1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис Начало: На автобусной станции Solomou от €120 за всё до 10 чел. На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии Начало: У вашего отеля €250 за всё до 6 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Пещерные церкви и карьеры Кипра Откройте для себя неизведанный Кипр! Пещерные церкви, кровавое озеро и древние деревья ждут вас на увлекательной экскурсии из Никосии €240 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Никосии

