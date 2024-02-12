Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Это будет незабываемое путешествие, насыщенное природными красотами, свежим тягучим воздухом, прохладой бурных рек, легендами края и рассказами гида.
Вы узнаете, как и когда образовались эти живописные места, где можно подпитаться энергетикой и умиротворением и многое другое.
Вы узнаете, как и когда образовались эти живописные места, где можно подпитаться энергетикой и умиротворением и многое другое.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
|Индивидуальный билет
|18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы отправимся в ущелье Чарынского каньона, где насладимся прохладой горной реки Чарын
- Увидим Долину замков и Долину ведьм. Здесь, по легенде, обитали ведьмы, которые заманивали в пропасть заблудших путников.
- Посетим величественный Чёрный каньон. Полюбуемся чёрно-рыжими отвесными скалами и бурной рекой, которая шумит внизу ущелья.
- Заглянем в Лунный каньон, верхушки которого напоминают местные юрты. По его дну течёт река, а в воздухе царит умиротворение и гармония.
Примерный тайминг
06:30-07:00 — Встреча и выезд из Алматы
07:00-09:30 — Дорога до Чарынского каньона
09:30-12:30 — Осмотр Чарынского каньона
12:30-13:30 — Обед
13:30-14:00 — Дорога до Чёрного каньона
14:00-15:00 — Приезд и осмотр Чёрного каньона
15:00-15:30 — Дорога до Лунного каньона
15:30-16:30 — Осмотр Лунного каньона
16:30-19:00 — Дорога до Алматы
19:00 — Прибытие в город
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на 7-местном автомобиле Mitsubishi Delica, услуги водителя—гида, экосборы, аптечка, экосборы и питьевая вода
- Дополнительно оплачивается обед в кафе Чарынского каньона — по желанию
- Можем организовать поездку в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе улицы Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 25 туристов
Привет всем! Меня зовут Юлия, и я представляю команду гидов в Алматы. Хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере путешествий. Гарантируем, что с нами вам скучно не будет 😉
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
12 фев 2024
Что ж, очень выпрашивали отзыв, придется написать.
К местам и природе претензий нет, край очень красивый.
А вот водитель, во-первых, был именно водителем, потому что никакой заявленной экскурсии не было. Кажется, что-то он рассказывал пассажирке на переднем сидении, но что именно не знаю, потому что рассказывал только ей.
Зато пахабных шуточек про газы, матерка и панибратства было достаточно.
Водитель много внимания уделил рассказам, как он командует своими гостями и они подчиняются. Ему это нравится. Меня, например, пытался заставить съесть чебурек, и не успокоился даже после 3 отказов.
К местам и природе претензий нет, край очень красивый.
А вот водитель, во-первых, был именно водителем, потому что никакой заявленной экскурсии не было. Кажется, что-то он рассказывал пассажирке на переднем сидении, но что именно не знаю, потому что рассказывал только ей.
Зато пахабных шуточек про газы, матерка и панибратства было достаточно.
Водитель много внимания уделил рассказам, как он командует своими гостями и они подчиняются. Ему это нравится. Меня, например, пытался заставить съесть чебурек, и не успокоился даже после 3 отказов.
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