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Прогулки на теплоходе в Алматы с живой музыкой

Найдено 4 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Алматы, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
На машине
Музыкальные теплоходы
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: Забираем с места проживания
«Но стоит под ногами заскользить песку — и бархан начинает «петь»: гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку, перекатываются по воздуху, завораживая и пробирая до мурашек»
Завтра в 05:00
3 июл в 05:00
57 000 ₽ за всё до 5 чел.
Симфония чувств Алматы
Пешая
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
Попробовать местные деликатесы, вдохнуть аромат гор, увидеть граффити и оценить казахстанскую музыку
Начало: В кофейне в центре города
«Прокатимся на красивом метро и поговорим о музыке»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Пешая
Музыкальные теплоходы
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Окунуться в дух города - с его театрами, фонтанами, памятниками и множеством историй
Начало: У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
«Дома писателей, музыкантов, режиссёров»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
3500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день;
  2. Симфония чувств Алматы;
  3. Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чарынский каньон;
  2. Большое Алматинское озеро;
  3. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  4. Долина Замков;
  5. Зеленый базар;
  6. Медеу;
  7. Чегемские водопады;
  8. Кок-Тобе;
  9. театр оперы и балета им. Абая;
  10. Озеро Кольсай.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июле 2026
Сейчас в Алматы в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 57 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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