Путешествие к жемчужине Азии
Приглашаем в незабываемое путешествие к самому большому озеру в Кыргызстане — озеру Иссык-Куль. Иссык-Куль переводится как «горячее озеро». Температура воды здесь не опускается до минусовой даже зимой, поэтому озеро никогда не замерзает.
Кроме того, вы сможете посетить знаменитую башню Бурана (она же Буранинский минарет), рассмотреть древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы.
Кроме того, вы сможете посетить знаменитую башню Бурана (она же Буранинский минарет), рассмотреть древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Башня Бурана
- Озеро Иссык-Куль
- Боомское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина Тянь-ШаняВы отправитесь в незабываемое путешествие к жемчужине Азии — озеру Иссык-Куль. По дороге вы посетите знаменитую башню Бурану, где сможете узнать историю места, рассмотреть древние каменные изваяния — балбалы и петроглифы, которые представляют большой археологический интерес.
Прибыв на северный берег озера, вы сможете насладиться красотой открытого музея Рух-Ордо. Озеро Иссык-Куль является уникальным природным объектом, которое не покрывается льдом в зимнее время благодаря своим особенностям. Вы сможете отправиться в недалеко расположенные горячие источники, чтобы расслабиться и получить дополнительную порцию здоровья и энергии. Благодаря своим природным минеральным свойствам, эти источники являются уникальным местом для восстановления сил и улучшения самочувствия.
Отправляясь в это путешествие, вы насладитесь красотой и уникальностью природного озера Иссык-Куль.
Важная информация• Необходимо взять купальные принадлежности для купания в горячих источниках.
Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по сезону.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Проживание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
- Количество путешествующих
- Название отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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