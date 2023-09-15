Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек

Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор

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Отправимся к одному из самых красивейших и чистейших озёр мира — Иссык-Кулю.

За 3 дня увидим каньон Конорчек, он же Гранд-Каньон в миниатюре, скалы из красно-огненного песчаника, ущелье с водопадами и колоритный Каракол. Вы посетите не только популярное южное побережье Иссык-Куля, но и более дикое — северное. Поживёте в настоящей юрте кочевников и попробуете традиционные блюда. Расслабитесь в горячих источниках и искупаетесь в озере в окружении вершин Тянь-Шаня.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Ближайшие даты:
15
сен
22
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29
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6
окт
13
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При 1 участнике — стоимость тура составит 700 долларов. 3 человека в группе — 1200 долларов за всех (400 долларов за одного).

Программа тура по дням

1 день

Каньон Конорчек и Иссык-Куль

Встретим вас в аэропорту или заберём после завтрака из отеля. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть.

Сегодня отправимся в каньон Конорчек — Гранд-Каньон в миниатюре. Насладимся природой, рассмотрим красно-оранжевые скалы и инопланетные пейзажи. После обеда окажемся у озера Иссык-Куль, расположенного среди гор. Водоём является одним из самых чистых на Земле и уступает только Байкалу. Здесь с видом на вершины Тянь-Шаня мы остановимся на ночь в традиционных юртах, чтобы прочувствовать атмосферу кочевой жизни.

Каньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-КульКаньон Конорчек и Иссык-Куль
2 день

Каньон, марсианские ущелья и Каракол

После завтрака едем любоваться каньоном Сказка, который расположен на южном побережье Иссык-Куля. Прогуляемся и сделаем эффектные фотографии на фоне красно-огненного песчаника. Посетим ущелье Барскаун в горах Тескей-Ала-Тоо, где увидим живописные пейзажи с водопадами и бурными реками. Следующая локация — ущелье Джеты-Огуз. Продолжим рассматривать красные скалы и горы, покрытые густым лесом.

Вечером приедем в туристический город Каракол, который ранее назывался Пржевальск. Сходим в Каракольский музей и осмотрим другие достопримечательности. Переночуем в отеле.

Каньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и КараколКаньон, марсианские ущелья и Каракол
3 день

Северный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в Бишкек

Сегодня вернёмся в Бишкек. По дороге осмотрим северный берег Иссык-Куля. Остановимся на горячих источниках и на обед в кафе. Засмотримся на виды из окна автомобиля и во второй половине дня уже будем в городе. Проводим вас в аэропорт или отель.

Северный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в БишкекСеверный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в Бишкек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бишкек, отель / аэропорт (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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