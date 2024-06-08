Экскурсии по воде в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Астане, цены от $214. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Астана - река жизни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Астана - река жизни: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные достопримечательности Астаны на увлекательной экскурсии с романтическим туром на теплоходе
«Близ жилого комплекса «Гранд Алатау» начинается тур на теплоходе, который продолжится около 45 минут»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$214 за экскурсию
Водные экскурсии в Астане на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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