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1 чел. По популярности Джиппинг На машине 2 дня 11 отзывов Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место «Здесь заселимся в отель и поужинаем» от $620 за всё до 4 чел. Джиппинг На машине 3 дня 9 отзывов По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера Начало: Бишкек, 07:00-08:00 «Вечером — размещение в отеле на южном берегу Иссык-Куля, ужин и свободное время» от €792 за всё до 4 чел. На машине 5 дней Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю Пройти по каньонам и ущельям, поужинать с дунганской семьёй и посетить музей Пржевальского Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 10:00 «Насладимся видами гор, а вечером поужинаем в гостях у дунганской семьи» $1150 за человека Джиппинг Конные прогулки 6 дней Северная Кругосветка Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту «Вечером нас ждет ужин у дунганской семьи, где мы попробуем традиционные блюда и узнаем больше о местных традициях» $1500 за билет Все туры Бишкека

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