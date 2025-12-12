Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещерные церкви и карьеры Кипра
Откройте для себя неизведанный Кипр! Пещерные церкви, кровавое озеро и древние деревья ждут вас на увлекательной экскурсии из Никосии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
