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Затерянный мир Казахстана: водопад Текес, озеро Тузколь и каньон Темирлик

Отправиться в путешествие по малоизвестным уголкам Алматинской области
Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть другой Казахстан — без популярных туристических маршрутов.

За один день вы побываете у живописного водопада Текес, полюбуетесь солёным озером Тузколь с видом на Хан-Тенгри и прогуляетесь по каньону Темирлик, где среди красных скал почти не встретить других путешественников.
Затерянный мир Казахстана: водопад Текес, озеро Тузколь и каньон Темирлик
Затерянный мир Казахстана: водопад Текес, озеро Тузколь и каньон Темирлик
Затерянный мир Казахстана: водопад Текес, озеро Тузколь и каньон Темирлик

Описание экскурсии

5:30–6:00 — выезд из Алматы

10:30–11:30 — водопад Текес (с середины мая по середину сентября). По живописной дороге через горы, хвойные леса и альпийские луга доберёмся до водопада, что спрятан среди скал. Прогуляемся по тропе, насладимся прохладой и пофотографируемся

14:30–15:00 — озеро Тузколь. Это одно из самых необычных озёр Казахстана. Благодаря высокой концентрации соли его сравнивают с Мёртвым морем. А в штиль водная гладь превращается в огромное зеркало, в котором отражается вершина Хан-Тенгри

16:30–17:30 — каньон Темирлик. Пройдём по смотровым площадкам малоизвестного каньона с красными скалами и обсудим, как миллионы лет назад формировался этот необычный ландшафт

17:40–18:00 — каньон Бестамак. Короткая остановка на лучших смотровых площадках

18:00–18:30 — Лунные панорамы. Финальная остановка с видами на необычные разноцветные холмы и горные пейзажи

21:00–22:00 — возвращение в Алматы

Тайминг ориентировочный и может немного меняться.

Организационные детали

  • Водопад Текес доступен только с середины мая по середину сентября. В несезон на эту локацию не заезжаем — стоимость и продолжительность экскурсии уменьшаются
  • Поездка проходит на подготовленном полноприводном внедорожнике — на другом транспорте туда не пройти. В машине для вас есть питьевая вода
  • По предварительному запросу предоставим детское кресло
  • По маршруту нет кафе, поэтому рекомендуем взять с собой еду и напитки — при желании устроим пикник у водопада Текес или на берегу озера Тузколь
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3150 туристов
Я сертифицированный гид, фотограф и организатор путешествий по Казахстану. Вместе с командой опытных гидов и джипперов (стаж до 20 лет) мы показываем не только известные достопримечательности, но и уникальные места, куда
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редко попадают обычные туристы. На сайте представлена лишь часть наших программ. Мы организуем групповые, индивидуальные, однодневные, многодневные, корпоративные и авторские туры, а также составляем индивидуальные маршруты по вашим пожеланиям. Профессиональная фотосъёмка и съёмка с дрона помогут сохранить лучшие моменты путешествия. Наша цель — не просто показать Казахстан, а подарить вам путешествие, после которого захочется вернуться снова.

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