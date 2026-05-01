В программе запланированы
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые вещи для конного похода: рюкзак до 25 л, плащ-пончо, майки с короткими рукавами (2 шт.), носки 2–3 пары, термобельё, флисовая куртка или ветровка, тёплая шапочка, кепка или шляпа, шлем или защита позвоночника (по желанию), маленькое полотенце и предметы личной гигиены, удобные брюки, кроссовки или сандалии, солнцезащитный крем SPF 50, бальзам для губ, солнцезащитные очки, лекарства для личного применения.
Ограничение по размеру багажа: не более 40×60×25 см (S — 45–50 л).
Деньги и расходы: наличные в сомах, рекомендуется иметь запас. Дополнительно потребуется 3 ужина по 1000 сом (3 000 сом), сувениры и подарки (2 000–3 000 сом), алкоголь на усмотрение.
Программа тура по дням
Бишкек - Чолпон-Ата, ознакомительная прогулка
Выезд из Бишкека запланирован на 9:00. Маршрут проходит в городок Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль, дорога займёт около 4 часов. После прибытия предусмотрены размещение в гостевом доме и обед в местном кафе.
Во второй половине дня — ознакомительная прогулка на киргизских лошадках продолжительностью 2 часа. Вы получите подробный инструктаж по правилам обращения с конём, научитесь залезать и слезать, а затем прогуляетесь верхом. По завершении — свободное время. Ужин пройдёт в кафе.
Прогулка к горным водопадам
Программа дня включает 4-часовую конную прогулку к горным водопадам, где вы закрепите навыки управления лошадью и увидите живописные локации. После возвращения — обед в местном кафе. В оставшееся время можно отдохнуть на пляже, посетить горячие источники или прогуляться по парку. День завершится ужином в кафе.
Семёновское ущелье и озеро Суттуу-Булак
Сразу после завтрака поедем в Семёновское ущелье, где вас уже будут ждать лошади. Конная прогулка к горному озеру Суттуу-Булак займёт 3–4 часа. После этого предусмотрен пикник на берегу реки с барбекю из баранины и курицы. Вечером — возвращение в гостевой дом и ужин в кафе.
Каньоны Конорчек и ущелье Шол-Каинды
День начинается с переезда к каньонам Конорчек. Запланирована пешая прогулка около 3 часов. После экскурсии поедем в село Кара-Добо, заселимся в номера и пообедаем. После обеда вас ждёт 2-часовая конная прогулка в ущелье Шол-Каинды. Вечером — ужин в гостевом доме.
Ущелье Орто-Каинды и Кеминский национальный парк
Утро начнётся с конной прогулки в ущелье Орто-Каинды продолжительностью 4–5 часов. Маршрут ведёт в верхнюю часть ущелья с открывающимися живописными видами на Кеминский национальный парк. Обед будет организован на берегу горной реки. Вечером — возвращение в гостевой дом и ужин.
Ущелье Кегеты и озеро Кёль-Тор, возвращение в Бишкек
После завтрака направимся в ущелье Кегеты. Там вас будут ждать кони для 4-часовой прогулки к горному озеру Кёль-Тор. На берегу устроим ланч и фотосессию. После завершения маршрута вернёмся к автомобилю, попрощаемся с лошадками и поедем в Бишкек. Размещение в гостинице и ужин в национальном ресторане «Нават».
Окончание тура
За 4 часа до вылета — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|89 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 ужина, пикник-барбекю в 3-й день
- Трансфер до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида и конного гида
- Аренда лошадей с сёдлами на все дни поездки
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 сом
- Медицинская страховка