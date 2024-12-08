16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Завтра в 07:00
15 фев в 07:00
260 000₸ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
750 000₸ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
290 000₸ за всё до 6 чел.
15 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-тур в национальный парк Алтын-Эмель
Начало: Абая-Жарокова на парковке возле станции метро
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 06:00
15 фев в 06:00
170 000₸ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2024Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
- ММирас4 декабря 2024Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
- ММихаил1 декабря 2024Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее
- ССания18 ноября 2024Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и
- ВВероника14 ноября 2024Все было круто, даже придраться не к чему😂Спасибо организаторам за профессионализм и тёплый подход — каждый момент поездки был продуман до мелочей
- ВВалентина9 октября 2024Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Гора Катутау»
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