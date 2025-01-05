Найдено 3 экскурсии в категории « Дельфины » в Алматы, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 9 часов Мини-группа до 10 чел. Горы, ледники, наука: хайкинг «всё включено» из Алматы Поход к леднику Туюксу и гроту «Дельфин» - через плато Мынжылкы и гляциологическую станцию Начало: В Медеу «ледяной грот «Дельфин» на слиянии ледников Туюксу и Иглы Туюксу» 8000 ₽ за человека Пешая 10 часов Индивидуальная до 8 чел. Поход на ледник Туюксу и в грот «Дельфин» Начало: Нижняя станция канатной дороги Медеу «Одним из самых запоминающихся моментов тура станет визит в потрясающий грот Дельфин» Расписание: Ежедневно с 06:00. 60 000 ₸ за всё до 8 чел. Пешая 10 часов Индивидуальная до 8 чел. Из Алматы - к леднику Туюксу и гроту «Дельфин» Открыть удивительные красоты и тайны Алматинских гор, преодолев маршрут повышенной сложности Начало: По месту вашего проживания «Грот «Дельфин» станет одной из самых запоминающихся локаций на маршруте» 16 000 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Алматы

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