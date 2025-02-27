В своей компании, в удобном темпе, вы погуляете среди живописных гор,
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобятся:
Тёплая одежда и ветро- и водонепроницаемые куртки
Куртка-дождевик на случай дождя
Флисовая куртка или тёплый свитер
Перчатки, шарф, шапка (зимой)
Кепка
Удобная обувь в горах, лучше взять треккинговую обувь
Полотенце, шлёпанцы и купальник, если вы планируете посещать горячие источники
Крем от солнца
Средства личной гигиены
Солнцезащитные очки
В гостевых домах необходимо снимать обувь перед входом в дом, поэтому необходимо взять тапочки.
Проживание. Не включено в стоимость. Поможем с подбором и бронированием.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. 5-местный минивэн с гидом-водителем.
Уровень сложности. Запланированы несложные походы в горных ущельях максимальной длительностью 1-2 часа.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Ущелье Ала-Арча, обед в местном доме, башня Бурана, ночёвка в Чон-Кемин
Встречаемся и отправляемся к ущелью Ала-Арча, где вы сможете насладиться видами тянь-шаньских гор. После прогулки доедем до местного дома, где у вас будет возможность (за доплату) попробовать бешбармак из конины и приготовленного вручную теста — такой тяжело найти во всей стране.
После побываем у башни Бурана — одной из главных исторических достопримечательностей Кыргызстана, свидетельницы существования здесь Великого шёлкового пути. Вы также увидите балбалы — надгробные камни — и сможете заглянуть в музей, который познакомит с найденными на этой территории артефактами и местным бытом 9-11 веков.
Затем прибудем в село Чон-Кемин, где вы остановитесь на ночь. Есть несколько гостевых домов в самом селе, и рядом с горами. По вашему запросу мы сможем подобрать вам гостевой дом и забронировать места к датам вашей поездки.
Всего за день проедем 350 км (6,5 часов).
Поездка до Каракола, Семёновское ущелье
Сегодня направимся в сторону Каракола. До выезда, по вашему желанию, есть возможность совершить часовую прогулку верхом на лошадях по живописному ущелью.
По пути заедем в Семеновское ущелье. Здесь вы сможете совершить небольшой треккинг и понаблюдать за местным колоритом: в ущелье проходят игры кочевников, летом здесь много юрт и пастухов, а зимой становится спокойно и безлюдно — то, что нужно, чтобы насладиться единением с природой.
Также, если вы захотите, мы сможем заехать по дороге на горячие источники. Во второй половине дня прибудем в Каракол, где вы разместитесь в гостевом доме.
Всего за день проедем 180 км.
Ущелье Джеты-Огуз, каньон Сказка, ночёвка в селе Боконбаево
Утром выезжаем в направлении южного берега Иссык-Куля. По пути полюбуемся красными скалами в ущелье Джеты-Огуз. Заедем и в таинственное ущелье Барскаун, где у вас будет возможность посетить два водопада, которые живописно застывают зимой — через лес с раскидистыми елями пройдёмся до них пешком.
Затем посетим причудливый каньон Сказка, где скалы оранжево-красного цвета, созданные ветром и солнцем, напоминают замки и сказочных персонажей. Прогуляемся здесь по манящим вершинам и узким тропам.
К вечеру приедем в село Боконбаево, где вы разместитесь в гостевом доме. Также, по запросу, можно остановиться в юрточном лагере. За доплату мы можем организовать для вас фольклорное шоу с игрой на национальных инструментах.
Всего за день проедем 180 км.
Аксайские каньоны, возвращение в Бишкек
Утром у вас будет возможность (за доплату) понаблюдать за охотой с беркутами и познакомиться с беркутчи, которые смогли приручить и тренируют этих птиц.
Затем заедем на Аксайские каньоны, где открывается завораживающая панорама на озеро Иссык-Куль. После остановимся на обед и вернёмся в Бишкек.
Всего за день проедем 250 км.
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Что включено
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
- Проживание в гостевых домах в Боконбаево, "Чон-Кемин", "Каракол" - около 2500-7500 ₽ с человека
- Питание - 500-1500 ₽ с человека за один приём
- Входные билеты за горячие источники - 300-500 ₽ с человека
- Беркут-шоу - 5000 ₽ за шоу
- Фольклорное шоу - 9500 ₽ за шоу
- Бешбармак с кулинарным шоу - 6000 ₽ за шоу и дополнительно 1200 ₽ за обед с человека
- Конная прогулка - 3000 ₽ с человека за час
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты