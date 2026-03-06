Экскурсии к горам Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
42 отзыва
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
«Вы проникнетесь китайскими традициями и рассмотрите уникальную резьбу в Академии клана Чэн, полюбуетесь гармоничными пейзажами Лотосовых гор, а затем узнаете о современных реалиях мегаполиса среди небоскребов на площади Хуачэн»
17 мар в 09:30
18 мар в 09:30
от $280 за человека
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
6 апр в 10:00
7 апр в 10:00
от $200 за человека
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
На машине
Круизы по Жемчужной реке
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Путешествие к горе Байюнь подарит незабываемые впечатления: фуникулёр, парк Юнтай и ботанический сад. Всё это всего в 17 км от Гуанчжоу
Начало: В холле вашего отеля
«Гора Байюнь — любимое место природного отдыха жителей Гуанчжоу»
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 марта 2026
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Погрузиться на 1 день в жизнь Гуанчжоу, удивиться как в Китае водят машины, попробовать традиционные блюда, посетить буддийский храм и
    полюбоваться лотосами. . все получилось, но что важнее - все это не слов приезжих, не по текстам Википедии, а в изложении интеллигентного и образованного местного жителя, с его пониманием истории, традиций и менталитета, и что ценно - с хорошим русским языком - вот так прошел наш день с Николаем. Благодарим за качественную работу и рекомендуем!

  • Г
    Галина
    16 февраля 2026
    Все символы Гуанчжоу за один день
    отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Николай отвечал на все наши вопросы и посоветовал другие локации. Спасибо! отдельная благодарность за очень комфортную машину!
  • Н
    Наталия
    9 февраля 2026
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Очень комфортная экскурсия!
  • Л
    Людмила
    11 января 2026
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай замечательный гид: доброжелательный, вежливый, пунктуальный. Везде и всюду сопровождал нас, заботился о нашем комфорте. Делает замечательные фото, что в современных условиях важный навык! Рекомендую! Вернемся вновь и посоветуем друзьям!
  • М
    Маргарита
    23 декабря 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    С нами был Юрий. Поездка понравилась, маршрут соответствовал заявленному, очень комфортная машина и вождение. В конце немного изменили маршрут по
    согласованию, т. к. Кантонскую башню посетили сами накануне. Что хотелось бы - больше исторических фактов о посещаемых местах и стране в целом. Приходится постоянно задавать вопросы, т. к. не спросив, диалога не будет. Т. е. больше похоже на прогулку в очень комфортных условиях.

  • Е
    Евгения
    17 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
  • В
    Валерий
    10 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
    мужчина. Не скажу что прям много рассказывал, но достаточно. Маршрут не утомительный, хотя были и на окраине и в центре, было интересно. Понравилась гора Лотоса, симпатичный большой парк. Обед в кафе-обильный, даже не доели)).
    Желаем Николаю сделать еще одну программу. Многие другие места достойны внимания(посмотрели самостоятельно). Николай даже после экскурсии(в другие дни) охотно отвечал на наши вопросы в воцап. Спасибо большое за гостеприимство

  • Л
    ЛАРИСА
    1 сентября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
    в 15,а на улице ливень стеной,с трудом видны здания напротив. Николай встретил в аэропорту,отвез на пешеходную улицу с множеством магазинов,где мы накупили подарков домой. Вкусно покормил нас ужином и в 21ч мы были в отеле,промокнув все насквозь. Очень жаль,что увидеть мы не смогли ничего из-за погоды.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Все символы Гуанчжоу за один день;
  2. Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы;
  3. Из Гуанчжоу - к горе Байюнь.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Пекинская улица;
  3. Площадь Хуа Чэн;
  4. Остров Шамянь;
  5. Самое главное;
  6. Международный финансовый центр;
  7. Оперный театр Гуанчжоу;
  8. Мосты;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 500. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
