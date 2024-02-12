Что ж, очень выпрашивали отзыв, придется написать.

К местам и природе претензий нет, край очень красивый.

А вот водитель, во-первых, был именно водителем, потому что никакой заявленной экскурсии не было. Кажется, что-то он рассказывал пассажирке на переднем сидении, но что именно не знаю, потому что рассказывал только ей.

Зато пахабных шуточек про газы, матерка и панибратства было достаточно.

Водитель много внимания уделил рассказам, как он командует своими гостями и они подчиняются. Ему это нравится. Меня, например, пытался заставить съесть чебурек, и не успокоился даже после 3 отказов.