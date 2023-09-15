Встретим вас в аэропорту или заберём после завтрака из отеля. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть.

Сегодня отправимся в каньон Конорчек — Гранд-Каньон в миниатюре. Насладимся природой, рассмотрим красно-оранжевые скалы и инопланетные пейзажи. После обеда окажемся у озера Иссык-Куль, расположенного среди гор. Водоём является одним из самых чистых на Земле и уступает только Байкалу. Здесь с видом на вершины Тянь-Шаня мы остановимся на ночь в традиционных юртах, чтобы прочувствовать атмосферу кочевой жизни.