Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть другой Казахстан — без популярных туристических маршрутов. За один день вы побываете у живописного водопада Текес, полюбуетесь солёным озером Тузколь с видом на Хан-Тенгри и прогуляетесь по каньону Темирлик, где среди красных скал почти не встретить других путешественников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 49 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

5:30–6:00 — выезд из Алматы

10:30–11:30 — водопад Текес (с середины мая по середину сентября). По живописной дороге через горы, хвойные леса и альпийские луга доберёмся до водопада, что спрятан среди скал. Прогуляемся по тропе, насладимся прохладой и пофотографируемся

14:30–15:00 — озеро Тузколь. Это одно из самых необычных озёр Казахстана. Благодаря высокой концентрации соли его сравнивают с Мёртвым морем. А в штиль водная гладь превращается в огромное зеркало, в котором отражается вершина Хан-Тенгри

16:30–17:30 — каньон Темирлик. Пройдём по смотровым площадкам малоизвестного каньона с красными скалами и обсудим, как миллионы лет назад формировался этот необычный ландшафт

17:40–18:00 — каньон Бестамак. Короткая остановка на лучших смотровых площадках

18:00–18:30 — Лунные панорамы. Финальная остановка с видами на необычные разноцветные холмы и горные пейзажи

21:00–22:00 — возвращение в Алматы

Тайминг ориентировочный и может немного меняться.

Организационные детали