского чтобы поговорить с водителем, все было весело и интересно. Заехали в багги-центр, целый час колесили по пустыне наравне с местными в багги. Увлекательно, быстро, безопасно. Посетили внутреннее море - объект ЮНЕСКО. Покатались на верблюдах. И успели на все закатные точки на крузаке. Впечатления просто бомбические. Никогда не забуду выражение лица жены в конце экскурсии - чистое наслаждение. Еще раз огромное спасибо за эту экскурсию

  • К
    Ксения
    28 сентября 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Все отлично, остались очень довольные, забрали нас сразу от аэропортов и привезли обратно уже в отель. Очень приятный водитель, покатались на верблюде, покатались на доске, встретили закат, погоняли по пескам, в общем все как заявлено.
  • О
    Олег
    9 мая 2025
    Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
    Списался с Акгуль за день до экскурсии. Оперативно ответила и организовала сафари в путыню на ближайшее утро с учётом пожеланий. Водитель отличный, вежливый! Машина Тойота хорошая! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    10 апреля 2025
    Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
    Незабываемая экскурсия, это надо увидеть!!!
  • А
    Алена
    15 марта 2025
    Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
    Спасибо большое Ахмету!!
    Отличный водитель, супер круто водит - профессионал!!!
  • А
    Александра
    12 февраля 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Щекочет нервы)))
  • А
    Алексей
    14 января 2025
    Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
    Первый опыт Сафари по пустыне, возможно отзыв будет не объективным, но я опытный путешественник, был в разных частях мира, и,
    читать дальше

    признаться, пустыня тоже может быть красивой. Водитель-гид выкладывался по полной,его звали Arm он из Египта, и больше 20 лет занимается сафари именно по пустыне, от Египта до Пакистана. Молодец, не жалел ни себя не машину, и подарил даже мне, искушённому путешественнику, дозу адреналина). Ехать стоит, завезёт, при желании, на базу, где вы можете взять багги и 30 минут в след за гидом погонять по барханам, классно!

  • V
    Vadim
    10 января 2025
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Водитель попался отличный, ездит быстро и аккуратно, чувствует клиента.
    От души покатал по барханам. Рассказал по дороге, что проезжаем. Угостил вкусным чаем (карак) на стоянке, где спускали шины. Помог с фотографиями.
    На обратном пути отвёз, куда попросили, и подсказал, куда сходить.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи;
  2. Джип-сафари в пустыне из Дохи;
  3. Дальше туристических маршрутов: сафари и секретный закат у внутреннего моря.
Какие места ещё посмотреть в Дохе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Рынок Сук Вакиф;
  3. Район Мушериб;
  4. Район Вест-Бэй;
  5. Набережная;
  6. Набережная Корниш;
  7. Голубая мечеть;
  8. «Маленькая Венеция»;
  9. Золотая мечеть;
  10. Амфитеатр.
Сколько стоит экскурсия по Дохе в феврале 2026
Сейчас в Дохе в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 340 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Утренние», 22 ⭐ отзыва, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель