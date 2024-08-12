8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
7 сен в 15:15
14 сен в 15:15
$1 200 за человека
14 дней
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
19 сен в 08:00
$1 591 за человека
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
$1 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 августа 2024Восторг! Сразу из аэропорта попали в заботливые руки Дениса и расслабились. Не нужно ни о чем заботиться, обо всем позаботились
- ММаксим12 июля 2024Лучшие путешествие в моей жизни, а их было много. Прежде всего хотел бы отметить доброту, заботу и человеческое отношение от
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Большое путешествие»
Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 1 200 до 1 591. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Большое путешествие», 2 ⭐ отзыва, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь