Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых живописных маршрутов Алматы - на гору и перевал Каскабас. Экскурсия подойдет для любителей активного отдыха и треккинга средней сложности.
Начнем наше приключение читать дальшеуменьшить
с поездки до Иле-Алатауского национального парка, откуда откроется путь к величественным горным лесам и альпийским пастбищам.
На высоте 2550 метров над уровнем моря вас ожидает перевал Каскабас с потрясающими видами на Каргалинское ущелье.
Продолжим маршрут к вершине горы Каскабас, где с высоты 2932 метра откроется панорама на город и вершины Заилийского Алатау.
Возможность встретить следы диких животных, таких как снежный барс, бурый медведь и рысь, добавит острых ощущений.
Ваше путешествие будет полно открытий и впечатлений, а мы обеспечим безопасность и комфорт на протяжении всего пути
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Невероятные виды
🦅 Дикая природа
🚶♂️ Средняя сложность
📸 Фотографии на память
🌲 Уникальные пейзажи
🏞️ Малолюдный маршрут
Лучшее время для посещения
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фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для треккинга на Каскабас - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а виды открываются в полной красе. Весной и осенью маршрут также доступен, но может быть прохладнее и влажнее. Зимой треккинг возможен, но требует дополнительной подготовки и экипировки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Каскабас
Перевал Каскабас
Каргалинское ущелье
Описание экскурсии
Из Алматы на авто доберёмся до Иле-Алатауского национального парка, откуда начнём пеший треккинг.
C самого начала маршрута нас ждут прекрасные пейзажи: горные леса тянь-шаньской ели, лопухи выше человеческого роста, следы от сошедших лавин, белоснежные снега зимой. Взойдя на перевал Каскабас на высоте 2550 метров н. у. м., мы сделаем небольшой привал: отсюда открываются космические виды на альпийские пастбища и речку Каргалинского ущелья.
После отдыха мы направимся по гребню напрямую к горе Каскабас. С казахского Каскабас переводится как «лысая голова». Как только мы пройдём высшую точку зоны горных лесов, перед нами откроются фантастически красивые виды. Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков. Отсюда же открывается одна из лучших панорам города, гор и вершин Заилийского Алатау.
Добравшись до таблички Каскабас 2932 м, вы поймёте, почему Алматы входит в число самых красивых городов нашей планеты и во Всемирный ТОП-10 лучших городов для горного туризма. Здесь мы хорошенько отдохнём, нафотографируемся, посмотрим в бинокль: быть может, удастся разглядеть на склонах следы снежного барса! После начнём приятный спуск вниз.
Имейте в виду, маршрут малохоженный, здесь легко можно наткнуться на следы бурого медведя, рыси и других животных. А над перевалом Беркут-Тас зачастую можно увидеть полёты самого сильного орла в мире — беркута.
Кому подойдёт этот поход
Горный треккинг средней сложности — только для физически подготовленных путешественников. Не подходит людям с болезнями сердца, лёгких, дыхательных путей, астмой, эпилепсией и предрасположенностью к горной болезни. Не брать в поход детей и школьников младших классов. Допускается участие школьников средних классов и старше при хорошей физической подготовке и опыте горного треккинга.
Организационные детали
В стоимость входит
Трансфер от отеля к месту старта и обратно
1 литр воды на каждого участника
Услуги горного гида
Экологический сбор в национальном парке
Данная экскурсия рассчитана на компанию от 1 до 4 человек. По запросу можем провести и для большего кол-ва участников, детали уточняйте в переписке. За дополнительную плату возможно участие горных гидов со знанием английского и немецкого языка.
Экипировка
Одежда спортивная по сезону, дополнительно взять с собой комплект одежды на случай похолодания
Кепка, треккинговые палки, треккинговая обувь либо кроссовки с мощным протектором — обязательны
Каждый участник берёт с собой походный перекус и минимум 2 литра воды
Характеристика маршрута
Дистанция — 7 км в один конец, общая — 14 км
Пешая часть составит 4–5 часов подъёма и 2–3 часа спуска
Набор высоты 1291 м
Общее время трансфера на машине по городу и национальному парку — 2 часа
Время турпохода: 07:00–19:00
Отмена по внешним причинам
Поход может быть отменён за 1 день или в день старта в случае, если ЧС предупредит об опасности в горах, лавинах, ливневых дождях, молниях, лесных пожарах и селях. Тогда мы предложим вам либо перенос на другой день, либо другой маршрут, либо возврат предоплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 141 туриста
Наша команда состоит из сертифицированных менеджеров в сфере туризма, горных и городских гидов. Для гостей Алматы и Алматинской области мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, читать дальшеуменьшить
так и насыщенные трекинг-походы по горам Тянь-Шаня, джип-туры и многодневные путешествия по Казахстану с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых.
В нашей команде — горные и городские гиды, свободно владеющие русским, английским, арабским, китайским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками по красивейшим местам Казахстана!
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