Изобразительное искусство Казахстана в его классическом формате не является традиционным для страны.
Оно сформировалось за 70 лет в 20 веке — художниками-переселенцами, живописцами периода репрессий и теми, кто жаждал новаторского искусства в молодой столице Казахской ССР. Мы прогуляемся по городу, зайдём в галерею А. Кастеева и обсудим наследие тех, кто стоял у истоков профессии.
Оно сформировалось за 70 лет в 20 веке — художниками-переселенцами, живописцами периода репрессий и теми, кто жаждал новаторского искусства в молодой столице Казахской ССР. Мы прогуляемся по городу, зайдём в галерею А. Кастеева и обсудим наследие тех, кто стоял у истоков профессии.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдём по части «Золотого квадрата» Алматы и поговорим об улицах и зданиях того периода, когда у города был статус советской столицы нашей республики.
- Увидим парк им. 28 гвардейцев-панфиловцев, Свято-Вознесенский кафедральный собор (при желании можем зайти) и главные культурные учреждения — драмтеатр, государственный цирк, Театр оперы и балета. Обсудим, кто развивал искусство Казахской ССР.
- Спустимся в алматинское метро и погуляем по павильонам двух станций, рассматривая их художественное оформление.
- Доедем до галереи им. А. Кастеева и посетим 2-3 зала, в которых насладимся оригиналами картин казахских художников: от полотен С. Калмыкова до работ современных мастеров. Обязательно заглянем в зал национальной тематики: увидим ковры и другие предметы традиционного искусства.
После нашей экскурсии у вас будет возможность посетить остальные залы галереи самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: услуги гида, билеты в музей и проезд на метро
- Экскурсия возможна с детьми от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Алматы
Я, Мария, и моя коллега Вероника — сертифицированные гиды — проводим увлекательные экскурсии по Алматы и Алматинской области. Рассказываем интересные факты об истории города, его архитектуре, культуре и известных жителях. Делимся интересными историческими и малоизвестными фактами. Поможем спланировать насыщенный маршрут согласно вашим предпочтениям.Задать вопрос
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