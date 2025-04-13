Описание экскурсии
Удивительное путешествие по Алматинским горам
Приглашаем вас в захватывающее приключение по величественным Алматинским горам, где вас ждут потрясающие природные красоты и уникальные достопримечательности. Мы начнем наш поход от горного курорта Шимбулак, пройдём через знаменитый альплагерь Туюксу и направимся к плотине Мынжилки. Оттуда открываются великолепные виды на величественные пики Заилийского Алатау.
Что вас ожидает в этом путешествии?
- Наслаждение неповторимыми пейзажами.
- Изучение особенностей местных гор.
- Знакомство с правилами безопасности в горах.
- Посещение главных достопримечательностей региона.
В рамках нашей программы вы сможете увидеть настоящий ледник, который впечатляет своим величием и холодной красотой. Это место станет одним из самых запоминающихся моментов вашего тура.
Визит в грот Дельфин
Не упустите возможность посетить потрясающий грот Дельфин. Этот природный объект удивляет туристов своим постоянным изменением: каждый год он предстаёт в новом, ещё более захватывающем виде. У вас будет уникальный шанс увидеть его таким, каким его не видел никто до вас!
Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту Алматинских гор!
Ежедневно с 06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высокогорный каток Медеу
- Горный курорт Шимбулак
- Плотина Мынжилки
- Метеостанция Т1
- Грот Дельфин на леднике Туюксу (3400 метров над уровнем моря)
Что включено
- Сопровождение инструктора
- Групповая аптечка
- Консультация по выбору одежды и снаряжения
Что не входит в цену
- Трансфер из города до ГК Шимбулак
- Питание на маршруте
- Аренда ледоступов, палок и другого снаряжения