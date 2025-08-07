Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), 16:00 и 18:30
«В пешем походе живём в 2-местных палатках на необорудованных стоянках (2 ночи)»
7 авг в 08:00
151 900 ₽ за человека
Треккинг-тур к озёрам Чаткальского хребта с проживанием в палатках
Увидеть Эшенкул, Кок-Коль, Дубана-Коль, полюбоваться ущельями и проникнуться походной романтикой
Начало: Бишкек, центр города, 0:00
«- сухой паёк на все дни похода»
20 июн в 00:00
4 июл в 00:00
€230 за человека
Наслаждаясь природой Киргизии: поход в заповедник «Алатай» с палатками
Полюбоваться озером Кол и побыть наедине с горной тишиной
Начало: Бишкек, центр города, 0:30
«- сухой паёк на все дни похода»
31 мая в 00:30
14 июн в 00:30
€170 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Многодневные походы»
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Сейчас в Бишкеке в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 170 до 151 900.
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