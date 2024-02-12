Удивительные каньоны восточного Казахстана
Групповая экскурсия в Алматы

Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)

Это будет незабываемое путешествие, насыщенное природными красотами, свежим тягучим воздухом, прохладой бурных рек, легендами края и рассказами гида.

Вы узнаете, как и когда образовались эти живописные места, где можно подпитаться энергетикой и умиротворением и многое другое.
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 200 ₽
Индивидуальный билет18 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы отправимся в ущелье Чарынского каньона, где насладимся прохладой горной реки Чарын
  • Увидим Долину замков и Долину ведьм. Здесь, по легенде, обитали ведьмы, которые заманивали в пропасть заблудших путников.
  • Посетим величественный Чёрный каньон. Полюбуемся чёрно-рыжими отвесными скалами и бурной рекой, которая шумит внизу ущелья.
  • Заглянем в Лунный каньон, верхушки которого напоминают местные юрты. По его дну течёт река, а в воздухе царит умиротворение и гармония.

Примерный тайминг

06:30-07:00 — Встреча и выезд из Алматы
07:00-09:30 — Дорога до Чарынского каньона
09:30-12:30 — Осмотр Чарынского каньона
12:30-13:30 — Обед
13:30-14:00 — Дорога до Чёрного каньона
14:00-15:00 — Приезд и осмотр Чёрного каньона
15:00-15:30 — Дорога до Лунного каньона
15:30-16:30 — Осмотр Лунного каньона
16:30-19:00 — Дорога до Алматы
19:00 — Прибытие в город

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на 7-местном автомобиле Mitsubishi Delica, услуги водителя—гида, экосборы, аптечка, экосборы и питьевая вода
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе Чарынского каньона — по желанию
  • Можем организовать поездку в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе улицы Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
12 фев 2024
Что ж, очень выпрашивали отзыв, придется написать.
К местам и природе претензий нет, край очень красивый.
А вот водитель, во-первых, был именно водителем, потому что никакой заявленной экскурсии не было. Кажется, что-то он рассказывал пассажирке на переднем сидении, но что именно не знаю, потому что рассказывал только ей.
Зато пахабных шуточек про газы, матерка и панибратства было достаточно.
Водитель много внимания уделил рассказам, как он командует своими гостями и они подчиняются. Ему это нравится. Меня, например, пытался заставить съесть чебурек, и не успокоился даже после 3 отказов.

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