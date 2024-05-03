Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Стандартные экскурсии не для вас? Понимаю! Приглашаю на атмосферную прогулку по Алматы, которая поможет вам прочувствовать вайб города через пять чувств. Начнём с кофе или чая в уютной кафешке, как читать дальше
это делают местные жители. Полюбуемся стрит-артом и узнаем истории за уличным искусством. Прокатимся на красивом метро, послушаем легендарные хиты Батырхана Шукенова. Завершим прогулку на Зелёном базаре, где вас ждут казахские деликатесы. Возьмите с собой воду, деньги на метро и покупки, солнечные очки и удобную обувь. Насладитесь атмосферой Алматы в любое время года
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
☕ Кофе или чай в местной кафешке
🎨 Увидите 5 граффити
🚇 Прокатитесь на красивом метро
🎶 Узнаете о музыке и Батырхане Шукенове
🍬 Попробуете казахские деликатесы на Зелёном базаре
Начнём с кофе/чая в кафешке, совсем как алматинцы, заседающие в атмосферных заведениях среди недели днём:) В любое время года вы почувствуете ароматы местных тюльпанов, Астаны и даже казахстанской нефти!
Полюбуемся стрит-артом (в маршруте 5 граффити). Вы услышите бомбические истории, стоящие за уличным искусством художников, и сделаете кучу ярких снимков для соцсетей или близких.
Прокатимся на красивом метро и поговорим о музыке. Я покажу вам станцию с витражами; проведу к граффити с первым солистом группы А’Студио Батырханом Шукеновым, расскажу о его непростой судьбе и включу легендарные хиты.
Завершим прогулку праздником вкуса на Зелёном базаре. Дойдём до него по алматинскому Арбату — и затем вас ждут 6 видов деликатесов кочевников, творог со вкусом варёной сгущёнки и казахская ириска!
Организационные детали
Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду в тенге по курсу на день экскурсии
Возьмите с собой: питьевую воду, 100 тенге на человека для проезда на метро, деньги на кофе и покупки на Зелёном базаре (по желанию), солнечные очки. Надевайте удобную обувь, весной и летом советую нанести солнцезащитный крем.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 264 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, я влюбляю путешественников в Алмату уже 3 года. Написала путеводитель по городу для международного приложения. Поделюсь эпичными местными историями весело и без занудства. Я работаю с читать дальше
дружной командой гидов. У меня «чёрный пояс» по обзорным экскурсиям и Медео, у моего друга Ерлана — по турам на озёра и каньоны. А ещё у нас есть англоязычный гид Катя, она обычно водит детские горные походы. Ждём вас!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
П
Павел
3 мая 2024
Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
Лариса
30 апр 2024
Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.