Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль

Погулять по каньону Сказка, полюбоваться тянь-шаньскими елями и ощутить местный колорит
В поездке вы увидите главные достопримечательности северной части Кыргызстана: ущелья Чон-Кемин, Семёновское, Каракол, Джеты-Огуз, Барскаун и каньоны Сказка и Аксай.

В своей компании, в удобном темпе, вы погуляете среди живописных гор,
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полюбуетесь причудливыми скалами ярких цветов и, конечно, главной жемчужиной страны — озером Иссык-Куль.

Гид расскажет вам о водоёме, близлежащих сёлах и живущих здесь людях, познакомит с их традициями, культурой и бытом.

При вашем желании организует дополнительные активности: катание на лошадях, фольклорное шоу, охоту с беркутами.

Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль
Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль
Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль
Ближайшие даты:
27
фев6
мар13
мар20
мар27
мар3
апр10
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобятся:
Тёплая одежда и ветро- и водонепроницаемые куртки
Куртка-дождевик на случай дождя
Флисовая куртка или тёплый свитер
Перчатки, шарф, шапка (зимой)
Кепка
Удобная обувь в горах, лучше взять треккинговую обувь
Полотенце, шлёпанцы и купальник, если вы планируете посещать горячие источники
Крем от солнца
Средства личной гигиены
Солнцезащитные очки
В гостевых домах необходимо снимать обувь перед входом в дом, поэтому необходимо взять тапочки.

Проживание. Не включено в стоимость. Поможем с подбором и бронированием.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. 5-местный минивэн с гидом-водителем.

Уровень сложности. Запланированы несложные походы в горных ущельях максимальной длительностью 1-2 часа.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Ала-Арча, обед в местном доме, башня Бурана, ночёвка в Чон-Кемин

Встречаемся и отправляемся к ущелью Ала-Арча, где вы сможете насладиться видами тянь-шаньских гор. После прогулки доедем до местного дома, где у вас будет возможность (за доплату) попробовать бешбармак из конины и приготовленного вручную теста — такой тяжело найти во всей стране.

После побываем у башни Бурана — одной из главных исторических достопримечательностей Кыргызстана, свидетельницы существования здесь Великого шёлкового пути. Вы также увидите балбалы — надгробные камни — и сможете заглянуть в музей, который познакомит с найденными на этой территории артефактами и местным бытом 9-11 веков.

Затем прибудем в село Чон-Кемин, где вы остановитесь на ночь. Есть несколько гостевых домов в самом селе, и рядом с горами. По вашему запросу мы сможем подобрать вам гостевой дом и забронировать места к датам вашей поездки.

Всего за день проедем 350 км (6,5 часов).

Ущелье Ала-Арча, обед в местном доме, башня Бурана, ночёвка в Чон-КеминУщелье Ала-Арча, обед в местном доме, башня Бурана, ночёвка в Чон-КеминУщелье Ала-Арча, обед в местном доме, башня Бурана, ночёвка в Чон-КеминУщелье Ала-Арча, обед в местном доме, башня Бурана, ночёвка в Чон-Кемин
2 день

Поездка до Каракола, Семёновское ущелье

Сегодня направимся в сторону Каракола. До выезда, по вашему желанию, есть возможность совершить часовую прогулку верхом на лошадях по живописному ущелью.

По пути заедем в Семеновское ущелье. Здесь вы сможете совершить небольшой треккинг и понаблюдать за местным колоритом: в ущелье проходят игры кочевников, летом здесь много юрт и пастухов, а зимой становится спокойно и безлюдно — то, что нужно, чтобы насладиться единением с природой.

Также, если вы захотите, мы сможем заехать по дороге на горячие источники. Во второй половине дня прибудем в Каракол, где вы разместитесь в гостевом доме.

Всего за день проедем 180 км.

Поездка до Каракола, Семёновское ущельеПоездка до Каракола, Семёновское ущельеПоездка до Каракола, Семёновское ущельеПоездка до Каракола, Семёновское ущелье
3 день

Ущелье Джеты-Огуз, каньон Сказка, ночёвка в селе Боконбаево

Утром выезжаем в направлении южного берега Иссык-Куля. По пути полюбуемся красными скалами в ущелье Джеты-Огуз. Заедем и в таинственное ущелье Барскаун, где у вас будет возможность посетить два водопада, которые живописно застывают зимой — через лес с раскидистыми елями пройдёмся до них пешком.

Затем посетим причудливый каньон Сказка, где скалы оранжево-красного цвета, созданные ветром и солнцем, напоминают замки и сказочных персонажей. Прогуляемся здесь по манящим вершинам и узким тропам.

К вечеру приедем в село Боконбаево, где вы разместитесь в гостевом доме. Также, по запросу, можно остановиться в юрточном лагере. За доплату мы можем организовать для вас фольклорное шоу с игрой на национальных инструментах.

Всего за день проедем 180 км.

Ущелье Джеты-Огуз, каньон Сказка, ночёвка в селе БоконбаевоУщелье Джеты-Огуз, каньон Сказка, ночёвка в селе БоконбаевоУщелье Джеты-Огуз, каньон Сказка, ночёвка в селе БоконбаевоУщелье Джеты-Огуз, каньон Сказка, ночёвка в селе Боконбаево
4 день

Аксайские каньоны, возвращение в Бишкек

Утром у вас будет возможность (за доплату) понаблюдать за охотой с беркутами и познакомиться с беркутчи, которые смогли приручить и тренируют этих птиц.

Затем заедем на Аксайские каньоны, где открывается завораживающая панорама на озеро Иссык-Куль. После остановимся на обед и вернёмся в Бишкек.

Всего за день проедем 250 км.

Аксайские каньоны, возвращение в БишкекАксайские каньоны, возвращение в БишкекАксайские каньоны, возвращение в Бишкек

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
  • Проживание в гостевых домах в Боконбаево, "Чон-Кемин", "Каракол" - около 2500-7500 ₽ с человека
  • Питание - 500-1500 ₽ с человека за один приём
  • Входные билеты за горячие источники - 300-500 ₽ с человека
  • Беркут-шоу - 5000 ₽ за шоу
  • Фольклорное шоу - 9500 ₽ за шоу
  • Бешбармак с кулинарным шоу - 6000 ₽ за шоу и дополнительно 1200 ₽ за обед с человека
  • Конная прогулка - 3000 ₽ с человека за час
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, точное место встречи и время - по договорённости
Завершение: Бишкек, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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