Парк Влюбленных – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Влюбленных» в Астане, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Астана
Пешая
141 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
На машине
88 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
13 авг в 12:00
14 авг в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Астана: главное и необычное
На машине
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    24 июля 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Замечательный экскурсовод! Жанар рассказала много интересного об Астане и Казахстане в целом. Дала советы куда ещё можно заглянуть, где покушать и на что посмотреть! Мы в восторге!
  • O
    Oксана
    16 июля 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Если вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидом. Мы взяли экскурсию на
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    машине, чтобы « почувствовать» город и рады, что мы сделали этот выбор. Город очень масштабный и даже при том, что мы передвигались машиной, наша экскурсия продлилась дольше, чем мы запланировали. Жанар полна энергии, знаний и патриотизма- все это нам дало более глубокое понимание истории и объяснило многие решения в развитии страны в этот период становления и развития. Если придется еще раз побывать в Астане, обязательно воспользуюсь услугами Жанар для других экскурсий. И вам желаю хорошего отдыха и раскрытия особенностей этого классного города через глаза местного, знающего, опытного гида.

    Если вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидомЕсли вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидомЕсли вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидомЕсли вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидомЕсли вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидом
  • Р
    Рита
    15 июля 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Выражаем благодарность за экскурсию по городу экскурсоводу Жанар! Доступная подача материала, владение историей, очень гостеприимно с вниманием! Нам очень понравилось, рекомендуем!
  • С
    Светлана
    6 июля 2024
    Астана старинная и современная
    Интересная экскурсия, узнали много нового. Время пролетело незаметно. Осень приятная женщина- гид.
  • М
    Марина
    5 июля 2024
    Астана старинная и современная
    Экскурсия замечательная, всем рекомендую на 1-2 день пребывания в Астане её посетить. Сразу понимаешь основную структуру города и расположение достопримечательностей.
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    Плюс получаешь полезную информацию и "изюминки) от местных". Dana- прекрасный знаток своего дела и чудесный душевный человек. Это чувствуется с первой минуты общения. Сразу создается ощущение, что ты в Казахстане- лучший гость. Для меня важен не только интеллектуальный уровень и подача материала, но и визуальная и аудио картина. Dana, на мой взгляд- эталон экскурсовода. В ней есть всё- обширные знания (от истории, культуры, политики, книг, стихов до простых бытовых, но нужных, в путешествии, советов), любовь к своей родине и городу, приятный голос, внешность + встреча гостей в костюме с элементами национальной одежды - всё это создаёт особую атмосферу этой экскурсии. Я была с сыном- подростком 13 лет, очень непросто было ловить его постоянно ускользающее внимание)) но Dane и это удавалось, вовлекала его в разговор, добавляла интересной информации из его информационного поля- заинтересовала и после экскурсии мы ещё пошли с ним гулять сами до позднего вечера, по уже знакомым, благодаря экскурсии местам. Спасибо вам Dana, желаю здоровья, долгих лет жизни, чтобы ещё долго радовать гостей Астаны и Казахстана.

  • Д
    Даша
    23 июня 2024
    Астана старинная и современная
    Дана просто умничка, с ней легко и все понятно. Рассказала, показала и посоветовала куда еще сходить))

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Парк Влюбленных»

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  4. Бульвар Нуржол
  5. Выставочный комплекс «Экспо»
  6. Мечеть Хазрет-Султан
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  9. Дворец мира и согласия
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в июле 2024
Сейчас в Астане в категории "Парк Влюбленных" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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