1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490₽ за человека
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3000028 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ААлександра1 июня 2024Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
- ЖЖанар27 мая 2024Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
- ИИрина22 мая 2024Только здесь наедине с природой понимаешь, что все бренно в этом мире, в общем нет слов, одни эмоции! Все было супер, благодарю гида Ахмета, Антона, всех участников!
- ТТатьяна16 мая 2024Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
- ННина26 января 2024Очень понравилась поездка, озеро покрыто льдом, но виды по пути к нему и возле это сказка горы и елки, много
- ААлександра3 октября 2023Спасибо за такую прекрасную и душевную поездку, все очень понравилось, невероятно красивая природа, с погодой очень повезло было солнечно и тепло. Остались только положительные эмоции!
- ЛЛюдмила23 мая 2023Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна
- ЗЗлата4 октября 2022Восхитительно!!! Получили огромное удовольствие. Гид Асхат не просто профессионал своего дела, но и еще отличный человек. Из-за погодных условий маршрут пришлось немножко
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Тургеньское ущелье»
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