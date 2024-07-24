2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборАстана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
13 авг в 12:00
14 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Астана: главное и необычное
Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей24 июля 2024Замечательный экскурсовод! Жанар рассказала много интересного об Астане и Казахстане в целом. Дала советы куда ещё можно заглянуть, где покушать и на что посмотреть! Мы в восторге!
- OOксана16 июля 2024Если вы впервые в Астане, вам просто необходимо взять эту экскурсию. Жанар оказалась просто супер гидом. Мы взяли экскурсию на
- РРита15 июля 2024Выражаем благодарность за экскурсию по городу экскурсоводу Жанар! Доступная подача материала, владение историей, очень гостеприимно с вниманием! Нам очень понравилось, рекомендуем!
- ССветлана6 июля 2024Интересная экскурсия, узнали много нового. Время пролетело незаметно. Осень приятная женщина- гид.
- ММарина5 июля 2024Экскурсия замечательная, всем рекомендую на 1-2 день пребывания в Астане её посетить. Сразу понимаешь основную структуру города и расположение достопримечательностей.
- ДДаша23 июня 2024Дана просто умничка, с ней легко и все понятно. Рассказала, показала и посоветовала куда еще сходить))
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Парк Влюбленных»
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