Совершить треккинг по пересохшему руслу реки и отдохнуть в современном спа-комплексе
Вы совершите увлекательный (и совсем не сложный!) треккинг к каньонам Конорчек, а потом отдохнёте в одном из самых современных спа-комплексов страны под открытым небом.
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Описание
Что вас ожидает
«Артерия» Кыргызстана
Мы заберём вас от отеля в Бишкеке и направимся по одной из главных связующих «артерий» Кыргызстана к озеру Иссык-Куль. Разнообразие видов вдоль дороги не даст вам заскучать. Первая часть пути пройдёт по равнине, окружённой горными хребтами. А вторая — по знаменитому Боомскому ущелью с его отвесными склонами и серпантинами.
Треккинг к каньонам
Чтобы попасть к каньонам и насладиться простирающимися вокруг просторами, мы совершим небольшой треккинг по древнему руслу пересохшей реки. Нам предстоит пройти 1,8 км в одну сторону. Подъёмы будут, но не сложные: в скалах проложены «лестницы» для вашего удобства. Если захотите подняться повыше, нужно будет преодолеть ещё 500 метров. Но в финале вы будете вознаграждены!
Спа у озера Иссык-Куль
Растратив энергию на треккинг, отправимся восполнять её город Балыкчи (Рыбачий), где подкрепимся в кафе национальной кухни. А после поедем в один из новейших спа-комплексов, расположенных на берегу озера Иссык-Куль. У вас будет час, чтобы насладиться отдыхом в 7 насыщенных радоном бассейнах под открытым небом. Вода в них разной температуры — выбирайте комфортную для себя.
Кому подойдёт программа
Экскурсия подойдёт взрослым и детям, которые готовы к такому маршруту. Треккинг занимает порядка 2-2,5 часов в обе стороны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере. Есть детское кресло.
- В стоимость включено: траснфер, экскурсионное обслуживание, плата за въезд в парк, травяной чай и печенье, корма для белочек и птиц, бутилированная вода без ограничений, дождевики от дождя и ветра в горах
- Отдельно (по желанию) оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.