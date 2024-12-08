Гора Катутау – экскурсии в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Катутау» в Алматы, цены от 170 000 ₸. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Пешая
На машине
1 отзыв
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 7.00 утра старт
Завтра в 07:00
15 фев в 07:00
260 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
750 000 за всё до 6 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
290 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в национальный парк Алтын-Эмель
Джиппинг
15 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-тур в национальный парк Алтын-Эмель
Начало: Абая-Жарокова на парковке возле станции метро
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 06:00
15 фев в 06:00
170 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
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    бархан поразил своей уникальностью и действительно как он оказался посреди пустыни непонятно. Да и родник со стелами тоже непонятно как там возникли. Немного поверили в магию). Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!

  • М
    Мирас
    4 декабря 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
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    лучше взять с собой побольше вещей. После бархана всё в песке — готовьтесь менять одежду! 😄 Спасибо ребятам, всё прошло классно, впечатлений море!

  • М
    Михаил
    1 декабря 2024
    Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
    Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее
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    чудо природы. Два дня идеально подходят, чтобы прочувствовать атмосферу этих мест, насладиться панорамами и узнать больше об их истории. Огромная благодарность организаторам за отлично продуманную программу и внимание к деталям — всё прошло на высшем уровне!

  • С
    Сания
    18 ноября 2024
    Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
    Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и
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    удивительно "музыкальным", правда чтоб он запел нужно воспользоваться секретом, но гид нам его поведал. Всё было организовано чётко и комфортно, за что огромная благодарность команде, сделавшей эту экскурсию по-настоящему незабываемой! Успехов вам ребят!

  • В
    Вероника
    14 ноября 2024
    Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
    Все было круто, даже придраться не к чему😂Спасибо организаторам за профессионализм и тёплый подход — каждый момент поездки был продуман до мелочей
  • В
    Валентина
    9 октября 2024
    Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
    Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
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    он "поёт". Очень советую покататься на лошадях у озер, это прям кайф и запомнится надолго. Спасибо организаторам за крутое путешествие, всё было чётко!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Гора Катутау»

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  1. Алтын Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день - тур из Алматы
  2. Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
  3. Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
  4. Джип-тур в национальный парк Алтын-Эмель
Какие места ещё посмотреть в Алматы
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
  4. Форелевое хозяйство
Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
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