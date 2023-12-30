Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Провести целый день среди живописных горных пейзажей - всесезонное предложение

Перед вами один из самых красивых и диких маршрутов — перевал и одноимённая гора Каскабас. Треккинг по нему — средней сложности, поэтому людей здесь мало. Самое то, чтобы любоваться невероятными видами. С вас — хорошая физическая подготовка, с нас — трансфер, проведение похода, рассказы о местности. Будьте готовы увидеть следы диких животных!
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
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6
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даты

Описание

Что вас ожидает

Из Алматы на авто доберёмся до Иле-Алатауского национального парка, откуда начнём пеший треккинг.

  • C самого начала маршрута нас ждут прекрасные пейзажи: горные леса тянь-шаньской ели, лопухи выше человеческого роста, следы от сошедших лавин, белоснежные снега зимой. Взойдя на перевал Каскабас на высоте 2550 метров н. у. м., мы сделаем небольшой привал: отсюда открываются космические виды на альпийские пастбища и речку Каргалинского ущелья.
  • После отдыха мы направимся по гребню напрямую к горе Каскабас. С казахского Каскабас переводится как «лысая голова». Как только мы пройдём высшую точку зоны горных лесов, перед нами откроются фантастически красивые виды. Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков. Отсюда же открывается одна из лучших панорам города, гор и вершин Заилийского Алатау.
  • Добравшись до таблички Каскабас 2932 м, вы поймёте, почему Алматы входит в число самых красивых городов нашей планеты и во Всемирный ТОП-10 лучших городов для горного туризма. Здесь мы хорошенько отдохнём, нафотографируемся, посмотрим в бинокль: быть может, удастся разглядеть на склонах следы снежного барса! После начнём приятный спуск вниз.

Имейте в виду, маршрут малохоженный, здесь легко можно наткнуться на следы бурого медведя, рыси и других животных. А над перевалом Беркут-Тас зачастую можно увидеть полёты самого сильного орла в мире — беркута.

Кому подойдёт этот поход

Горный треккинг средней сложности — только для физически подготовленных путешественников. Не подходит людям с болезнями сердца, лёгких, дыхательных путей, астмой, эпилепсией и предрасположенностью к горной болезни. Не брать в поход детей и школьников младших классов. Допускается участие школьников средних классов и старше при хорошей физической подготовке и опыте горного треккинга.

Организационные детали

В стоимость входит

  • Трансфер от отеля к месту старта и обратно
  • 1 литр воды на каждого участника
  • Услуги горного гида
  • Экологический сбор в национальном парке

Данная экскурсия рассчитана на компанию от 1 до 4 человек. По запросу можем провести и для большего кол-ва участников, детали уточняйте в переписке. За дополнительную плату возможно участие горных гидов со знанием английского и немецкого языка.

Экипировка

  • Одежда спортивная по сезону, дополнительно взять с собой комплект одежды на случай похолодания
  • Кепка, треккинговые палки, треккинговая обувь либо кроссовки с мощным протектором — обязательны
  • Солнцезащитные очки, перчатки, дождевик — желательны
  • Каждый участник берёт с собой походный перекус и минимум 2 литра воды

Характеристика маршрута

  • Дистанция — 7 км в один конец, общая — 14 км
  • Пешая часть составит 4–5 часов подъёма и 2–3 часа спуска
  • Набор высоты 1291 м
  • Общее время трансфера на машине по городу и национальному парку — 2 часа
  • Время турпохода: 07:00–19:00

Отмена по внешним причинам

Поход может быть отменён за 1 день или в день старта в случае, если ЧС предупредит об опасности в горах, лавинах, ливневых дождях, молниях, лесных пожарах и селях. Тогда мы предложим вам либо перенос на другой день, либо другой маршрут, либо возврат предоплаты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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