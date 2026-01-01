Треккинг-тур в камерной компании по ущельям и озёрам Кыргызстана с конной прогулкой

Увидеть Кёль-Тор, посетить парк «Кемин» и отдохнуть в горячих минеральных бассейнах
Загадочная и чарующая природа Кыргызстана зовёт в путь! Наш маршрут включает активный треккинг и радиальные походы с подъёмами различной длины и сложности. Предстоит акклиматизационный хайкинг в ущелье Аламедин. Переезды на
комфортабельном микроавтобусе обеспечат доступ к обрывам Кегеты и озеру Кёль-Тор.

Конная прогулка по склонам Орто-Каинды и визит в каньоны Конорчек позволят оценить разнообразие горных троп.

Посещение Семёновского и Григорьевского ущелий будет сопровождаться пикником на берегу реки и наблюдением за ёлками на скалах. А в Бактуу-Долоноту вас также ждёт отдых в горячих минеральных бассейнах.

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи: удобная обувь для гор, шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкая куртка, толстовка, дождевик, шапка, кепка, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце. Рюкзак 30–35 л для пеших походов. При желании можно взять трекинговые палки.

Ограничения по багажу: до 40 см × 60 см × 25 см (чемодан S — 45–50 л).

Деньги и расходы: валюта — сом, оплата наличными в большинстве мест. На дополнительные расходы рекомендуется: ужины 5 дней по 1000 сом (5000 сом), сувениры и подарки 2000–3000 сом, алкоголь по усмотрению.

Программа тура по дням

1 день

Акклиматизационный треккинг в ущелье Аламедин

После встречи отправимся на акклиматизационный треккинг в ущелье Аламедин недалеко от Бишкека. На микроавтобусе поднимемся к месту старта маршрута. Прогулка ведёт к небольшому водопаду в верховьях, общий путь составляет 9 км с перепадом высоты 350 м и займёт примерно 3–4 часа. В горах будет организован заранее приготовленный ланч. По завершении хайкинга — возвращение на транспорте в гостиницу для отдыха. Вечером предусмотрена поездка в кафе на ужин из блюд национальной кухни.

2 день

Треккинг к озеру Кёль-Тор и национальный парк «Кемин»

Выезд в 8:00 к ущелью Кегеты. На микроавтобусе доберёмся до точки старта — к озеру Кёль-Тор. Протяжённость маршрута составляет 12 км, перепад высоты 850 м, время в пути около 4–6 часов. На берегу запланированы отдых и ланч, приготовленный заранее. После активностей поедем в национальный парк «Кемин», размещение в гостевом доме и ужин (включён).

3 день

Конная прогулка и треккинг к каньонам Конорчек

После завтрака — конная прогулка продолжительностью несколько часов в ущелье Орто-Каинды. По возвращении устроим чайную паузу, после чего группа садится в микроавтобус для переезда в следующую локацию. Запланирован треккинг к каньонам Конорчек протяжённостью 8 км с перепадом высоты 200 м, время в пути около 3 часов. По окончании маршрута — обед в кафе и переезд в городок Чолпон-Ата, размещение в гостевом доме и отдых. Вечером — ужин в местном кафе.

4 день

Семёновское и Григорьевское ущелья

Путешествие включает 3 локации. На микроавтобусе поедем в Семёновское ущелье, где состоится треккинг к горному озеру Суттуу-Булак протяжённостью 7 км с перепадом высоты 450 м. После запланирован пикник на берегу реки с шашлыками из баранины и курицы, свежими овощами и тандырными лепёшками. Далее — преодоление небольшого перевала и спуск в Григорьевское ущелье. По пути: осмотр ёлок, растущих на скалах, и при наличии времени — пешая прогулка. Возвращение в гостевой дом и ужин в кафе.

5 день

Треккинг в ущелье Бактуу-Долоноту и горячие минеральные бассейны

После завтрака — переезд в ущелье Бактуу-Долоноту для активного треккинга протяжённостью 10 км с перепадом высоты 560 м, продолжительность 4–5 часов. В горах предусмотрена остановка для заранее подготовленного ланча. Сразу после похода — отдых в горячих минеральных бассейнах, свободное время и восстановление сил. Вечером — ужин в кафе.

6 день

Каньоны Кок-Мойнок и реки Чу, возвращение в Бишкек

Утренний выезд в сторону Бишкека с остановкой для прогулки по каньонам Кок-Мойнок. После — обед в кафе. Далее осмотрим каньон реки Чу. К вечеру — прибытие в Бишкек, размещение в гостинице. Завершающий ужин организован в ресторане «Нават».

7 день

Окончание тура

За 4 часа до вылета предусмотрен трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник70 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ланчи по маршруту, ужины во 2-й день и пикник с шашлыками в 4-й день
  • Трансфер до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в заповедник
  • Посещение горячих источников
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - $170
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 41Б (ориентир - супермаркет «Глобус»), 8:30
Завершение: Аэропорт «Манас», 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Пётр. Всю жизнь живу в Кыргызстане. Я люблю свою страну, в которой родился и вырос. Я и мои ребята — маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое
путешествие по стране, в глубинку, в самые красивые и труднодоступные локации. Мы создаём авторские этнотуры, работаем в самых отдалённых уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать программу ручной сборки, окружаем вас заботой и вниманием. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими путешественниками, придём им на помощь и решим любые возникающие вопросы. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. А ещё мне очень приятно встречать новых гостей, делиться с ними всем самым интересным, показывать удивительно красивые места моей страны, вызывать у моих гостей добрые эмоции и позитив, видеть их улыбки и слышать возгласы восторга и радости от увиденной природы, вкусной еды и моего гостеприимства.

