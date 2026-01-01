Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи: удобная обувь для гор, шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкая куртка, толстовка, дождевик, шапка, кепка, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце. Рюкзак 30–35 л для пеших походов. При желании можно взять трекинговые палки.
Ограничения по багажу: до 40 см × 60 см × 25 см (чемодан S — 45–50 л).
Деньги и расходы: валюта — сом, оплата наличными в большинстве мест. На дополнительные расходы рекомендуется: ужины 5 дней по 1000 сом (5000 сом), сувениры и подарки 2000–3000 сом, алкоголь по усмотрению.
Программа тура по дням
Акклиматизационный треккинг в ущелье Аламедин
После встречи отправимся на акклиматизационный треккинг в ущелье Аламедин недалеко от Бишкека. На микроавтобусе поднимемся к месту старта маршрута. Прогулка ведёт к небольшому водопаду в верховьях, общий путь составляет 9 км с перепадом высоты 350 м и займёт примерно 3–4 часа. В горах будет организован заранее приготовленный ланч. По завершении хайкинга — возвращение на транспорте в гостиницу для отдыха. Вечером предусмотрена поездка в кафе на ужин из блюд национальной кухни.
Треккинг к озеру Кёль-Тор и национальный парк «Кемин»
Выезд в 8:00 к ущелью Кегеты. На микроавтобусе доберёмся до точки старта — к озеру Кёль-Тор. Протяжённость маршрута составляет 12 км, перепад высоты 850 м, время в пути около 4–6 часов. На берегу запланированы отдых и ланч, приготовленный заранее. После активностей поедем в национальный парк «Кемин», размещение в гостевом доме и ужин (включён).
Конная прогулка и треккинг к каньонам Конорчек
После завтрака — конная прогулка продолжительностью несколько часов в ущелье Орто-Каинды. По возвращении устроим чайную паузу, после чего группа садится в микроавтобус для переезда в следующую локацию. Запланирован треккинг к каньонам Конорчек протяжённостью 8 км с перепадом высоты 200 м, время в пути около 3 часов. По окончании маршрута — обед в кафе и переезд в городок Чолпон-Ата, размещение в гостевом доме и отдых. Вечером — ужин в местном кафе.
Семёновское и Григорьевское ущелья
Путешествие включает 3 локации. На микроавтобусе поедем в Семёновское ущелье, где состоится треккинг к горному озеру Суттуу-Булак протяжённостью 7 км с перепадом высоты 450 м. После запланирован пикник на берегу реки с шашлыками из баранины и курицы, свежими овощами и тандырными лепёшками. Далее — преодоление небольшого перевала и спуск в Григорьевское ущелье. По пути: осмотр ёлок, растущих на скалах, и при наличии времени — пешая прогулка. Возвращение в гостевой дом и ужин в кафе.
Треккинг в ущелье Бактуу-Долоноту и горячие минеральные бассейны
После завтрака — переезд в ущелье Бактуу-Долоноту для активного треккинга протяжённостью 10 км с перепадом высоты 560 м, продолжительность 4–5 часов. В горах предусмотрена остановка для заранее подготовленного ланча. Сразу после похода — отдых в горячих минеральных бассейнах, свободное время и восстановление сил. Вечером — ужин в кафе.
Каньоны Кок-Мойнок и реки Чу, возвращение в Бишкек
Утренний выезд в сторону Бишкека с остановкой для прогулки по каньонам Кок-Мойнок. После — обед в кафе. Далее осмотрим каньон реки Чу. К вечеру — прибытие в Бишкек, размещение в гостинице. Завершающий ужин организован в ресторане «Нават».
Окончание тура
За 4 часа до вылета предусмотрен трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|70 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ланчи по маршруту, ужины во 2-й день и пикник с шашлыками в 4-й день
- Трансфер до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в заповедник
- Посещение горячих источников
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - $170
- Медицинская страховка