Треккинг-тур в камерной компании по ущельям и озёрам Кыргызстана с конной прогулкой
Увидеть Кёль-Тор, посетить парк «Кемин» и отдохнуть в горячих минеральных бассейнах
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра 41Б (ориентир - суперма...
23 мая в 08:30
13 июн в 08:30
70 300 ₽ за человека
Конный тур по природным локациям Кыргызстана для начинающих наездников в мини-группе
Исследовать водопады, ущелья и озёра верхом и устроить пикник-барбекю в окружении гор
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра 41Б (ориентир - суперма...
30 мая в 08:30
27 июн в 08:30
89 900 ₽ за человека
Зимние приключения в Киргизии: айс-флоатинг на Иссык-Куле, каньоны и гастрономия (всё включено)
Побывать в ущелье Джеты-Огуз, приготовить местные блюда, расслабиться в термах и покорить склоны гор
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
18 фев в 09:00
25 фев в 09:00
$1200 за человека
