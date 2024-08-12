Большое путешествие – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Бишкеке на русском языке, цены от $1 200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
На машине
2 отзыва
8 дней
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
7 сен в 15:15
14 сен в 15:15
$1 200 за человека
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
14 дней
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
19 сен в 08:00
$1 591 за человека
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
На яхте
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
$1 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 августа 2024
    Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
    Восторг! Сразу из аэропорта попали в заботливые руки Дениса и расслабились. Не нужно ни о чем заботиться, обо всем позаботились
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    за тебя 🙂❤️ Путешествие течет как река, каждый раз заносит тебя в невероятно красивые места, а ты просто плывешь и наслаждаешься. Ммм. . Всё продуманно так, что постепенно Ала-Арчинское ущелье с белочками и синичками, которые выходят чтобы полакомиться чем-то, а у Дениса с собой угощение) Погодные условия менялись регулярно, но это прибавляет восторга: красивые пейзажи меняются с особым шармом. Денис - волшебник, наверное 🙂. Когда шел дождь, который по ощущениям не собирался заканчиваться, и о чудо - в нужное время тучи рассеялись, и вот мы у костра в юрточном лагере, наслаждаемся потрескиванием дров, ночным воздухом и нежным шумом волн Иссык-Куля. А утром был невероятный рассвет и знакомство с беркутчи. Как классно, что традиции сохраняются по сей день 🙏🏻. Дальше только интереснее: каньон Аксай - как другая планета, каньон Сказка - чудо природы. Отдельное спасибо водителю Александру за комфорт в дороге. Первый раз поднималась на высоту 3800 на авто и не укачало нисколечко - высший пилотаж! Плато Арабель - незабываемые пейзажи. Дальше снова картинка меняется и вот ты уже наслаждаешься водопадами и на лошадке двигаешься к следующему водопаду. Какие же ароматы в лесу. . ммм. В завершение релакс на катере по Иссык-Кулю и на горячих источниках - то что надо! Неделя пролетела быстро. . хочется ещё 🙂. Спасибо автору тура за маршрут и локации. Денису - за заботу и настроение!

  • М
    Максим
    12 июля 2024
    Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
    Лучшие путешествие в моей жизни, а их было много. Прежде всего хотел бы отметить доброту, заботу и человеческое отношение от
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    Сергея и Дмитрия. Они помогали и поддерживали во всем. Обо мне даже мама так не заботились как два этих замечательных человека!:) В целом в путешествие все было замечательно - природа потрясающая и разнообразная, люди добрые и открытые, еда вкусная и необычная, а маршрут и путешествие были продуманы замечательно. В целом огромная куча потрясающих эмоций и часть моей души остались с этой прекрасной страной и людьми. P.S. если кто-то думает, что отзывы тут накрученные и сомневается ехать или не ехать, не сомневайтесь - бронируйте путешествие, вам понравится!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Большое путешествие»

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  1. Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
  2. По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
  3. Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 1 200 до 1 591. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Большое путешествие», 2 ⭐ отзыва, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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