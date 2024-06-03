Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Ущелье Тургень славится своими водопадами, среди которых Медвежий - самый впечатляющий.
Групповая экскурсия предлагает прогулку по живописной местности и посещение озера Иссык, образовавшегося после землетрясения тысячи лет назад. В программе также читать дальше
музей Золотого человека, символа Казахстана. Путешествие обещает незабываемые виды и интересные рассказы гида о местных растениях и легендах. В стоимость включены транспорт, услуги гида и экологический сбор. Дополнительно оплачивается билет в музей
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Живописные виды
🏛 Музей Золотого человека
🚶♂️ Прогулка к водопаду
🚌 Комфортный транспорт
🌲 Уникальная природа
Что можно увидеть
Музей Золотого человека
Озеро Иссык
Медвежий водопад
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
08:30–09:00 — сбор и отъезд группы 10:00 — посещение музея Золотого человека, который стал символом Республики Казахстан 10:40 — выезд в сторону озера Иссык, которое образовалось в результате сильного землетрясения 8-10 тысяч лет назад. Вы полюбуетесь величественными скалами, елями и живописными берегами озера. 11:30 — пешая экскурсия у озера Иссык, свободное время 13:30 — переезд на водопад 14:30 — пешая экскурсия на Медвежий водопад (1,5 км в одну сторону). Высота каскада более 29 метров, его вода очень чистая и прозрачная — она красиво играет на солнце и образует радугу. Существует старинная легенда: тот, кто выпьет воды из водопада, омолодится и наберётся сил. Вы сами сможете проверить, правда это или вымысел. По дороге до водопада гид расскажет о местности и её необычных растениях 15:40 — свободное время, прогулка по окрестностям 16:30 — выезд в город 19:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочное и может изменяться в зависимости от различных факторов.
Организационные детали
В стоимость включены: транспортное обслуживание, услуги гида, экологический сбор в Национальном парке
Дополнительно оплачивается билет в музей — 700 тенге за человека
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро Байконур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Svetlana — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 769 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
3 июня 2024
Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда читать дальше
где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!