Полезная информация о Пафосе
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Пафос
Популярные экскурсии в Пафосе
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310
за чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общи...
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310
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Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас — дому для более тысячи видов растений и животных. Это место включ...
€
310
за чел.
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова. Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе...
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290
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Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра — Никосии. Вы сможете попасть на горный массив Пентадактилос. Первой эк...
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17 отзывов
€
260
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Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос