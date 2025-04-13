Поход на ледник Туюксу и в грот «Дельфин»

Маршрут для любителей гор и приключений! Сложно чем-то удивить опытного путешественника, но есть такие места, которые не просто удивляют, а буквально переворачивают мир с ног на голову! Это серьёзный поход для людей с активным образом жизни. Общая протяжённость 16 километров с набором высоты более 1000 метров.
Поход на ледник Туюксу и в грот «Дельфин»
Поход на ледник Туюксу и в грот «Дельфин»
Поход на ледник Туюксу и в грот «Дельфин»
Ближайшие даты:
13
апр25
апр
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Удивительное путешествие по Алматинским горам

Приглашаем вас в захватывающее приключение по величественным Алматинским горам, где вас ждут потрясающие природные красоты и уникальные достопримечательности. Мы начнем наш поход от горного курорта Шимбулак, пройдём через знаменитый альплагерь Туюксу и направимся к плотине Мынжилки. Оттуда открываются великолепные виды на величественные пики Заилийского Алатау.

Что вас ожидает в этом путешествии?

  • Наслаждение неповторимыми пейзажами.
  • Изучение особенностей местных гор.
  • Знакомство с правилами безопасности в горах.
  • Посещение главных достопримечательностей региона.

В рамках нашей программы вы сможете увидеть настоящий ледник, который впечатляет своим величием и холодной красотой. Это место станет одним из самых запоминающихся моментов вашего тура.

Визит в грот Дельфин

Не упустите возможность посетить потрясающий грот Дельфин. Этот природный объект удивляет туристов своим постоянным изменением: каждый год он предстаёт в новом, ещё более захватывающем виде. У вас будет уникальный шанс увидеть его таким, каким его не видел никто до вас!

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту Алматинских гор!

Ежедневно с 06:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высокогорный каток Медеу
  • Горный курорт Шимбулак
  • Плотина Мынжилки
  • Метеостанция Т1
  • Грот Дельфин на леднике Туюксу (3400 метров над уровнем моря)
Что включено
  • Сопровождение инструктора
  • Групповая аптечка
  • Консультация по выбору одежды и снаряжения
Что не входит в цену
  • Трансфер из города до ГК Шимбулак
  • Питание на маршруте
  • Аренда ледоступов, палок и другого снаряжения
Место начала и завершения?
Нижняя станция канатной дороги Медеу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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