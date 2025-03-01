В ходе экскурсии на автомобиле вы сможете увидеть Чарынский каньон с разных его сторон, пройти живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын, сделать запоминающиеся фотографии его причудливых форм. Вы также сможете увидеть саму Долину Замков сверху, посетить Черный каньон с редкими по цвету скалистыми берегами, увидеть пейзажи Лунного каньона. Эта поездка позволит вам уйти от толп туристов и насладиться лучшими местами для фото и видеосъемки! Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь (по погоде) • Возьмите с собой воду.