Найдено 3 экскурсии в категории « Хор‑аль‑Адаид » в Дохе на русском языке, цены от $257. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 4 часа 4 отзыва Фотопрогулка до 6 чел. По пустыне - на джипе Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат в пустыне $320 за всё до 6 чел. На машине Багги 3 часа 3 отзыва Индивидуальная Адреналин в пустыне: сафари на багги Погрузитесь в захватывающее приключение на багги по дюнам Дохи! Насладитесь адреналином и отдыхом на пляже. Отличный выбор для всей семьи $257 за человека На машине 4 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Доха: сафари по пустыне Погонять по барханам и увидеть, как дюны встречаются с морем $300 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

