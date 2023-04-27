Жемчужина Тянь-ШаняВы отправитесь в незабываемое путешествие к жемчужине Азии — озеру Иссык-Куль. По дороге вы посетите знаменитую башню Бурану, где сможете узнать историю места, рассмотреть древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы, которые представляют большой археологический интерес.

Прибыв на северный берег озера, вы сможете насладиться красотой открытого музея Рух-Ордо. Озеро Иссык-Куль является уникальным природным объектом, которое не покрывается льдом в зимнее время благодаря своим особенностям. Вы сможете отправиться в недалеко расположенные горячие источники, чтобы расслабиться и получить дополнительную порцию здоровья и энергии. Благодаря своим природным минеральным свойствам, эти источники являются уникальным местом для восстановления сил и улучшения самочувствия.

Отправляясь в это путешествие, вы насладитесь красотой и уникальностью природного озера Иссык-Куль.

Важная информация• Необходимо взять купальные принадлежности для купания в горячих источниках.

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по сезону.