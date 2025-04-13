Маршрут для любителей гор и приключений! Сложно чем-то удивить опытного путешественника, но есть такие места, которые не просто удивляют, а буквально переворачивают мир с ног на голову! Это серьёзный поход для людей с активным образом жизни. Общая протяжённость 16 километров с набором высоты более 1000 метров.

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Описание экскурсии

Удивительное путешествие по Алматинским горам

Приглашаем вас в захватывающее приключение по величественным Алматинским горам, где вас ждут потрясающие природные красоты и уникальные достопримечательности. Мы начнем наш поход от горного курорта Шимбулак, пройдём через знаменитый альплагерь Туюксу и направимся к плотине Мынжилки. Оттуда открываются великолепные виды на величественные пики Заилийского Алатау.

Что вас ожидает в этом путешествии?

Наслаждение неповторимыми пейзажами.

Изучение особенностей местных гор.

Знакомство с правилами безопасности в горах.

Посещение главных достопримечательностей региона.

В рамках нашей программы вы сможете увидеть настоящий ледник, который впечатляет своим величием и холодной красотой. Это место станет одним из самых запоминающихся моментов вашего тура.

Визит в грот Дельфин

Не упустите возможность посетить потрясающий грот Дельфин. Этот природный объект удивляет туристов своим постоянным изменением: каждый год он предстаёт в новом, ещё более захватывающем виде. У вас будет уникальный шанс увидеть его таким, каким его не видел никто до вас!

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту Алматинских гор!