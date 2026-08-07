Среди гор Иле-Алатауского парка сверкает, как жемчужина, озеро Иссык. В пасмурные дни оно белесо-бирюзовое, в солнечные — насыщенно-зелёное. Сюда мы и отправимся в приятной компании. Будем гулять по берегу, любоваться пейзажами.
Закутавшись в уютные пледы, созерцать красоту с чашкой дымящегося чая в одной руке и сочным горячим бургером в другой, а ещё играть в настольные игры и делиться интересными историями.
Закутавшись в уютные пледы, созерцать красоту с чашкой дымящегося чая в одной руке и сочным горячим бургером в другой, а ещё играть в настольные игры и делиться интересными историями.
Описание экскурсии
Примерная программа:
09:30 — сбор группы
10:00 — выезд из Алматы
11:30 — прибытие в Иле-Алатауский национальный парк
12:00 — 14:00 — прогулка по озеру Иссык
14:00 — 16:45 — пикник
17:00 — выезд в Алматы
19:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств.
Помимо впечатлений от пикника, на память у вас останется множество фото. Мы снимаем их на мобильный телефон и на следующий день выкладываем все удачные кадры в группу поездки в мессенджере.
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер на внедорожнике, услуги гида-водителя, фото- и видеоматериалы, экосборы, пикник на природе: бургеры, чай, кофе, сладости, фрукты, овощи
- Детям от 4 лет нужно покупать отдельное место
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого в поездку не допускаются
- Можем организовать программу только для вашей группы до 6 человек — стоимость 25 000 рублей за машину
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 200 ₽
|Дети до 12 лет
|7700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 97 туристов
Я эксперт в организации джип-туров, туров выходного дня и тимбилдингов, экспедиций. Мы с командой специализируемся на создании уникальных путешествий на внедорожниках, где каждый путешественник сможет ощутить настоящий дух природы и
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