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елок) нам повезло что была солнечная погода, можно было погулять по площадке и насладиться горными пейзажами. Затем мы отправились на водопад, он не очень далеко от озера, по пути мы заехали на форелевое хозяйство, ее можно ловить и они тут же ее готовят, очень вкусненько. Водопад очень красивый, не пожалела что съездила. Юлии и Дмитрию огромное спасибо за организацию тура, все продумано до мелочей. Особенно понравилось, что это мини группа, со всеми быстро нашли общий язык и провели день как знакомые друзья. Рекомендую.