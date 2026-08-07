Среди гор Иле-Алатауского парка сверкает, как жемчужина, озеро Иссык. В пасмурные дни оно белесо-бирюзовое, в солнечные — насыщенно-зелёное. Сюда мы и отправимся в приятной компании. Будем гулять по берегу, любоваться пейзажами. Закутавшись в уютные пледы, созерцать красоту с чашкой дымящегося чая в одной руке и сочным горячим бургером в другой, а ещё играть в настольные игры и делиться интересными историями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Примерная программа:

09:30 — сбор группы

10:00 — выезд из Алматы

11:30 — прибытие в Иле-Алатауский национальный парк

12:00 — 14:00 — прогулка по озеру Иссык

14:00 — 16:45 — пикник

17:00 — выезд в Алматы

19:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств.

Помимо впечатлений от пикника, на память у вас останется множество фото. Мы снимаем их на мобильный телефон и на следующий день выкладываем все удачные кадры в группу поездки в мессенджере.

Организационные детали