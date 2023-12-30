Провести целый день среди живописных горных пейзажей - всесезонное предложение
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Описание
Что вас ожидает
Из Алматы на авто доберёмся до Иле-Алатауского национального парка, откуда начнём пеший треккинг.
- C самого начала маршрута нас ждут прекрасные пейзажи: горные леса тянь-шаньской ели, лопухи выше человеческого роста, следы от сошедших лавин, белоснежные снега зимой. Взойдя на перевал Каскабас на высоте 2550 метров н. у. м., мы сделаем небольшой привал: отсюда открываются космические виды на альпийские пастбища и речку Каргалинского ущелья.
- После отдыха мы направимся по гребню напрямую к горе Каскабас. С казахского Каскабас переводится как «лысая голова». Как только мы пройдём высшую точку зоны горных лесов, перед нами откроются фантастически красивые виды. Даже и не подумаешь, что лысая гора, до которой останется 40 минут подъёма, может так шикарно выглядеть на фоне горных полей и каменных пиков. Отсюда же открывается одна из лучших панорам города, гор и вершин Заилийского Алатау.
- Добравшись до таблички Каскабас 2932 м, вы поймёте, почему Алматы входит в число самых красивых городов нашей планеты и во Всемирный ТОП-10 лучших городов для горного туризма. Здесь мы хорошенько отдохнём, нафотографируемся, посмотрим в бинокль: быть может, удастся разглядеть на склонах следы снежного барса! После начнём приятный спуск вниз.
Имейте в виду, маршрут малохоженный, здесь легко можно наткнуться на следы бурого медведя, рыси и других животных. А над перевалом Беркут-Тас зачастую можно увидеть полёты самого сильного орла в мире — беркута.
Кому подойдёт этот поход
Горный треккинг средней сложности — только для физически подготовленных путешественников. Не подходит людям с болезнями сердца, лёгких, дыхательных путей, астмой, эпилепсией и предрасположенностью к горной болезни. Не брать в поход детей и школьников младших классов. Допускается участие школьников средних классов и старше при хорошей физической подготовке и опыте горного треккинга.
Организационные детали
В стоимость входит
- Трансфер от отеля к месту старта и обратно
- 1 литр воды на каждого участника
- Услуги горного гида
- Экологический сбор в национальном парке
Данная экскурсия рассчитана на компанию от 1 до 4 человек. По запросу можем провести и для большего кол-ва участников, детали уточняйте в переписке. За дополнительную плату возможно участие горных гидов со знанием английского и немецкого языка.
Экипировка
- Одежда спортивная по сезону, дополнительно взять с собой комплект одежды на случай похолодания
- Кепка, треккинговые палки, треккинговая обувь либо кроссовки с мощным протектором — обязательны
- Солнцезащитные очки, перчатки, дождевик — желательны
- Каждый участник берёт с собой походный перекус и минимум 2 литра воды
Характеристика маршрута
- Дистанция — 7 км в один конец, общая — 14 км
- Пешая часть составит 4–5 часов подъёма и 2–3 часа спуска
- Набор высоты 1291 м
- Общее время трансфера на машине по городу и национальному парку — 2 часа
- Время турпохода: 07:00–19:00
Отмена по внешним причинам
Поход может быть отменён за 1 день или в день старта в случае, если ЧС предупредит об опасности в горах, лавинах, ливневых дождях, молниях, лесных пожарах и селях. Тогда мы предложим вам либо перенос на другой день, либо другой маршрут, либо возврат предоплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.