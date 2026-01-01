Загадочная и чарующая природа Кыргызстана зовёт в путь! Наш маршрут включает активный треккинг и радиальные походы с подъёмами различной длины и сложности. Предстоит акклиматизационный хайкинг в ущелье Аламедин. Переезды на

комфортабельном микроавтобусе обеспечат доступ к обрывам Кегеты и озеру Кёль-Тор. Конная прогулка по склонам Орто-Каинды и визит в каньоны Конорчек позволят оценить разнообразие горных троп. Посещение Семёновского и Григорьевского ущелий будет сопровождаться пикником на берегу реки и наблюдением за ёлками на скалах. А в Бактуу-Долоноту вас также ждёт отдых в горячих минеральных бассейнах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Необходимые вещи: удобная обувь для гор, шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкая куртка, толстовка, дождевик, шапка, кепка, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце. Рюкзак 30–35 л для пеших походов. При желании можно взять трекинговые палки.

Ограничения по багажу: до 40 см × 60 см × 25 см (чемодан S — 45–50 л).

Деньги и расходы: валюта — сом, оплата наличными в большинстве мест. На дополнительные расходы рекомендуется: ужины 5 дней по 1000 сом (5000 сом), сувениры и подарки 2000–3000 сом, алкоголь по усмотрению.