Тургеньское ущелье – экскурсии в Алматы

Найдено 7 экскурсий в категории «Тургеньское ущелье» в Алматы, цены от 2 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600 за человека
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 000 за всё до 4 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Из Алматы - к высокогорному плато Асы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970 за человека
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3000028 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
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    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
  • Ж
    Жанар
    27 мая 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
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    природой и какая-то мистическая атмосфера. После Иссыка был Медвежий водопад, очень мощный. Идти не сложно по тропе. Организация на высоте! Чат на всех с информацией, рассказ про локации, помощь с фото и видео по пути. Рекомендую для тех, у кого нет полного дня в Алмате, а посмотреть интересное хочется.

    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Только здесь наедине с природой понимаешь, что все бренно в этом мире, в общем нет слов, одни эмоции! Все было супер, благодарю гида Ахмета, Антона, всех участников!
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Иссыкское озеро и Медвежий водопад
    Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
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    нога, составил маршрут максимально удобно, не торопил, давал время отдохнуть, буквально за руку провёл по трудным местам маршрута! Очень открытый, вежливый, доброжелательный молодой человек! Спасибо ему огромное! Сам маршрут нетрудный, дорога пролетела быстро под красивые музыкальные композиции казахских музыкантов и интересные разговоры с Ринатом! И водопад, и озеро запомнятся своей природной красотой! Бонусом было поле с цветущими маками! Огромная благодарность организаторам поездки за чёткую организацию и заботу о комфорте туристов!

  • Н
    Нина
    26 января 2024
    Иссыкское озеро и Медвежий водопад
    Очень понравилась поездка, озеро покрыто льдом, но виды по пути к нему и возле это сказка горы и елки, много
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    елок) нам повезло что была солнечная погода, можно было погулять по площадке и насладиться горными пейзажами. Затем мы отправились на водопад, он не очень далеко от озера, по пути мы заехали на форелевое хозяйство, ее можно ловить и они тут же ее готовят, очень вкусненько. Водопад очень красивый, не пожалела что съездила. Юлии и Дмитрию огромное спасибо за организацию тура, все продумано до мелочей. Особенно понравилось, что это мини группа, со всеми быстро нашли общий язык и провели день как знакомые друзья. Рекомендую.

  • А
    Александра
    3 октября 2023
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Спасибо за такую прекрасную и душевную поездку, все очень понравилось, невероятно красивая природа, с погодой очень повезло было солнечно и тепло. Остались только положительные эмоции!
  • Л
    Людмила
    23 мая 2023
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна
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    Асхату за дружелюбие и заботу, за отлично продуманный маршрут и очень красивые виды, которые я увидела, за отличную организацию и содержательные разговоры. 10 баллов из 10! Обязательно вернусь еще:)

  • З
    Злата
    4 октября 2022
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Восхитительно!!! Получили огромное удовольствие. Гид Асхат не просто профессионал своего дела, но и еще отличный человек. Из-за погодных условий маршрут пришлось немножко
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    изменить, и тур получился еще лучше, чем был запланирован. Красоты природы нас очаровали. А еще был очень вкусный обед. Так что однозначно - огромное спасибо Асхату и всей команде! Приедем ещё)))

    Восхитительно!!!Восхитительно!!!Восхитительно!!!Восхитительно!!!Восхитительно!!!Восхитительно!!!Восхитительно!!!Восхитительно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Тургеньское ущелье»

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  1. Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
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  3. Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
  4. Иссыкское озеро и Медвежий водопад
  5. Из Алматы - к высокогорному плато Асы
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