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Местное время в Пафосе
23:4426
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇾 Кипр
Название городаПафос
По-английскиPaphos
Столица регионаПафос является столицей региона
Население города35 961 чел.
АэропортПафос PFO
Часовой поясAsia/Nicosia
Средняя высота81 м. от уровня моря

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