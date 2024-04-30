Индивидуальный тур на север Кыргызстана: живописные перевалы и озера Тянь-Шаня
Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Река Кокомерен
- Каньоны
- Живописные перевалы
- Завораживающие озёра Тянь-Шаня
- Термальные источники
- Здания 19 века
- Памятники архитектуры
- Древний город Баласагун
- Башня Бурана
Описание
Что вас ждет Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках. Посетим очень много старых зданий 19 века и памятники архитектуры, древний город Баласагун, башню Бурана и многое другое! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • гид проводник. Туристы оплачивают самостоятельно:
проживание, • входные билеты, • питание.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Кокомерен
- Каньоны
- Живописные перевалы
- Завораживающие озёра Тянь-Шаня
- Термальные источники
- Здания 19 века
- Памятники архитектуры
- Древний город Баласагун
- Башня Бурана
Что включено
- Трансфер
- Гид проводник
Что не входит в цену
- Проживание
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Бишкек, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
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