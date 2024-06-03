Ущелье Тургень славится своими водопадами, среди которых Медвежий - самый впечатляющий.Групповая экскурсия предлагает прогулку по живописной местности и посещение озера Иссык, образовавшегося после землетрясения тысячи лет назад. В программе также

Описание экскурсии

Что вас ожидает

08:30–09:00 — сбор и отъезд группы

10:00 — посещение музея Золотого человека, который стал символом Республики Казахстан

10:40 — выезд в сторону озера Иссык, которое образовалось в результате сильного землетрясения 8-10 тысяч лет назад. Вы полюбуетесь величественными скалами, елями и живописными берегами озера.

11:30 — пешая экскурсия у озера Иссык, свободное время

13:30 — переезд на водопад

14:30 — пешая экскурсия на Медвежий водопад (1,5 км в одну сторону). Высота каскада более 29 метров, его вода очень чистая и прозрачная — она красиво играет на солнце и образует радугу. Существует старинная легенда: тот, кто выпьет воды из водопада, омолодится и наберётся сил. Вы сами сможете проверить, правда это или вымысел. По дороге до водопада гид расскажет о местности и её необычных растениях

15:40 — свободное время, прогулка по окрестностям

16:30 — выезд в город

19:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочное и может изменяться в зависимости от различных факторов.

Организационные детали