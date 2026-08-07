Лучшие месяцы для треккинга на Каскабас - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а виды открываются в полной красе. Весной и осенью маршрут также доступен, но может быть прохладнее и влажнее. Зимой треккинг возможен, но требует дополнительной подготовки и экипировки.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых живописных маршрутов Алматы - на гору и перевал Каскабас. Экскурсия подойдет для любителей активного отдыха и треккинга средней сложности.Начнем наше приключение

с поездки до Иле-Алатауского национального парка, откуда откроется путь к величественным горным лесам и альпийским пастбищам. На высоте 2550 метров над уровнем моря вас ожидает перевал Каскабас с потрясающими видами на Каргалинское ущелье. Продолжим маршрут к вершине горы Каскабас, где с высоты 2932 метра откроется панорама на город и вершины Заилийского Алатау. Возможность встретить следы диких животных, таких как снежный барс, бурый медведь и рысь, добавит острых ощущений. Ваше путешествие будет полно открытий и впечатлений, а мы обеспечим безопасность и комфорт на протяжении всего пути

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Алматы на авто доберёмся до Иле-Алатауского национального парка, откуда начнём пеший треккинг.

C самого начала маршрута нас ждут прекрасные пейзажи: горные леса тянь-шаньской ели, лопухи выше человеческого роста, следы от сошедших лавин, белоснежные снега зимой. Взойдя на перевал Каскабас на высоте 2550 метров н. у. м., мы сделаем небольшой привал: отсюда открываются космические виды на альпийские пастбища и речку Каргалинского ущелья.

горные леса тянь-шаньской ели, лопухи выше человеческого роста, следы от сошедших лавин, белоснежные снега зимой. Взойдя на перевал Каскабас на высоте 2550 метров н. у. м., мы сделаем небольшой привал: отсюда открываются космические виды на альпийские пастбища и речку Каргалинского ущелья. После отдыха мы направимся по гребню напрямую к горе Каскабас. С казахского Каскабас переводится как «лысая голова». Как только мы пройдём высшую точку зоны горных лесов, перед нами откроются фантастически красивые виды. Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков. Отсюда же открывается одна из лучших панорам города, гор и вершин Заилийского Алатау.

С казахского Каскабас переводится как «лысая голова». Как только мы пройдём высшую точку зоны горных лесов, перед нами откроются фантастически красивые виды. Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков. Отсюда же открывается одна из лучших панорам города, гор и вершин Заилийского Алатау. Добравшись до таблички Каскабас 2932 м, вы поймёте, почему Алматы входит в число самых красивых городов нашей планеты и во Всемирный ТОП-10 лучших городов для горного туризма. Здесь мы хорошенько отдохнём, нафотографируемся, посмотрим в бинокль: быть может, удастся разглядеть на склонах следы снежного барса! После начнём приятный спуск вниз.

Имейте в виду, маршрут малохоженный, здесь легко можно наткнуться на следы бурого медведя, рыси и других животных. А над перевалом Беркут-Тас зачастую можно увидеть полёты самого сильного орла в мире — беркута.

Кому подойдёт этот поход

Горный треккинг средней сложности — только для физически подготовленных путешественников. Не подходит людям с болезнями сердца, лёгких, дыхательных путей, астмой, эпилепсией и предрасположенностью к горной болезни. Не брать в поход детей и школьников младших классов. Допускается участие школьников средних классов и старше при хорошей физической подготовке и опыте горного треккинга.

Организационные детали

В стоимость входит

Трансфер от отеля к месту старта и обратно

1 литр воды на каждого участника

Услуги горного гида

Экологический сбор в национальном парке

Данная экскурсия рассчитана на компанию от 1 до 4 человек. По запросу можем провести и для большего кол-ва участников, детали уточняйте в переписке. За дополнительную плату возможно участие горных гидов со знанием английского и немецкого языка.

Экипировка

Одежда спортивная по сезону, дополнительно взять с собой комплект одежды на случай похолодания

Кепка, треккинговые палки, треккинговая обувь либо кроссовки с мощным протектором — обязательны

Солнцезащитные очки, перчатки, дождевик — желательны

Каждый участник берёт с собой походный перекус и минимум 2 литра воды

Характеристика маршрута

Дистанция — 7 км в один конец, общая — 14 км

Пешая часть составит 4–5 часов подъёма и 2–3 часа спуска

Набор высоты 1291 м

Общее время трансфера на машине по городу и национальному парку — 2 часа

Время турпохода: 07:00–19:00

Отмена по внешним причинам

Поход может быть отменён за 1 день или в день старта в случае, если ЧС предупредит об опасности в горах, лавинах, ливневых дождях, молниях, лесных пожарах и селях. Тогда мы предложим вам либо перенос на другой день, либо другой маршрут, либо возврат предоплаты.