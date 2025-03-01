Приглашаем Вас на однодневный тур по ключевым локациям Чарынского каньона, место притяжения многих туристов, приезжающих в Алматы.
Вам гарантированы свежий воздух и атмосфера спокойствия и релаксации, вдалеке от шума большого города в индивидуальном формате.
Вам гарантированы свежий воздух и атмосфера спокойствия и релаксации, вдалеке от шума большого города в индивидуальном формате.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии на автомобиле вы сможете увидеть Чарынский каньон с разных его сторон, пройти живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын, сделать запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Вы также сможете увидеть саму Долину Замков сверху, посетить Черный каньон с редкими по цвету скалистыми берегами, увидеть пейзажи Лунного каньона. Эта поездка позволит вам уйти от толп туристов и насладиться лучшими местами для фото и видеосъемки! Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь (по погоде) • Возьмите с собой воду.
Ежедневно в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Река Чарын
- Черный каньон
- Лунный каньон
Что включено
- Трансфер на внедорожнике на протяжении всего пути от вашего отеля
- Водитель - гид проводник
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (питание в кафе)
- Сумма на входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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