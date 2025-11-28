Фотопрогулка
до 6 чел.
По пустыне - на джипе
Проехать по барханам, сделать нереальные фотографии и встретить закат в пустыне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Адреналин в пустыне: сафари на багги
Погрузитесь в захватывающее приключение на багги по дюнам Дохи! Насладитесь адреналином и отдыхом на пляже. Отличный выбор для всей семьи
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$257 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари по пустыне
Погонять по барханам и увидеть, как дюны встречаются с морем
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
$300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Хор‑аль‑Адаид»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Хор‑аль‑Адаид" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 320. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Хор‑аль‑Адаид», 11 ⭐ отзывов, цены от $257. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь