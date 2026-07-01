Индивидуальная
до 5 чел.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: Забираем с места проживания
«Но стоит под ногами заскользить песку — и бархан начинает «петь»: гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку, перекатываются по воздуху, завораживая и пробирая до мурашек»
Завтра в 05:00
3 июл в 05:00
57 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
Попробовать местные деликатесы, вдохнуть аромат гор, увидеть граффити и оценить казахстанскую музыку
Начало: В кофейне в центре города
«Прокатимся на красивом метро и поговорим о музыке»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Окунуться в дух города - с его театрами, фонтанами, памятниками и множеством историй
Начало: У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
«Дома писателей, музыкантов, режиссёров»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
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