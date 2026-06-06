Мы отправимся по живописной тропе к Кайракскому водопаду, спрятанному среди скал и елей. По пути будем любоваться горными пейзажами и слушать шум реки. Поездка подойдёт тем, кто хочет провести день в горах, насладиться природой и пройти несложный, но очень красивый маршрут.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пеший маршрут к Кайракскому водопаду

От парковки начинается тропа вдоль бурной реки Тургень. Путь проходит через еловый лес, деревянные мостики и смотровые площадки с видами на ущелье.

Кайракский водопад

Главная точка маршрута — водопад, скрытый среди скал. Здесь мы сделаем остановку для отдыха, фотографий и знакомства с природой этих мест. Вы узнаете о происхождении водопада, особенностях местного рельефа и природе Заилийского Алатау.

Свободное время у водопада

Будет возможность спокойно отдохнуть, сделать фотографии и насладиться атмосферой гор вдали от городской суеты.

Обратный путь через Тургеньское ущелье

На обратной дороге мы сделаем остановку у тропы к Медвежьему водопаду, который при желании также можно посетить.

Примерный тайминг маршрута

7:30–9:30 — выезд из Алматы

9:30–12:00 — прибытие в Тургеньское ущелье, треккинг к Кайракскому водопаду (около 8 км в одну сторону)

12:00–13:00 — отдых у водопада, фото, видео и перекус

13:00–15:30 — спуск к парковке и переезд к Медвежьему водопаду

15:30–17:00 — несложный треккинг к Медвежьему водопаду (около 1 км в одну сторону)

17:00–19:00 — возвращение в Алматы

В поездке вы узнаете о Тургеньском ущелье и его природных особенностях, формировании горных ландшафтов Заилийского Алатау и происхождении водопадов региона. Мы поговорим о том, почему вода здесь остаётся такой холодной и мощной, как меняется природа с набором высоты и чем уникальны экосистемы горных ущелий.

Организационные детали