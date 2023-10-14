По природным достопримечательностям Алматинской области

Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами

Описание
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Алматинская область — это удивительные контрасты и чарующие пейзажи, национальные парки и заповедники.

Приглашаем побывать в живописных местах, окунуться в жизнь кочевников, узнать легенды и попробовать традиционную кухню. Вы увидите необычное озеро Каинды с торчащими из него стволами древних елей. Полюбуетесь Медвежьим водопадом и Чарынским каньоном, который сравнивают с Большим каньоном в США. Посетите сакские курганы и территорию джунгарских сражений. Вас ждут единение с природой и потрясающие виды.
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
По природным достопримечательностям Алматинской области
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
В случае отмены удерживаем полную стоимость комиссии, так как мы бронируем транспорт и ночлег, а также заказываем питание (приготовление завтрака, обеда, ужина).
Информация по одежде: так как днём жарко, вечерами прохладно, ветрено, вам понадобится удобная закрытая обувь для треккинга/кроссовки, головной убор (панама, кепка и т. д.), шарфик/палантин (чтобы не продуло уши вечером), солнцезащитный крем и очки, 2 футболки/топа, толстовка либо кофта/ ветровка, дождевик, 2 пары носков.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганы

Встречаемся и отправляемся к водопаду Аюлы (Медвежий). Совершим небольшой треккинг вверх по тропе (около 1,5 км) и окажемся у живописного 30-метрового водопада. Затем доедем до древнего озера Иссык в горном ущелье. Вы полюбуетесь необычным цветом воды водоёма, меняющимся в зависимости от погоды, насладитесь тишиной и единением с природой. Вокруг озера растянулись скалистые каньоны, раскинулись альпийские луга и густые леса, а само оно имеет громкую историю, о которой мы вам расскажем.

После посетим сакские курганы, где много столетий назад располагался некрополь саков и скифов. Сейчас здесь создан археологический парк, включающий 47 курганов. Вы увидите реконструированное сакское жилище и предметы быта, узнаете, из чего состоят сами курганы. Приблизительно в 17:30 — выезд в область, где мы останемся на ночь в юрте или гостевом доме. По приезде поужинаем и отдохнём.

Экскурсия продлится около 6-7 часов, от одной локации до другой время в пути занимает 40-50 минут.

Водопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганыВодопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганыВодопад Аюлы, озеро Иссык и сакские курганы
2 день

Прогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок Саты

После завтрака в 08:00 прогуляемся у Бестюбинского водохранилища меж склонов гор, чьи скалистые берега напоминают слоёный пирог. В 09:00 отправимся любоваться Чарынским каньоном: пройдёмся меж оранжево-красноватых «стен».

После обеда доедем до уникального горного озера Каинды, которое также известно под названием «Затонувший лес». Пересядем на высокопроходимые машины и доберёмся до водоёма, из прозрачной воды которого торчат верхушки затопленных в результате землетрясения деревьев — пейзаж чарующий и очень необычный. Погуляем вдоль озера и посетим ещё одно — Кольсай — в Государственном национальном природном парке. Желающие прокатятся на лодке или катамаране.

На ужин заедем в посёлок Саты, а затем отправимся обратно в Алма-Ату, куда прибудем около 22:00.
Второй вариант — остаться в посёлке ночь и выехать в Алма-Ату рано утром следующего дня.

Прогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок СатыПрогулки у водоёмов, уникальное озеро Каинды, посёлок Саты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
Завершение: Алматы, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Озеро Иссык
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