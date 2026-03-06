Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
«Вы проникнетесь китайскими традициями и рассмотрите уникальную резьбу в Академии клана Чэн, полюбуетесь гармоничными пейзажами Лотосовых гор, а затем узнаете о современных реалиях мегаполиса среди небоскребов на площади Хуачэн»
17 мар в 09:30
18 мар в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
Лучший выборДругой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
6 апр в 10:00
7 апр в 10:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Путешествие к горе Байюнь подарит незабываемые впечатления: фуникулёр, парк Юнтай и ботанический сад. Всё это всего в 17 км от Гуанчжоу
Начало: В холле вашего отеля
«Гора Байюнь — любимое место природного отдыха жителей Гуанчжоу»
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 марта 2026Погрузиться на 1 день в жизнь Гуанчжоу, удивиться как в Китае водят машины, попробовать традиционные блюда, посетить буддийский храм и
- ГГалина16 февраля 2026отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Николай отвечал на все наши вопросы и посоветовал другие локации. Спасибо! отдельная благодарность за очень комфортную машину!
- ННаталия9 февраля 2026Очень комфортная экскурсия!
- ЛЛюдмила11 января 2026Николай замечательный гид: доброжелательный, вежливый, пунктуальный. Везде и всюду сопровождал нас, заботился о нашем комфорте. Делает замечательные фото, что в современных условиях важный навык! Рекомендую! Вернемся вновь и посоветуем друзьям!
- ММаргарита23 декабря 2025С нами был Юрий. Поездка понравилась, маршрут соответствовал заявленному, очень комфортная машина и вождение. В конце немного изменили маршрут по
- ЕЕвгения17 ноября 2025Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
- ВВалерий10 ноября 2025Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
- ЮЮлия31 октября 2025Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
- ЛЛАРИСА1 сентября 2025Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
- ООльга15 августа 2025Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Горы»
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
