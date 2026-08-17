Есть места, где особенно остро ощущаешь, насколько человек мал перед силой природы. Чарынский каньон — одно из них. Здесь каждое ущелье отличается формой, цветом, масштабом и атмосферой.
Во время прогулки по извилистой тропе среди величественных скал вы увидите каменные башни, напоминающие древние крепости и замки. А ещё посетите удивительное ущелье Долину Замков.
Во время прогулки по извилистой тропе среди величественных скал вы увидите каменные башни, напоминающие древние крепости и замки. А ещё посетите удивительное ущелье Долину Замков.
Описание экскурсии
Чарынский каньон
Здесь ветер, вода и солнце создали величественные скальные башни, узкие ущелья и природные замки и превратили обычную долину в настоящий каменный город. Каждый поворот тропы открывает новый пейзаж, а скалы кажутся произведением искусства.
Долина Замков
Это сердце каньона. Во время прогулки среди гигантских песчаников перед вами откроются горы, напоминающие крепостные стены, башни и древние дворцы.
Каньон реки Чарын
Финальной частью путешествия станет участок, где вода продолжает вытачивать скалы и создаёт новые формы и рельефы.
Примерный тайминг
7:45 — сбор группы
8:00 — выезд из Алматы
12:30 — пешая экскурсия по Чарынскому каньону
14:00 — свободное время, прогулка по окрестностям
16:00 — сбор группы, выезд в город
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, экологические сборы
- Маршрут несложный — 2,5 км в одну сторону. Учитывайте, что летом может быть очень жарко — некоторым сложнее идти. Можно на месте заказать такси — ~1000 тенге (180 ₽) в одну сторону
- Обед не предусмотрен, возьмите с собой перекус
- С вами будет водитель из нашей команды, который в дороге расскажет интересные факты. Если группа соберется полностью, присоединится гид
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Абая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1550 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
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