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за тебя 🙂❤️ Путешествие течет как река, каждый раз заносит тебя в невероятно красивые места, а ты просто плывешь и наслаждаешься. Ммм. . Всё продуманно так, что постепенно Ала-Арчинское ущелье с белочками и синичками, которые выходят чтобы полакомиться чем-то, а у Дениса с собой угощение) Погодные условия менялись регулярно, но это прибавляет восторга: красивые пейзажи меняются с особым шармом. Денис - волшебник, наверное 🙂. Когда шел дождь, который по ощущениям не собирался заканчиваться, и о чудо - в нужное время тучи рассеялись, и вот мы у костра в юрточном лагере, наслаждаемся потрескиванием дров, ночным воздухом и нежным шумом волн Иссык-Куля. А утром был невероятный рассвет и знакомство с беркутчи. Как классно, что традиции сохраняются по сей день 🙏🏻. Дальше только интереснее: каньон Аксай - как другая планета, каньон Сказка - чудо природы. Отдельное спасибо водителю Александру за комфорт в дороге. Первый раз поднималась на высоту 3800 на авто и не укачало нисколечко - высший пилотаж! Плато Арабель - незабываемые пейзажи. Дальше снова картинка меняется и вот ты уже наслаждаешься водопадами и на лошадке двигаешься к следующему водопаду. Какие же ароматы в лесу. . ммм. В завершение релакс на катере по Иссык-Кулю и на горячих источниках - то что надо! Неделя пролетела быстро. . хочется ещё 🙂. Спасибо автору тура за маршрут и локации. Денису - за заботу и настроение!