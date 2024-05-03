Стандартные экскурсии не для вас? Понимаю! Приглашаю на атмосферную прогулку по Алматы, которая поможет вам прочувствовать вайб города через пять чувств. Начнём с кофе или чая в уютной кафешке, как

это делают местные жители. Полюбуемся стрит-артом и узнаем истории за уличным искусством. Прокатимся на красивом метро, послушаем легендарные хиты Батырхана Шукенова. Завершим прогулку на Зелёном базаре, где вас ждут казахские деликатесы. Возьмите с собой воду, деньги на метро и покупки, солнечные очки и удобную обувь. Насладитесь атмосферой Алматы в любое время года

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что мы будем делать

Начнём с кофе/чая в кафешке, совсем как алматинцы, заседающие в атмосферных заведениях среди недели днём:) В любое время года вы почувствуете ароматы местных тюльпанов, Астаны и даже казахстанской нефти!

Полюбуемся стрит-артом (в маршруте 5 граффити). Вы услышите бомбические истории, стоящие за уличным искусством художников, и сделаете кучу ярких снимков для соцсетей или близких.

Прокатимся на красивом метро и поговорим о музыке. Я покажу вам станцию с витражами; проведу к граффити с первым солистом группы А’Студио Батырханом Шукеновым, расскажу о его непростой судьбе и включу легендарные хиты.

Завершим прогулку праздником вкуса на Зелёном базаре. Дойдём до него по алматинскому Арбату — и затем вас ждут 6 видов деликатесов кочевников, творог со вкусом варёной сгущёнки и казахская ириска!

Организационные детали