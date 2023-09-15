Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
За 3 дня увидим каньон Конорчек, он же Гранд-Каньон в миниатюре, скалы из красно-огненного песчаника, ущелье с водопадами и колоритный Каракол. Вы посетите не только популярное южное побережье Иссык-Куля, но и более дикое — северное. Поживёте в настоящей юрте кочевников и попробуете традиционные блюда. Расслабитесь в горячих источниках и искупаетесь в озере в окружении вершин Тянь-Шаня.
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Описание
Организационные детали
Указанная стоимость актуальна при группе из 2 человек. При 1 участнике — стоимость тура составит 700 долларов. 3 человека в группе — 1200 долларов за всех (400 долларов за одного).
Программа тура по дням
Каньон Конорчек и Иссык-Куль
Встретим вас в аэропорту или заберём после завтрака из отеля. Рекомендуем приехать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и отдохнуть.
Сегодня отправимся в каньон Конорчек — Гранд-Каньон в миниатюре. Насладимся природой, рассмотрим красно-оранжевые скалы и инопланетные пейзажи. После обеда окажемся у озера Иссык-Куль, расположенного среди гор. Водоём является одним из самых чистых на Земле и уступает только Байкалу. Здесь с видом на вершины Тянь-Шаня мы остановимся на ночь в традиционных юртах, чтобы прочувствовать атмосферу кочевой жизни.
Каньон, марсианские ущелья и Каракол
После завтрака едем любоваться каньоном Сказка, который расположен на южном побережье Иссык-Куля. Прогуляемся и сделаем эффектные фотографии на фоне красно-огненного песчаника. Посетим ущелье Барскаун в горах Тескей-Ала-Тоо, где увидим живописные пейзажи с водопадами и бурными реками. Следующая локация — ущелье Джеты-Огуз. Продолжим рассматривать красные скалы и горы, покрытые густым лесом.
Вечером приедем в туристический город Каракол, который ранее назывался Пржевальск. Сходим в Каракольский музей и осмотрим другие достопримечательности. Переночуем в отеле.
Северный берег Иссык-Куля, горячие источники и возвращение в Бишкек
Сегодня вернёмся в Бишкек. По дороге осмотрим северный берег Иссык-Куля. Остановимся на горячих источниках и на обед в кафе. Засмотримся на виды из окна автомобиля и во второй половине дня уже будем в городе. Проводим вас в аэропорт или отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Бишкек, отель / аэропорт (по договорённости)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.