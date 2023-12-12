При себе обязательно иметь паспорт/удостоверение личности.

Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день.

Древний каньон и реликтовая роща Этот памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 миллионов лет. Под влиянием тысячелетних процессов выветривания осадочных пород изначальная форма рельефа приняла очертания изолированных скал, колонн и башен. В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения. Другая подобная роща есть только в Северной Америке. Ландшафтное разнообразие Чарынского каньона обуславливает многообразие флоры и фауны. Чарынский каньон напоминает Большой каньон Колорадо (Grand Canyon) в Северной Америке, хотя и уступает ему в размерах, но красота «Долины замков» уникальна. Черный каньон или по-другому — Каменная полка — это тоже ответвление Чарынского каньона. Название отражает суть — стены каньона сложены из черного камня. Особенность — невероятно крутые склоны, захватывает дух при взгляде на реку далеко внизу. Побывав там, Вы однозначно не останетесь равнодушными! Что важно знать • Заранее позаботьтесь об удобной обуви и одежды по погоде.