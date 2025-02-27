Встречаемся и отправляемся к ущелью Ала-Арча, где вы сможете насладиться видами тянь-шаньских гор. После прогулки доедем до местного дома, где у вас будет возможность (за доплату) попробовать бешбармак из конины и приготовленного вручную теста — такой тяжело найти во всей стране.

После побываем у башни Бурана — одной из главных исторических достопримечательностей Кыргызстана, свидетельницы существования здесь Великого шёлкового пути. Вы также увидите балбалы — надгробные камни — и сможете заглянуть в музей, который познакомит с найденными на этой территории артефактами и местным бытом 9-11 веков.

Затем прибудем в село Чон-Кемин, где вы остановитесь на ночь. Есть несколько гостевых домов в самом селе, и рядом с горами. По вашему запросу мы сможем подобрать вам гостевой дом и забронировать места к датам вашей поездки.

Всего за день проедем 350 км (6,5 часов).