Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Среди гор Иле-Алатауского парка сверкает, как жемчужина, озеро Иссык. В пасмурные дни оно белесо-бирюзовое, в солнечные — насыщенно-зелёное. Сюда мы и отправимся в приятной компании. Будем гулять по берегу, любоваться пейзажами.
Закутавшись в уютные пледы, созерцать красоту с чашкой дымящегося чая в одной руке и сочным горячим бургером в другой, а ещё играть в настольные игры и делиться интересными историями.
Закутавшись в уютные пледы, созерцать красоту с чашкой дымящегося чая в одной руке и сочным горячим бургером в другой, а ещё играть в настольные игры и делиться интересными историями.
Ближайшие даты:
3
дек
дек
6
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
20
дек
дек
23
дек
дек
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Примерная программа тура:
09:30 — сбор группы
10:00 — выезд из Алматы
11:30 — прибытие в Иле-Алатауский национальный парк
12:00 — 14:00 — прогулка по озеру Иссык
14:00 — 16:45 — пикник
17:00 — выезд в Алматы
19:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств.
Помимо впечатлений от пикника, на память у вас останется множество фото. Мы снимаем их на мобильный телефон и на следующий день выкладываем все удачные кадры в группу поездки в мессенджере.
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер на внедорожнике, услуги гида-водителя, фото- и видеоматериалы, экосборы, пикник на природе: бургеры, чай, кофе, сладости, фрукты, овощи
- Детям от 4 лет нужно покупать отдельное место
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого в поездку не допускаются
- Можем организовать программу только для вашей группы до 6 человек — стоимость 25 000 рублей за машину
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Суюнбая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Алматы
Меня зовут Ирина. В моем родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые я или другой гид из нашей команды покажет вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы
Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Озера
Перезагрузка
По Казахстану
Озеро Иссык
Гастрономические
Набережная
Популярные места
Похожие туры из Алматы
Мини-группа
13 часов
В тренде
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
на ул. Демьяна Бедного
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
79504 373₽ за человека
Мини-группа
13 часов
В тренде
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
Посетить живописные локации Казахстана на автомобильной экскурсии в мини-группе
парковка у гипермаркета Magnum
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
79504 373₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
На 1 день уехать из города и оценить невероятную природу
в районе станции метро «Байконур»
25 ноя
28 ноя
2 дек
5 дек
65004 550₽ за человека