Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия

Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Ущелье Тургень славится своими водопадами, среди которых Медвежий - самый впечатляющий.

Групповая экскурсия предлагает прогулку по живописной местности и посещение озера Иссык, образовавшегося после землетрясения тысячи лет назад. В программе также
читать дальше

музей Золотого человека, символа Казахстана. Путешествие обещает незабываемые виды и интересные рассказы гида о местных растениях и легендах. В стоимость включены транспорт, услуги гида и экологический сбор. Дополнительно оплачивается билет в музей

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные виды
  2. 🏛 Музей Золотого человека
  3. 🚶‍♂️ Прогулка к водопаду
  4. 🚌 Комфортный транспорт
  5. 🌲 Уникальная природа

Что можно увидеть

  • Музей Золотого человека
  • Озеро Иссык
  • Медвежий водопад
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

08:30–09:00 — сбор и отъезд группы
10:00 — посещение музея Золотого человека, который стал символом Республики Казахстан
10:40 — выезд в сторону озера Иссык, которое образовалось в результате сильного землетрясения 8-10 тысяч лет назад. Вы полюбуетесь величественными скалами, елями и живописными берегами озера.
11:30 — пешая экскурсия у озера Иссык, свободное время
13:30 — переезд на водопад
14:30 — пешая экскурсия на Медвежий водопад (1,5 км в одну сторону). Высота каскада более 29 метров, его вода очень чистая и прозрачная — она красиво играет на солнце и образует радугу. Существует старинная легенда: тот, кто выпьет воды из водопада, омолодится и наберётся сил. Вы сами сможете проверить, правда это или вымысел. По дороге до водопада гид расскажет о местности и её необычных растениях
15:40 — свободное время, прогулка по окрестностям
16:30 — выезд в город
19:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочное и может изменяться в зависимости от различных факторов.

Организационные детали

  • В стоимость включены: транспортное обслуживание, услуги гида, экологический сбор в Национальном парке
  • Дополнительно оплачивается билет в музей — 700 тенге за человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро Байконур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
3 июня 2024
Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест!
Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу в течение всей экскурсии.
Единственное, для полного счастья не хватило обеда
читать дальше

где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично!
В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиМузеиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньОзераОзеро ИссыкТургеньское ущельеВодопады

Похожие экскурсии из Алматы

Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
61005 490 за человека
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
74905 992 за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Алматы
ХорошоТам