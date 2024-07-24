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Плюс получаешь полезную информацию и "изюминки) от местных". Dana- прекрасный знаток своего дела и чудесный душевный человек. Это чувствуется с первой минуты общения. Сразу создается ощущение, что ты в Казахстане- лучший гость. Для меня важен не только интеллектуальный уровень и подача материала, но и визуальная и аудио картина. Dana, на мой взгляд- эталон экскурсовода. В ней есть всё- обширные знания (от истории, культуры, политики, книг, стихов до простых бытовых, но нужных, в путешествии, советов), любовь к своей родине и городу, приятный голос, внешность + встреча гостей в костюме с элементами национальной одежды - всё это создаёт особую атмосферу этой экскурсии. Я была с сыном- подростком 13 лет, очень непросто было ловить его постоянно ускользающее внимание)) но Dane и это удавалось, вовлекала его в разговор, добавляла интересной информации из его информационного поля- заинтересовала и после экскурсии мы ещё пошли с ним гулять сами до позднего вечера, по уже знакомым, благодаря экскурсии местам. Спасибо вам Dana, желаю здоровья, долгих лет жизни, чтобы ещё долго радовать гостей Астаны и Казахстана.