Встречаемся и отправляемся к водопаду Аюлы (Медвежий). Совершим небольшой треккинг вверх по тропе (около 1,5 км) и окажемся у живописного 30-метрового водопада. Затем доедем до древнего озера Иссык в горном ущелье. Вы полюбуетесь необычным цветом воды водоёма, меняющимся в зависимости от погоды, насладитесь тишиной и единением с природой. Вокруг озера растянулись скалистые каньоны, раскинулись альпийские луга и густые леса, а само оно имеет громкую историю, о которой мы вам расскажем.

После посетим сакские курганы, где много столетий назад располагался некрополь саков и скифов. Сейчас здесь создан археологический парк, включающий 47 курганов. Вы увидите реконструированное сакское жилище и предметы быта, узнаете, из чего состоят сами курганы. Приблизительно в 17:30 — выезд в область, где мы останемся на ночь в юрте или гостевом доме. По приезде поужинаем и отдохнём.

Экскурсия продлится около 6-7 часов, от одной локации до другой время в пути занимает 40-50 минут.