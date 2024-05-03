Симфония чувств Алматы

Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Стандартные экскурсии не для вас? Понимаю! Приглашаю на атмосферную прогулку по Алматы, которая поможет вам прочувствовать вайб города через пять чувств. Начнём с кофе или чая в уютной кафешке, как
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это делают местные жители. Полюбуемся стрит-артом и узнаем истории за уличным искусством. Прокатимся на красивом метро, послушаем легендарные хиты Батырхана Шукенова. Завершим прогулку на Зелёном базаре, где вас ждут казахские деликатесы. Возьмите с собой воду, деньги на метро и покупки, солнечные очки и удобную обувь. Насладитесь атмосферой Алматы в любое время года

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. ☕ Кофе или чай в местной кафешке
  2. 🎨 Увидите 5 граффити
  3. 🚇 Прокатитесь на красивом метро
  4. 🎶 Узнаете о музыке и Батырхане Шукенове
  5. 🍬 Попробуете казахские деликатесы на Зелёном базаре

Что можно увидеть

  • Стрит-арт
  • Метро
  • Зелёный базар
  • Алматинский Арбат
Симфония чувств Алматы
Симфония чувств Алматы
Симфония чувств Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что мы будем делать

Начнём с кофе/чая в кафешке, совсем как алматинцы, заседающие в атмосферных заведениях среди недели днём:) В любое время года вы почувствуете ароматы местных тюльпанов, Астаны и даже казахстанской нефти!

Полюбуемся стрит-артом (в маршруте 5 граффити). Вы услышите бомбические истории, стоящие за уличным искусством художников, и сделаете кучу ярких снимков для соцсетей или близких.

Прокатимся на красивом метро и поговорим о музыке. Я покажу вам станцию с витражами; проведу к граффити с первым солистом группы А’Студио Батырханом Шукеновым, расскажу о его непростой судьбе и включу легендарные хиты.

Завершим прогулку праздником вкуса на Зелёном базаре. Дойдём до него по алматинскому Арбату — и затем вас ждут 6 видов деликатесов кочевников, творог со вкусом варёной сгущёнки и казахская ириска!

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду в тенге по курсу на день экскурсии
  • Возьмите с собой: питьевую воду, 100 тенге на человека для проезда на метро, деньги на кофе и покупки на Зелёном базаре (по желанию), солнечные очки. Надевайте удобную обувь, весной и летом советую нанести солнцезащитный крем.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В кофейне в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 мая 2024
Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
Лариса
30 апр 2024
Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы ужеМы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже

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