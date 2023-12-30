Необычная и полная впечатлений программа для тех, кто хочет познакомиться с лучшими природными достопримечательностями Кыргызстана. Вы совершите увлекательный (и совсем не сложный!) треккинг к каньонам Конорчек, а потом отдохнёте в одном из самых современных спа-комплексов страны под открытым небом.

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Описание

Что вас ожидает

«Артерия» Кыргызстана

Мы заберём вас от отеля в Бишкеке и направимся по одной из главных связующих «артерий» Кыргызстана к озеру Иссык-Куль. Разнообразие видов вдоль дороги не даст вам заскучать. Первая часть пути пройдёт по равнине, окружённой горными хребтами. А вторая — по знаменитому Боомскому ущелью с его отвесными склонами и серпантинами.

Треккинг к каньонам

Чтобы попасть к каньонам и насладиться простирающимися вокруг просторами, мы совершим небольшой треккинг по древнему руслу пересохшей реки. Нам предстоит пройти 1,8 км в одну сторону. Подъёмы будут, но не сложные: в скалах проложены «лестницы» для вашего удобства. Если захотите подняться повыше, нужно будет преодолеть ещё 500 метров. Но в финале вы будете вознаграждены!

Спа у озера Иссык-Куль

Растратив энергию на треккинг, отправимся восполнять её город Балыкчи (Рыбачий), где подкрепимся в кафе национальной кухни. А после поедем в один из новейших спа-комплексов, расположенных на берегу озера Иссык-Куль. У вас будет час, чтобы насладиться отдыхом в 7 насыщенных радоном бассейнах под открытым небом. Вода в них разной температуры — выбирайте комфортную для себя.

Кому подойдёт программа

Экскурсия подойдёт взрослым и детям, которые готовы к такому маршруту. Треккинг занимает порядка 2-2,5 часов в обе стороны.

Организационные детали