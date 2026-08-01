Мои заказы

Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная

Увидеть смешных мишек, познакомиться с жизнью монастыря и проникнуться атмосферой города
Предлагаем многослойный маршрут по Чэнду, интересный и детям, и взрослым. За «вау-эффектом» отправимся к пандам: увидим, как они едят, кувыркаются и мило спят. За тишиной и красотой — в буддийский храм Вэньшу. А за атмосферой и традициями — в чайную в Народном парке. Здесь вы не только насладитесь церемонией, но и понаблюдайте за неспешной жизнью местных.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная

Описание экскурсии

Исследовательская база разведения больших панд

Вы увидите взрослых животных, а если повезёт — и детёнышей. Понаблюдаете за тем, как они едят бамбук, неуклюже карабкаются по брёвнам и спят в забавных позах.

Монастырь Вэньшу

Заглянете в главные залы и дворики святыни, прогуляетесь по саду с прудами, где растут лотосы. Полюбуетесь традиционной архитектурой: деревянными павильонами и изогнутыми крышами. А ещё осмотрите множество статуй Будды и бодхисаттв.

Чайная пауза в «Хэмин»

Вас ждёт не просто чаепитие, а настоящий ритуал: прогрев посуды, первая промывка листа, разливание по чашкам. После — свободное время в Народном парке. Стрекот цикад, неспешные разговоры местных, игры в маджонг, танцы — это и есть настоящий, медленный Чэнду. Мы узнаем, как здесь отдыхают и как пахнет парк.

Вы узнаете:

  • почему панды не едят ничего, кроме бамбука, откуда взялась их неуклюжесть и как она связана с образом жизни
  • почему панда — не просто милый символ, а индикатор экосистемы
  • почему монастырские залы идут в определённом порядке и что означают изогнутые крыши и деревянные конструкции
  • как по позам и атрибутам понять, кто изображён на буддийской иконе
  • как проходит повседневная жизнь монахов, почему в храмах зажигают благовония и приносят подношения
  • какие сорта чая самые популярные, как их заваривают и почему здесь не спешат

Примерный тайминг

7:30–08:00 — трансфер из Чэнду
8:00–11:00 — база панд
11:00–11:30 — переезд в центр
11:30–12:00 — монастырь Вэньшу
12:00–12:10 — трансфер в Народный парк
12:10–14:10 — чайная пауза
14:10–15:00 — свободное время в парке
15:00-15:30 — завершение экскурсии

Организационные детали

  • Едем на премиальном минивэне Voyah Dream
  • С вами будет гид-переводчик из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 55 юаней ($8) + билеты для гида
  • Чай — 80 юаней ($11)
  • Обед (по желанию) — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 395 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
читать дальшеуменьшить

страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

Входит в следующие категории Чэнду

Похожие экскурсии на «Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная»

Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
На машине
6.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
Завтра в 11:30
7 авг в 08:00
от $430 за всё до 2 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
7 авг в 11:30
9 авг в 08:00
от $426 за всё до 5 чел.
Чэнду: путешествие начинается с панд
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду: путешествие начинается с панд
Трансфер к самым милым жителям Китая
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $410 за всё до 3 чел.
Чэнду между рейсами
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чэнду. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чэнду
от $433 за экскурсию