Выезд из Бишкека запланирован на 9:00. Маршрут проходит в городок Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль, дорога займёт около 4 часов. После прибытия предусмотрены размещение в гостевом доме и обед в местном кафе.

Во второй половине дня — ознакомительная прогулка на киргизских лошадках продолжительностью 2 часа. Вы получите подробный инструктаж по правилам обращения с конём, научитесь залезать и слезать, а затем прогуляетесь верхом. По завершении — свободное время. Ужин пройдёт в кафе.