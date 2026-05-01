Конный тур по природным локациям Кыргызстана для начинающих наездников в мини-группе

Исследовать водопады, ущелья и озёра верхом и устроить пикник-барбекю в окружении гор
Лучший способ проникнуться духом кочевой культуры — попробовать себя в роли наездника! В этом путешествии у вас есть уникальная возможность овладеть навыком верховой езды под чутким руководством инструктора.

В программе запланированы
маршруты к горным водопадам, озёрам Суттуу-Булак и Кёль-Тор, каньонам Конорчек и ущельям Шол-Каинды и Орто-Каинды. На берегу реки организуем пикник, чтобы восполнить силы и полакомиться бараниной и курицей.

Комфортом мы жертвовать не будем, поэтому размещение предусмотрено в гостевых домах и 3-звёздочных отелях.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи для конного похода: рюкзак до 25 л, плащ-пончо, майки с короткими рукавами (2 шт.), носки 2–3 пары, термобельё, флисовая куртка или ветровка, тёплая шапочка, кепка или шляпа, шлем или защита позвоночника (по желанию), маленькое полотенце и предметы личной гигиены, удобные брюки, кроссовки или сандалии, солнцезащитный крем SPF 50, бальзам для губ, солнцезащитные очки, лекарства для личного применения.
Ограничение по размеру багажа: не более 40×60×25 см (S — 45–50 л).
Деньги и расходы: наличные в сомах, рекомендуется иметь запас. Дополнительно потребуется 3 ужина по 1000 сом (3 000 сом), сувениры и подарки (2 000–3 000 сом), алкоголь на усмотрение.

Программа тура по дням

1 день

Бишкек - Чолпон-Ата, ознакомительная прогулка

Выезд из Бишкека запланирован на 9:00. Маршрут проходит в городок Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль, дорога займёт около 4 часов. После прибытия предусмотрены размещение в гостевом доме и обед в местном кафе.

Во второй половине дня — ознакомительная прогулка на киргизских лошадках продолжительностью 2 часа. Вы получите подробный инструктаж по правилам обращения с конём, научитесь залезать и слезать, а затем прогуляетесь верхом. По завершении — свободное время. Ужин пройдёт в кафе.

2 день

Прогулка к горным водопадам

Программа дня включает 4-часовую конную прогулку к горным водопадам, где вы закрепите навыки управления лошадью и увидите живописные локации. После возвращения — обед в местном кафе. В оставшееся время можно отдохнуть на пляже, посетить горячие источники или прогуляться по парку. День завершится ужином в кафе.

3 день

Семёновское ущелье и озеро Суттуу-Булак

Сразу после завтрака поедем в Семёновское ущелье, где вас уже будут ждать лошади. Конная прогулка к горному озеру Суттуу-Булак займёт 3–4 часа. После этого предусмотрен пикник на берегу реки с барбекю из баранины и курицы. Вечером — возвращение в гостевой дом и ужин в кафе.

4 день

Каньоны Конорчек и ущелье Шол-Каинды

День начинается с переезда к каньонам Конорчек. Запланирована пешая прогулка около 3 часов. После экскурсии поедем в село Кара-Добо, заселимся в номера и пообедаем. После обеда вас ждёт 2-часовая конная прогулка в ущелье Шол-Каинды. Вечером — ужин в гостевом доме.

5 день

Ущелье Орто-Каинды и Кеминский национальный парк

Утро начнётся с конной прогулки в ущелье Орто-Каинды продолжительностью 4–5 часов. Маршрут ведёт в верхнюю часть ущелья с открывающимися живописными видами на Кеминский национальный парк. Обед будет организован на берегу горной реки. Вечером — возвращение в гостевой дом и ужин.

6 день

Ущелье Кегеты и озеро Кёль-Тор, возвращение в Бишкек

После завтрака направимся в ущелье Кегеты. Там вас будут ждать кони для 4-часовой прогулки к горному озеру Кёль-Тор. На берегу устроим ланч и фотосессию. После завершения маршрута вернёмся к автомобилю, попрощаемся с лошадками и поедем в Бишкек. Размещение в гостинице и ужин в национальном ресторане «Нават».

7 день

Окончание тура

За 4 часа до вылета — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник89 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 ужина, пикник-барбекю в 3-й день
  • Трансфер до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида и конного гида
  • Аренда лошадей с сёдлами на все дни поездки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 сом
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 41Б (ориентир - супермаркет «Глобус»), 8:30
Завершение: Аэропорт «Манас», 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Пётр. Всю жизнь живу в Кыргызстане. Я люблю свою страну, в которой родился и вырос. Я и мои ребята — маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое
путешествие по стране, в глубинку, в самые красивые и труднодоступные локации. Мы создаём авторские этнотуры, работаем в самых отдалённых уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать программу ручной сборки, окружаем вас заботой и вниманием. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими путешественниками, придём им на помощь и решим любые возникающие вопросы. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. А ещё мне очень приятно встречать новых гостей, делиться с ними всем самым интересным, показывать удивительно красивые места моей страны, вызывать у моих гостей добрые эмоции и позитив, видеть их улыбки и слышать возгласы восторга и радости от увиденной природы, вкусной еды и моего гостеприимства.

