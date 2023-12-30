Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Совершить треккинг по пересохшему руслу реки и отдохнуть в современном спа-комплексе

Необычная и полная впечатлений программа для тех, кто хочет познакомиться с лучшими природными достопримечательностями Кыргызстана.

Вы совершите увлекательный (и совсем не сложный!) треккинг к каньонам Конорчек, а потом отдохнёте в одном из самых современных спа-комплексов страны под открытым небом.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Ближайшие даты:
30
дек
1
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
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Описание

Что вас ожидает

«Артерия» Кыргызстана

Мы заберём вас от отеля в Бишкеке и направимся по одной из главных связующих «артерий» Кыргызстана к озеру Иссык-Куль. Разнообразие видов вдоль дороги не даст вам заскучать. Первая часть пути пройдёт по равнине, окружённой горными хребтами. А вторая — по знаменитому Боомскому ущелью с его отвесными склонами и серпантинами.

Треккинг к каньонам

Чтобы попасть к каньонам и насладиться простирающимися вокруг просторами, мы совершим небольшой треккинг по древнему руслу пересохшей реки. Нам предстоит пройти 1,8 км в одну сторону. Подъёмы будут, но не сложные: в скалах проложены «лестницы» для вашего удобства. Если захотите подняться повыше, нужно будет преодолеть ещё 500 метров. Но в финале вы будете вознаграждены!

Спа у озера Иссык-Куль

Растратив энергию на треккинг, отправимся восполнять её город Балыкчи (Рыбачий), где подкрепимся в кафе национальной кухни. А после поедем в один из новейших спа-комплексов, расположенных на берегу озера Иссык-Куль. У вас будет час, чтобы насладиться отдыхом в 7 насыщенных радоном бассейнах под открытым небом. Вода в них разной температуры — выбирайте комфортную для себя.

Кому подойдёт программа

Экскурсия подойдёт взрослым и детям, которые готовы к такому маршруту. Треккинг занимает порядка 2-2,5 часов в обе стороны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере. Есть детское кресло.
  • В стоимость включено: траснфер, экскурсионное обслуживание, плата за въезд в парк, травяной чай и печенье, корма для белочек и птиц, бутилированная вода без ограничений, дождевики от дождя и ветра в горах
  • Отдельно (по желанию) оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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