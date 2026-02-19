читать дальше

с учетом того, что с нами был ребенок 5 лет. Нам хватило Английского чтобы поговорить с водителем, все было весело и интересно. Заехали в багги-центр, целый час колесили по пустыне наравне с местными в багги. Увлекательно, быстро, безопасно. Посетили внутреннее море - объект ЮНЕСКО. Покатались на верблюдах. И успели на все закатные точки на крузаке. Впечатления просто бомбические. Никогда не забуду выражение лица жены в конце экскурсии - чистое наслаждение. Еще раз огромное спасибо за эту экскурсию