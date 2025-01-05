9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Горы, ледники, наука: хайкинг «всё включено» из Алматы
Поход к леднику Туюксу и гроту «Дельфин» - через плато Мынжылкы и гляциологическую станцию
Начало: В Медеу
«ледяной грот «Дельфин» на слиянии ледников Туюксу и Иглы Туюксу»
5 янв в 07:00
18 янв в 07:00
8000₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поход на ледник Туюксу и в грот «Дельфин»
Начало: Нижняя станция канатной дороги Медеу
«Одним из самых запоминающихся моментов тура станет визит в потрясающий грот Дельфин»
Расписание: Ежедневно с 06:00.
4 янв в 06:00
6 янв в 06:00
60 000₸ за всё до 8 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Алматы - к леднику Туюксу и гроту «Дельфин»
Открыть удивительные красоты и тайны Алматинских гор, преодолев маршрут повышенной сложности
Начало: По месту вашего проживания
«Грот «Дельфин» станет одной из самых запоминающихся локаций на маршруте»
4 янв в 06:00
6 янв в 06:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
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