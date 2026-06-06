Мы отправимся по живописной тропе к Кайракскому водопаду, спрятанному среди скал и елей. По пути будем любоваться горными пейзажами и слушать шум реки.
Поездка подойдёт тем, кто хочет провести день в горах, насладиться природой и пройти несложный, но очень красивый маршрут.
Поездка подойдёт тем, кто хочет провести день в горах, насладиться природой и пройти несложный, но очень красивый маршрут.
Описание экскурсии
- Пеший маршрут к Кайракскому водопаду
От парковки начинается тропа вдоль бурной реки Тургень. Путь проходит через еловый лес, деревянные мостики и смотровые площадки с видами на ущелье.
- Кайракский водопад
Главная точка маршрута — водопад, скрытый среди скал. Здесь мы сделаем остановку для отдыха, фотографий и знакомства с природой этих мест. Вы узнаете о происхождении водопада, особенностях местного рельефа и природе Заилийского Алатау.
- Свободное время у водопада
Будет возможность спокойно отдохнуть, сделать фотографии и насладиться атмосферой гор вдали от городской суеты.
- Обратный путь через Тургеньское ущелье
На обратной дороге мы сделаем остановку у тропы к Медвежьему водопаду, который при желании также можно посетить.
Примерный тайминг маршрута
7:30–9:30 — выезд из Алматы
9:30–12:00 — прибытие в Тургеньское ущелье, треккинг к Кайракскому водопаду (около 8 км в одну сторону)
12:00–13:00 — отдых у водопада, фото, видео и перекус
13:00–15:30 — спуск к парковке и переезд к Медвежьему водопаду
15:30–17:00 — несложный треккинг к Медвежьему водопаду (около 1 км в одну сторону)
17:00–19:00 — возвращение в Алматы
В поездке вы узнаете о Тургеньском ущелье и его природных особенностях, формировании горных ландшафтов Заилийского Алатау и происхождении водопадов региона. Мы поговорим о том, почему вода здесь остаётся такой холодной и мощной, как меняется природа с набором высоты и чем уникальны экосистемы горных ущелий.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер в обе стороны, экосборы, 1 литр воды на чел.
- Можете взять с собой перекус
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — сертифицированный гид по Алматы и Алматинской области. С удовольствием поделюсь своими знаниями и приглашу вас в захватывающие путешествия по самым красивым и уникальным уголкам региона. Вперёд, за яркими эмоциями и живыми впечатлениями!
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