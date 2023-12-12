Чарынский каньон — это один из самых уникальных объектов природы Средней Азии! Нельзя приехать в Алматы и не посетить Чарынский каньон. Ах, какие виды откроются перед вами! Считается, что каньон образовался под воздействием трёх стихий: воды, солнца и ветра. Ни слова, ни фотографии не передадут то величие и ту красоту, которую мы с вами увидим!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чарынский каньон
- Черный каньон
- Реликтовая роща ясеня
Описание
Древний каньон и реликтовая роща Этот памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 миллионов лет. Под влиянием тысячелетних процессов выветривания осадочных пород изначальная форма рельефа приняла очертания изолированных скал, колонн и башен. В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения. Другая подобная роща есть только в Северной Америке. Ландшафтное разнообразие Чарынского каньона обуславливает многообразие флоры и фауны. Чарынский каньон напоминает Большой каньон Колорадо (Grand Canyon) в Северной Америке, хотя и уступает ему в размерах, но красота «Долины замков» уникальна. Черный каньон или по-другому — Каменная полка — это тоже ответвление Чарынского каньона. Название отражает суть — стены каньона сложены из черного камня. Особенность — невероятно крутые склоны, захватывает дух при взгляде на реку далеко внизу. Побывав там, Вы однозначно не останетесь равнодушными! Что важно знать • Заранее позаботьтесь об удобной обуви и одежды по погоде.
- При себе обязательно иметь паспорт/удостоверение личности.
- Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день.
ежедневно в будни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный трансфер по всем локациям
- Вода, чай, полезные перекусы (фрукты/сухофркуты, орехи, снеки)
- Экосборы
- Полное сопровождение
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Питание в ресторанах
- Место начала и завершения?
- Ваш отель либо центр города (Акимат)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в будниЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для того, чтобы я могла обеспечить ваш тур максимально комфортным, заранее сообщите, пожалуйста, о своих предпочтениях в туре. А также если вы не можете долго ходить, у вас давление в горах, вы вегетарианец или имеете пищевую аллергию.
- Заранее позаботьтесь об удобной обуви и одежды по погоде.
- При себе обязательно иметь паспорт/удостоверение личности.
- Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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