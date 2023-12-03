Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)

Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями

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Среди гор Иле-Алатауского парка сверкает, как жемчужина, озеро Иссык. В пасмурные дни оно белесо-бирюзовое, в солнечные — насыщенно-зелёное. Сюда мы и отправимся в приятной компании. Будем гулять по берегу, любоваться пейзажами.

Закутавшись в уютные пледы, созерцать красоту с чашкой дымящегося чая в одной руке и сочным горячим бургером в другой, а ещё играть в настольные игры и делиться интересными историями.
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Ближайшие даты:
3
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6
дек
9
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16
дек
17
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20
дек
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Примерная программа тура:

09:30 — сбор группы
10:00 — выезд из Алматы
11:30 — прибытие в Иле-Алатауский национальный парк
12:00 — 14:00 — прогулка по озеру Иссык
14:00 — 16:45 — пикник
17:00 — выезд в Алматы
19:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может изменяться в зависимости от пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств.

Помимо впечатлений от пикника, на память у вас останется множество фото. Мы снимаем их на мобильный телефон и на следующий день выкладываем все удачные кадры в группу поездки в мессенджере.

Организационные детали

  • В стоимость программы входят трансфер на внедорожнике, услуги гида-водителя, фото- и видеоматериалы, экосборы, пикник на природе: бургеры, чай, кофе, сладости, фрукты, овощи
  • Детям от 4 лет нужно покупать отдельное место
  • Несовершеннолетние без сопровождения взрослого в поездку не допускаются
  • Можем организовать программу только для вашей группы до 6 человек — стоимость 25 000 рублей за машину
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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