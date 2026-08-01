Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Увидеть смешных мишек, познакомиться с жизнью монастыря и проникнуться атмосферой города
Предлагаем многослойный маршрут по Чэнду, интересный и детям, и взрослым. За «вау-эффектом» отправимся к пандам: увидим, как они едят, кувыркаются и мило спят. За тишиной и красотой — в буддийский храм Вэньшу. А за атмосферой и традициями — в чайную в Народном парке. Здесь вы не только насладитесь церемонией, но и понаблюдайте за неспешной жизнью местных.
Описание экскурсии
Исследовательская база разведения больших панд
Вы увидите взрослых животных, а если повезёт — и детёнышей. Понаблюдаете за тем, как они едят бамбук, неуклюже карабкаются по брёвнам и спят в забавных позах.
Монастырь Вэньшу
Заглянете в главные залы и дворики святыни, прогуляетесь по саду с прудами, где растут лотосы. Полюбуетесь традиционной архитектурой: деревянными павильонами и изогнутыми крышами. А ещё осмотрите множество статуй Будды и бодхисаттв.
Чайная пауза в «Хэмин»
Вас ждёт не просто чаепитие, а настоящий ритуал: прогрев посуды, первая промывка листа, разливание по чашкам. После — свободное время в Народном парке. Стрекот цикад, неспешные разговоры местных, игры в маджонг, танцы — это и есть настоящий, медленный Чэнду. Мы узнаем, как здесь отдыхают и как пахнет парк.
Вы узнаете:
почему панды не едят ничего, кроме бамбука, откуда взялась их неуклюжесть и как она связана с образом жизни
почему панда — не просто милый символ, а индикатор экосистемы
почему монастырские залы идут в определённом порядке и что означают изогнутые крыши и деревянные конструкции
как по позам и атрибутам понять, кто изображён на буддийской иконе
как проходит повседневная жизнь монахов, почему в храмах зажигают благовония и приносят подношения
какие сорта чая самые популярные, как их заваривают и почему здесь не спешат
Примерный тайминг
7:30–08:00 — трансфер из Чэнду 8:00–11:00 — база панд 11:00–11:30 — переезд в центр 11:30–12:00 — монастырь Вэньшу 12:00–12:10 — трансфер в Народный парк 12:10–14:10 — чайная пауза 14:10–15:00 — свободное время в парке 15:00-15:30 — завершение экскурсии
Организационные детали
Едем на премиальном минивэне Voyah Dream
С вами будет гид-переводчик из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты — 55 юаней ($8) + билеты для гида
Чай — 80 юаней ($11)
Обед (по желанию) — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 395 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
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