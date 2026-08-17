Есть места, где особенно остро ощущаешь, насколько человек мал перед силой природы. Чарынский каньон — одно из них. Здесь каждое ущелье отличается формой, цветом, масштабом и атмосферой. Во время прогулки по извилистой тропе среди величественных скал вы увидите каменные башни, напоминающие древние крепости и замки. А ещё посетите удивительное ущелье Долину Замков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Чарынский каньон

Здесь ветер, вода и солнце создали величественные скальные башни, узкие ущелья и природные замки и превратили обычную долину в настоящий каменный город. Каждый поворот тропы открывает новый пейзаж, а скалы кажутся произведением искусства.

Долина Замков

Это сердце каньона. Во время прогулки среди гигантских песчаников перед вами откроются горы, напоминающие крепостные стены, башни и древние дворцы.

Каньон реки Чарын

Финальной частью путешествия станет участок, где вода продолжает вытачивать скалы и создаёт новые формы и рельефы.

Примерный тайминг

7:45 — сбор группы

8:00 — выезд из Алматы

12:30 — пешая экскурсия по Чарынскому каньону

14:00 — свободное время, прогулка по окрестностям

16:00 — сбор группы, выезд в город

Организационные детали