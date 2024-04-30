Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Индивидуальный тур в Бишкеке

Индивидуальный тур на север Кыргызстана: живописные перевалы и озера Тянь-Шаня

Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках.
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Река Кокомерен
  • Каньоны
  • Живописные перевалы
  • Завораживающие озёра Тянь-Шаня
  • Термальные источники
  • Здания 19 века
  • Памятники архитектуры
  • Древний город Баласагун
  • Башня Бурана

Описание

Что вас ждет Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках. Посетим очень много старых зданий 19 века и памятники архитектуры, древний город Баласагун, башню Бурана и многое другое! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • гид проводник. Туристы оплачивают самостоятельно:

проживание, • входные билеты, • питание.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Кокомерен
  • Каньоны
  • Живописные перевалы
  • Завораживающие озёра Тянь-Шаня
  • Термальные источники
  • Здания 19 века
  • Памятники архитектуры
  • Древний город Баласагун
  • Башня Бурана
Что включено
  • Трансфер
  • Гид проводник
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Бишкек, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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