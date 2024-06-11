Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Изобразительное искусство Казахстана в его классическом формате не является традиционным для страны.



Оно сформировалось за 70 лет в 20 веке — художниками-переселенцами, живописцами периода репрессий и теми, кто жаждал новаторского искусства в молодой столице Казахской ССР. Мы прогуляемся по городу, зайдём в галерею А. Кастеева и обсудим наследие тех, кто стоял у истоков профессии.