Предлагаем многослойный маршрут по Чэнду, интересный и детям, и взрослым. За «вау-эффектом» отправимся к пандам: увидим, как они едят, кувыркаются и мило спят. За тишиной и красотой — в буддийский храм Вэньшу. А за атмосферой и традициями — в чайную в Народном парке. Здесь вы не только насладитесь церемонией, но и понаблюдайте за неспешной жизнью местных.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исследовательская база разведения больших панд

Вы увидите взрослых животных, а если повезёт — и детёнышей. Понаблюдаете за тем, как они едят бамбук, неуклюже карабкаются по брёвнам и спят в забавных позах.

Монастырь Вэньшу

Заглянете в главные залы и дворики святыни, прогуляетесь по саду с прудами, где растут лотосы. Полюбуетесь традиционной архитектурой: деревянными павильонами и изогнутыми крышами. А ещё осмотрите множество статуй Будды и бодхисаттв.

Чайная пауза в «Хэмин»

Вас ждёт не просто чаепитие, а настоящий ритуал: прогрев посуды, первая промывка листа, разливание по чашкам. После — свободное время в Народном парке. Стрекот цикад, неспешные разговоры местных, игры в маджонг, танцы — это и есть настоящий, медленный Чэнду. Мы узнаем, как здесь отдыхают и как пахнет парк.

Вы узнаете:

почему панды не едят ничего, кроме бамбука, откуда взялась их неуклюжесть и как она связана с образом жизни

почему панда — не просто милый символ, а индикатор экосистемы

почему монастырские залы идут в определённом порядке и что означают изогнутые крыши и деревянные конструкции

как по позам и атрибутам понять, кто изображён на буддийской иконе

как проходит повседневная жизнь монахов, почему в храмах зажигают благовония и приносят подношения

какие сорта чая самые популярные, как их заваривают и почему здесь не спешат

Примерный тайминг

7:30–08:00 — трансфер из Чэнду

8:00–11:00 — база панд

11:00–11:30 — переезд в центр

11:30–12:00 — монастырь Вэньшу

12:00–12:10 — трансфер в Народный парк

12:10–14:10 — чайная пауза

14:10–15:00 — свободное время в парке

15:00-15:30 — завершение экскурсии

Организационные детали

Едем на премиальном минивэне Voyah Dream

С вами будет гид-переводчик из нашей команды

Дополнительные расходы