Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
«Здесь заселимся в отель и поужинаем»
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от $620 за всё до 4 чел.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Вечером — размещение в отеле на южном берегу Иссык-Куля, ужин и свободное время»
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €792 за всё до 4 чел.
Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю
Пройти по каньонам и ущельям, поужинать с дунганской семьёй и посетить музей Пржевальского
Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 10:00
«Насладимся видами гор, а вечером поужинаем в гостях у дунганской семьи»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
$1150 за человека
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
«Вечером нас ждет ужин у дунганской семьи, где мы попробуем традиционные блюда и узнаем больше о местных традициях»
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$1500 за билет
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