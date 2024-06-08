Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Астане, цены от $214. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Астана - река жизни: индивидуальная экскурсия Откройте для себя уникальные достопримечательности Астаны на увлекательной экскурсии с романтическим туром на теплоходе «Близ жилого комплекса «Гранд Алатау» начинается тур на теплоходе, который продолжится около 45 минут» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 $ 214 за экскурсию Другие экскурсии Астаны

Водные экскурсии в Астане на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024